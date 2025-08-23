Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:37

Погода готовит сюрпризы: на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы!

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в регионе. По данным крымского управления по гидрометеорологии, в субботу, 23 августа, в разных районах полуострова ожидаются:

  • сильные ливни и грозы;

  • местами град;

  • шквалистый ветер до 15–20 м/с.

ГУ МЧС по Республике Крым распространило экстренное предупреждение и призвало жителей и туристов соблюдать меры безопасности.

Особо отмечается, что в непогоду опасно находиться на пирсах и берегоукрепительных сооружениях как на побережье Чёрного, так и Азовского морей. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, тщательно закрепить имущество и по возможности сократить время пребывания на улице.

Жителям и гостям полуострова советуют внимательно следить за прогнозами и сообщениями МЧС.

