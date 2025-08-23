Погода готовит сюрпризы: на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы!
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в регионе. По данным крымского управления по гидрометеорологии, в субботу, 23 августа, в разных районах полуострова ожидаются:
-
сильные ливни и грозы;
-
местами град;
-
шквалистый ветер до 15–20 м/с.
ГУ МЧС по Республике Крым распространило экстренное предупреждение и призвало жителей и туристов соблюдать меры безопасности.
Особо отмечается, что в непогоду опасно находиться на пирсах и берегоукрепительных сооружениях как на побережье Чёрного, так и Азовского морей. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, тщательно закрепить имущество и по возможности сократить время пребывания на улице.
Жителям и гостям полуострова советуют внимательно следить за прогнозами и сообщениями МЧС.
