Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Мокрый снег, гололёд и нулевая видимость: федеральные трассы уходят под фронт

Упрдор "Южный Урал" предупредил о резком ухудшении погоды в Челябинской области 28–29 сентября

Дорожники предупреждают: в Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды, которое может осложнить движение на федеральных трассах. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал".

"В связи с ухудшением погодных условий просим воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области 28-29 сентября без крайней необходимости. Особенно по степным участкам автодороги А-310 и трассы М-5 в горнозаводской зоне", — отметили в ведомстве.

Что советуют водителям

Перед выездом рекомендуется:

  • проверить состояние автомобиля,

  • убедиться в наличии всесезонных или шипованных шин,

  • иметь достаточный запас топлива,

  • быть готовыми к резкому изменению дорожных условий.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, 29 сентября 2025 года погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления. На юге области ночью ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

Дорожная ситуация

На федеральные трассы выведена усиленная группировка техники подрядных организаций. Сейчас движение по трассе М-5 "Урал" (Москва-Челябинск) осуществляется в обоих направлениях без затруднений.

