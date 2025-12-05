Погода в Москве готовит сюрприз: 9 декабря всё будет иначе, чем ждут горожане

Сырая и затяжная погода, охватившая Москву в начале декабря, постепенно начнёт уступать место другим атмосферным процессам. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале. Характер погоды изменится не сразу, но первые признаки перестройки синоптической ситуации проявятся уже на следующей неделе.

Изменение барической системы

Несколько дней подряд Москву удерживал влажный антициклон, который препятствовал активному движению воздушных масс. И хотя он создавал стабильный фон, преобладающая сырость и низкая облачность формировали ощущение затянувшейся непогоды. Теперь, по словам метеоролога, область высокого давления начнёт постепенно ослабевать.

Причиной перестройки станет глубокий атлантический циклон, продвигающийся в сторону Северного моря. Его влияние распространится на обширную территорию, включая Центральную Россию. С понижением атмосферного давления возрастёт вероятность появления фронтальных зон, которые принесут в столицу смену погодных условий.

Первые осадки и последующее потепление

Во вторник, 9 декабря, фронтальная система приблизится к Москве и вызовет осадки различной интенсивности. В городе появится снег, который станет первым видимым сигналом изменения погодного режима.

"Во вторник, 9 декабря, фронтальная система приблизится к Москве, начнутся осадки — в городе появится снег", — сообщила ведущий специалист Татьяна Позднякова.

Однако этот этап окажется лишь кратким периодом похолодания. В середине недели регион перейдёт в тёплый сектор циклона, что приведёт к очередной трансформации атмосферных процессов. Снег сменится мокрым снегом, а позже — дождём. Это временное потепление станет характерным проявлением влияния атлантических воздушных масс, вытесняющих сухой и холодный антициклон.

Прогнозируемые последствия перестройки

Переходный характер погоды может сопровождаться резкими колебаниями температуры и ухудшением видимости. Такие условия нередко приводят к образованию наледи в утренние часы и повышенной нагрузке на городскую инфраструктуру. Погодные модели показывают, что после выхода столицы из тёплого сектора возможны новые перестройки барической картины.

И хотя длительной стабилизации пока не ожидается, постепенный отход сырого антициклона станет заметной чертой начала декабря. Ослабление его влияния откроет путь более подвижным и контрастным атмосферным фронтам, которые будут определять характер погоды в ближайшие дни.