Опубликована 06.08.2025 в 18:28

Погода и здоровье: неочевидная связь, о которой не догадываются многие

Научные данные подтверждают то, о чём многие догадывались интуитивно: изменения погоды действительно могут вызывать физический дискомфорт. Состояние, которое раньше списывали на фантазию или совпадение, теперь получило собственное название — метеоропатия. Оно описывает физиологические реакции организма на перемены атмосферных условий: давление, влажность и температуру.

По словам бывшего главного метеоролога Минсельхоза США Альберта Петерлина, ключ не в самой погоде, а в её изменениях, которые вызывают стресс у организма. Учёные отмечают, что при скачках атмосферного давления снижается насыщение крови кислородом, изменяется гормональный фон и увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Всё это может запускать цепную реакцию — от мигреней до обострения хронических заболеваний.

Исследования, опубликованные в Brain Research Bulletin и PLoSOne, показывают, что падение давления активирует вегетативную нервную систему и повышает болевую чувствительность, особенно у людей с хроническими диагнозами. Этот же механизм, считают специалисты, связан с тревожностью и нарушениями сна.

Невролог Йельского университета Сара Мулукутла объяснила, что раньше подобные жалобы считались субъективными, однако это не делает их менее реальными. Накапливаются данные, связывающие нестабильность погоды с гормональными сдвигами, нарушениями обработки боли и приступами головной боли, скованности суставов и усталости.

Врач клиники Кливленда Паван Танха рассказывает, что у его пациентов часто наблюдается усиление болевого синдрома во время весенних бурь. Он отмечает особый "погодочувствительный фенотип" — то есть пациентов, чья боль напрямую связана с изменениями в атмосфере. Эту мысль поддерживает и Винсент Мартин из Университета Цинциннати: по его словам, вероятность приступа мигрени возрастает на 31% при молнии ближе 40 км от дома.

Японское исследование 2023 года подтвердило связь между резкими изменениями давления, повышением влажности и усилением головной боли. Учёные проанализировали более 336 000 случаев, используя приложение для отслеживания барометрических колебаний.

Современные технологии позволяют мониторить реакцию организма в режиме реального времени. Фитнес-браслеты и "умные" часы (вроде Apple Watch и Whoop) уже могут регистрировать ранние признаки сердечного и психологического напряжения. А персонализированные прогнозы, учитывающие атмосферные данные и симптомы, становятся всё более популярными. Петерлин сотрудничал с фармацевтическими компаниями, разрабатывая трёхдневные прогнозы на основе погодных факторов.

Механизм простой: перед бурей вес воздуха падает, а влажность растёт. Рецепторы в мышцах, тканях и суставах воспринимают эти изменения как стресс, сигнализируя мозгу о боли. Особенно уязвимыми оказываются люди с мигренями, преимущественно женщины. При этом даже незначительные сдвиги могут нарушить мозговое равновесие, сообщил невролог Калифорнийского университета Алан Рапопорт.

Погода также влияет на суставы: влажный воздух и пониженное давление вызывают отёки тканей и усиливают боль при артрите. Фонд артрита и Annals of Medicine связывают такие обострения с погодными факторами. Исследования на животных подтверждают: при высокой влажности возрастает уровень воспалительных цитокинов.

Бывший профессор Университета Питтсбурга Теренс Старц подчёркивает, что стресс, воспаление и настроение тесно переплетены. Индексы артрита и погоды помогают пациентам подготовиться к обострениям. А журнал Physiology указывает: даже полёты и подъёмы на высоту, при которых меняется давление, могут вызвать головные боли.

С точки зрения эволюции, говорит психолог Энди Сантанелло, нервная система человека "настроена" воспринимать перемены климата как потенциальную угрозу: холод, нехватку ресурсов, стресс. Эти древние механизмы до сих пор активны.

Первые предположения о влиянии окружающей среды на здоровье появились ещё в 1947 году, когда доктор Уильям Ф. Петерсен высказал теорию о том, что внешние факторы могут провоцировать головные боли. Тогда его не поддержали. Сегодня — подтверждают данные ИИ, нейробиологии и мониторинга в реальном времени.

Как помочь себе? Эксперты советуют вести дневник симптомов, пить больше воды, принимать магний и витамин B2 (по рекомендации врача), практиковать тай-чи и йогу, использовать носимые устройства и делать ставку на качественный сон в тревожные погодные дни.

Как говорит врач-натуропат Сьюзан Куккьяра из Нью-Йорка, она чувствует надвигающийся шторм в голове. Спасение для неё - вода, прогулки и добавки. А пациентка из Нью-Джерси Лори Крупа рассказывает, что боль перед бурей "расползается" по всему телу — не только в голове, но и в коленях и бёдрах. Сегодня она справляется с этим с помощью питания, минералов и движения.

Погоду не изменить. Но мы можем научиться чувствовать её сигналы — и действовать на опережение.

