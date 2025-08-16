Август ближе к осени, но в Краснодаре снова лето: жара до +35 и сухой воздух

Жителей и гостей Краснодарского края 17 августа ждёт по-настоящему летний день — ясное небо, отсутствие осадков и комфортная погода для прогулок и отдыха. Такой прогноз озвучили синоптики Краснодарского ЦГМС.

По региону — тепло и сухо

В большинстве районов края установится малооблачная погода. Ветер — северо-восточный и восточный 3–8 м/с, днём и вечером местами возможны порывы до 12 м/с.

Температура воздуха:

Ночью: +13…+18°C, в юго-восточных предгорьях прохладнее — +9…+14°C.

На Азовском побережье ночью: +17…+22°C.

Днём: до +35°C, в горах — около +22°C.

Черноморское побережье — без дождей

На побережье сохранится малооблачная и сухая погода.

Ветер ночью: северо-восточный и восточный, днём — западный 6–11 м/с.

В районе Новороссийска ночью порывы до 12–14 м/с.

Температура ночью: +18…+23°C.

Днём: до +33°C.

Погода в Краснодаре

В столице края будет так же сухо и ясно.

Ветер: северо-восточный и восточный с порывами до 12 м/с.

Ночью: +14…+16°C.

Днём: до +35°C.

Рекомендации синоптиков

По данным Краснодарского ЦГМС, погода будет благоприятной для отдыха, но в дневные часы при высокой температуре важно соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце.