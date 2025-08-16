Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
G. Gelendzhik, Krasnodarskiy kray, Russia - panoramio (158)
G. Gelendzhik, Krasnodarskiy kray, Russia - panoramio (158)
© commons.wikimedia.org by Максим Улитин is licensed under CC BY 3.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:50

Август ближе к осени, но в Краснодаре снова лето: жара до +35 и сухой воздух

Летний зной и ясное небо: прогноз погоды в Краснодарском крае на 17 августа

Жителей и гостей Краснодарского края 17 августа ждёт по-настоящему летний день — ясное небо, отсутствие осадков и комфортная погода для прогулок и отдыха. Такой прогноз озвучили синоптики Краснодарского ЦГМС.

По региону — тепло и сухо

В большинстве районов края установится малооблачная погода. Ветер — северо-восточный и восточный 3–8 м/с, днём и вечером местами возможны порывы до 12 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью: +13…+18°C, в юго-восточных предгорьях прохладнее — +9…+14°C.

  • На Азовском побережье ночью: +17…+22°C.

  • Днём: до +35°C, в горах — около +22°C.

Черноморское побережье — без дождей

На побережье сохранится малооблачная и сухая погода.

  • Ветер ночью: северо-восточный и восточный, днём — западный 6–11 м/с.

  • В районе Новороссийска ночью порывы до 12–14 м/с.

  • Температура ночью: +18…+23°C.

  • Днём: до +33°C.

Погода в Краснодаре

В столице края будет так же сухо и ясно.

  • Ветер: северо-восточный и восточный с порывами до 12 м/с.

  • Ночью: +14…+16°C.

  • Днём: до +35°C.

Рекомендации синоптиков

По данным Краснодарского ЦГМС, погода будет благоприятной для отдыха, но в дневные часы при высокой температуре важно соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи вчера в 0:02

Особая жестокость: в Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве судьи

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел вечером 14 августа в непосредственной близости от здания городского суда Камышина. Погибший имел множественные огнестрельные и колото-резаные ранения.

Читать полностью » Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах 14.08.2025 в 22:31

Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией

Крым сталкивается с острейшей нехваткой песка и гальки, из-за чего береговая линия разрушается, а пляжи исчезают.

Читать полностью » Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов 14.08.2025 в 21:42

Вместо ям и могильников — крематоры: как изменится утилизация отходов в Крыму

Крымская республика запускает новую систему утилизации биологических отходов: крематоры вместо старых скотомогильников сделают процесс безопаснее и эффективнее.

Читать полностью » В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: что нужно знать и как действовать 14.08.2025 в 20:35

Огненные дни в Крыму: с 15 по 18 августа действует особый режим

С 15 по 18 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Узнайте, что запрещено и как избежать огромных штрафов за нарушения.

Читать полностью » В Адыгее модернизируют культурные объекты Кошехабля в рамках нацпроектов 14.08.2025 в 19:12

От народной культуры до креативных индустрий: как преображается культурное пространство адыгейского аула

В ходе рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход масштабной модернизации ключевых культурных учреждений аула. Центральным объектом внимания стала реконструкция Межпоселенческого центра народной культуры, построенного в 1955 году. На капитальный ремонт здания из бюджета выделено 102,9 млн рублей.

Читать полностью » В Крыму в 2026 году представят новые сорта зерна, устойчивые к жаркому климату 13.08.2025 в 20:38

Крым готовит зерно будущего: новые сорта переживут и жару, и засуху

В 2026 году Крымский НИИ сельского хозяйства представит жароустойчивые сорта зерна. Они уже показали высокую урожайность даже в засуху.

Читать полностью » Рыбаки Крыма получат 35 миллионов господдержки: что это значит для отрасли 13.08.2025 в 18:26

35 миллионов для рыбаков Крыма: как господдержка спасёт рабочие места

В 2025 году рыбаки Крыма получат 35 млн рублей господдержки. Рассказываем, кому достанутся деньги, на что их потратят и как это изменит отрасль.

Читать полностью » Пожарная тревога в Крыму: 122 очага возгорания за неделю 13.08.2025 в 16:32

Сухая трава вспыхивает за минуты: что произошло под Бахчисараем и как Крыму пережить опасный август

В Крыму участились случаи возгорания сухой травы. МЧС призывает к бдительности и рассказывает, что делать при пожаре, а также, как его не допустить. Статистика возгораний за неделю.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Дом

Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды
ДФО

22 августа могут состояться переговоры Трампа, Путина и Зеленского – СМИ
Красота и здоровье

Врач назвала симптомы, при которых боль в груди требует немедленного вызова скорой
Спорт и фитнес

Новичкам — от 25 повторений: Силина назвала схему тренировок с приседаниями для дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru