Август ближе к осени, но в Краснодаре снова лето: жара до +35 и сухой воздух
Жителей и гостей Краснодарского края 17 августа ждёт по-настоящему летний день — ясное небо, отсутствие осадков и комфортная погода для прогулок и отдыха. Такой прогноз озвучили синоптики Краснодарского ЦГМС.
По региону — тепло и сухо
В большинстве районов края установится малооблачная погода. Ветер — северо-восточный и восточный 3–8 м/с, днём и вечером местами возможны порывы до 12 м/с.
Температура воздуха:
-
Ночью: +13…+18°C, в юго-восточных предгорьях прохладнее — +9…+14°C.
-
На Азовском побережье ночью: +17…+22°C.
-
Днём: до +35°C, в горах — около +22°C.
Черноморское побережье — без дождей
На побережье сохранится малооблачная и сухая погода.
-
Ветер ночью: северо-восточный и восточный, днём — западный 6–11 м/с.
-
В районе Новороссийска ночью порывы до 12–14 м/с.
-
Температура ночью: +18…+23°C.
-
Днём: до +33°C.
Погода в Краснодаре
В столице края будет так же сухо и ясно.
-
Ветер: северо-восточный и восточный с порывами до 12 м/с.
-
Ночью: +14…+16°C.
-
Днём: до +35°C.
Рекомендации синоптиков
По данным Краснодарского ЦГМС, погода будет благоприятной для отдыха, но в дневные часы при высокой температуре важно соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце.
