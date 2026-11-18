Резкие колебания атмосферного давления представляют серьезную угрозу прежде всего для людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, тогда как здоровый организм способен адаптироваться к таким переменам незаметно, пояснил NewsInfo кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Эксперт подчеркнул, что метеочувствительность часто служит сигналом о скрытых проблемах со здоровьем, требующих медицинского вмешательства.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в Москве ожидается резкое снижение атмосферного давления. По словам синоптика, из-за приближения фронта циклона показатели в среду, 18 ноября, упадут примерно на 10 миллиметров ртутного столба и составят около 736 миллиметров.

Доктор отметил, что в норме внутренние регуляторы организма подстраиваются под внешние условия: при низком атмосферном давлении артериальное давление немного растет, а при высоком — снижается. Однако у пациентов с гипертонией и другими сосудистыми нарушениями этот механизм дает сбой, приводя к стабильно высоким показателям тонометра вне зависимости от типа погодных явлений. Врачи напоминают, что при таких состояниях крайне важно знать, какие цифры на экране прибора являются нормой.

"У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности у гипертоников, этот механизм не работает, он работает неправильно. У них давление, что снижается атмосферное, что повышается, всегда повышение давления происходит. Это больные, которые страдают сердцем, сосудами", — рассказал Кондрахин.

К группе риска врач также отнес людей, перенесших инсульты и инфаркты, и так называемых трудоголиков. У последних из-за отсутствия нормального отдыха механизмы адаптации часто оказываются сорванными, что делает их уязвимыми перед капризами природы. Часто именно старые привычки и пренебрежение режимом делают реакцию на погоду невыносимой.

В период барической пропасти кардиолог посоветовал минимизировать физическую и эмоциональную активность, отказаться от стимуляторов, таких как кофе и крепкий чай, строго следить за показателями здоровья. Для многих пациентов критически важно вовремя заметить, когда артерии просят о пощаде, чтобы не допустить сосудистой катастрофы.

"Выполнять ту работу, которую положено выполнять, не брать на себя излишки. Постараться провести день спокойно. Не стимулировать ни кофе, ни чаем. Следить за уровнем артериального давления, если надо, принять таблетку дополнительно", — пояснил специалист.

Кондрахин добавил, что возникновение неприятных ощущений при смене погоды — это повод для полноценного обследования, так как здоровый человек не должен ощущать дискомфорта. При этом даже незначительный на первый взгляд упадок сил может указывать на скрытые патологии. Особую осторожность стоит проявлять и осенью, когда организм реагирует на холод и смену давления более остро.

Читайте также