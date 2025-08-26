Прогноз смотрят все, но верят единицы: россияне показали рекордное недоверие к метеорологам
Почти каждый россиянин смотрит прогноз погоды. Но верит ли ему большинство? Ответ удивляет: доверие метеорологам находится на рекордно низком уровне.
Кто и как следит за прогнозами
Согласно опросу, 92% россиян сверяются с прогнозами, но лишь 2% доверяют им полностью.
- 13% отказались от прогнозов, потому что у них есть уличный термометр.
- 26% привыкли сами оценивать погоду.
При этом интерес к прогнозам разный:
- ежедневно смотрят — 45%,
- несколько раз в день — 34%,
- несколько раз в неделю — 10%,
- раз в неделю — 2%,
- только перед выходом на улицу — 8%.
Главные источники: телефон (68%), сайты (54%), телевидение (32%), радио (6%).
Кому и на сколько дней верят
Большинство доверяющих прогнозам ограничиваются данными на один-два дня вперёд (41%). Прогнозам на неделю верят всего 5%.
Что говорят специалисты
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил:
"Доверие россиян сильно подорвано. Достаточно посмотреть отклики, которые оставляют читатели на публикациях в интернете".
При этом он подчеркнул, что точность растёт:
- прогнозы на 3-5 дней сбываются в 97% случаев,
- на 5-7 дней — в 87-92%,
- месячные оправдываются лишь в 70%.
"Недовольные всегда были, есть и будут. Никто и ни в какой области не может так точно предвидеть будущее, как синоптики", — резюмировал он.
