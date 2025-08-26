Прогноз смотрят все, но верят единицы: россияне показали рекордное недоверие к метеорологам

Почти каждый россиянин смотрит прогноз погоды. Но верит ли ему большинство? Ответ удивляет: доверие метеорологам находится на рекордно низком уровне.

Кто и как следит за прогнозами

Согласно опросу, 92% россиян сверяются с прогнозами, но лишь 2% доверяют им полностью.

13% отказались от прогнозов, потому что у них есть уличный термометр.

26% привыкли сами оценивать погоду.

При этом интерес к прогнозам разный:

ежедневно смотрят — 45%,

несколько раз в день — 34%,

несколько раз в неделю — 10%,

раз в неделю — 2%,

только перед выходом на улицу — 8%.

Главные источники: телефон (68%), сайты (54%), телевидение (32%), радио (6%).

Кому и на сколько дней верят

Большинство доверяющих прогнозам ограничиваются данными на один-два дня вперёд (41%). Прогнозам на неделю верят всего 5%.

Что говорят специалисты

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил:

"Доверие россиян сильно подорвано. Достаточно посмотреть отклики, которые оставляют читатели на публикациях в интернете".

При этом он подчеркнул, что точность растёт:

прогнозы на 3-5 дней сбываются в 97% случаев,

на 5-7 дней — в 87-92%,

месячные оправдываются лишь в 70%.