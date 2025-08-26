Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
небо, тёмные облака, солнечные лучи, погода
небо, тёмные облака, солнечные лучи, погода
© commons.wikimedia by By Skitterphoto from Pixabay is licensed under Creative Commons Zero
Главная / Россия
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Прогноз смотрят все, но верят единицы: россияне показали рекордное недоверие к метеорологам

Большинство россиян верят прогнозу погоды лишь на один-два дня вперёд — опрос

Почти каждый россиянин смотрит прогноз погоды. Но верит ли ему большинство? Ответ удивляет: доверие метеорологам находится на рекордно низком уровне.

Кто и как следит за прогнозами
Согласно опросу, 92% россиян сверяются с прогнозами, но лишь 2% доверяют им полностью.

  • 13% отказались от прогнозов, потому что у них есть уличный термометр.
  • 26% привыкли сами оценивать погоду.

При этом интерес к прогнозам разный:

  • ежедневно смотрят — 45%,
  • несколько раз в день — 34%,
  • несколько раз в неделю — 10%,
  • раз в неделю — 2%,
  • только перед выходом на улицу — 8%.

Главные источники: телефон (68%), сайты (54%), телевидение (32%), радио (6%).

Кому и на сколько дней верят
Большинство доверяющих прогнозам ограничиваются данными на один-два дня вперёд (41%). Прогнозам на неделю верят всего 5%.

Что говорят специалисты
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил:

"Доверие россиян сильно подорвано. Достаточно посмотреть отклики, которые оставляют читатели на публикациях в интернете".

При этом он подчеркнул, что точность растёт:

  • прогнозы на 3-5 дней сбываются в 97% случаев,
  • на 5-7 дней — в 87-92%,
  • месячные оправдываются лишь в 70%.

"Недовольные всегда были, есть и будут. Никто и ни в какой области не может так точно предвидеть будущее, как синоптики", — резюмировал он.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе стартовала акция с бесплатными медобследованиями сегодня в 11:27

Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе

Иногда неожиданные встречи могут изменить привычный четверг. В центре Пензы этим летом появится место, где о будущем подскажут врачи.

Читать полностью » Приморье в режиме ЧС: синоптики предупреждают о паводках до 1.5 метров сегодня в 10:26

Город на грани подтопления: экстренные меры, о которых молчали власти

Аномальные ливни затопили Владивосток: муниципальные службы экстренно задействовали илососы. Прогноз — до 50 мм осадков и риск паводков. Власти Приморья в режиме ЧС.

Читать полностью » Ужасный самосуд: 13-летнего мальчика жестоко избили в Хабаровском крае сегодня в 8:26

Они решили самостоятельно разобраться: страшная история о похищенном 13-летнем мальчике в Хабаровском крае

В Хабаровском крае два мужчины похитили и жестоко избили 13-летнего мальчика. Узнайте, как это повлияло на общество и что предприняли власти!

Читать полностью » Первый рейс Пермь – Горно-Алтайск встретили водяной аркой в аэропорту Горно-Алтайска сегодня в 7:11

Первый пассажир получил бесплатный перелёт: чем запомнилось открытие маршрута Пермь – Горно-Алтайск

Первый рейс Пермь — Горно-Алтайск встретили водяной аркой. Полёты будут выполняться по пятницам до конца октября на самолётах CRJ-200.

Читать полностью » Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение сегодня в 6:26

Бензин на скамейке запасных: как Итуруп справляется с дефицитом АИ-92 — шокирующие факты

На Итурупе временно прекращена продажа бензина АИ-92 из-за проблем с поставками. Когда вновь появится топливо и как это повлияет на местных жителей?

Читать полностью » Житель Ноябрьска оформил кредиты и перевёл 522 тысячи рублей аферистам с сегодня в 6:11

Сначала дали прибыль, потом отобрали всё: как мошенники обманули жителя Ноябрьска

22-летний житель Ноябрьска стал жертвой «инвестиционной платформы» и потерял более 548 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Читать полностью » В Пензе экс-начальник цеха осуждён за хищения при гособоронзаказе на 2,5 млн рублей сегодня в 5:46

Забрал премии и отправил рабочих на свой участок: в Пензе раскрыли схему начальника

Пензенский начальник цеха годами обманывал подчинённых и предприятие. Зачем он собирал «премии» работников и чем обернулись его махинации?

Читать полностью » Леса Ямала дарят жителям клюкву — один из главных природных богатств региона сегодня в 5:16

Север суров, но щедр: в болотах Ямала растёт ягода-долгожитель

Северная клюква — кислая, но полезная ягода Ямала. Чем она отличается от брусники, где растёт и почему сибирская клюква считается особенно ценой.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

1800 монет и серебряные украшения: что говорят находки о Древнем Новгороде
Питомцы

Как ухаживать за русским чёрным терьером: советы владельцам
Спорт и фитнес

Травматолог Аржаков: мышечная боль после тренировки связана с микротравмами волокон
Авто и мото

В Минздраве опровергли сообщения о новых правилах для автомобилистов с сентября
Красота и здоровье

Ведомство опровергло слухи о неизвестной инфекции с кашлем и температурой
ДФО

На передовую вместе: Яна Демина и её путь от военкора до бойца
Туризм

Албания для россиян: новое средиземноморское направление
Питомцы

Три породы собак, подходящие для жизни в квартире без лишних хлопот, по данным кинологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru