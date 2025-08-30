Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
жара
жара
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:39

Сухо, но не безопасно: что скрывается за безоблачным прогнозом для Крыма

Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели

Погода в республике обещает оставаться сухой, и в ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Однако специалисты предупреждают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности, что делает внимательность особенно важной. Также, в ночное и утреннее время на территории региона местами может наблюдаться туман, что усложнит видимость.

Ветер в течение суток будет южным или юго-западным. Ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду, а днем увеличится до 7-12 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 15 м/с. Это может привести к некоторому неудобству при наружных работах или на открытых пространствах.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 15 до 20 градусов, а на побережье даже до 25 градусов. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах температура немного ниже, около 21-26 градусов.

Прогноз для крупных городов региона:

  • Симферополь. Переменная облачность без осадков. Ночью температура составит 17-19 градусов, днем — 30-32 градуса. Ветер южный, со скоростью 7-12 м/с.

  • Севастополь. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 19 до 21 градуса, а днем ожидается 28-30 градусов. Ветер также южный, со скоростью 5-10 м/с.

  • Алушта. Ночью облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +22°, днем +28°.

  • Евпатория. Ночью облачно, без осадков, днем облачно. Температура ночью составит +19°, днем — +30°.

  • Керчь. В ночное время облачно, без осадков, днем также облачно, без дождей. Ночью +19°, днем +30°.

  • Коктебель. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +23°, днем +28°.

  • Судак. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +21°, днем +28°.

  • Феодосия. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +21°, днем +28°.

  • Ялта. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +23°, днем +28°.

Эти прогнозы следует учитывать при планировании мероприятий на открытом воздухе, особенно в контексте повышенной пожарной опасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Под Симферополем горит 150 гектаров сухой растительности вчера в 17:59

Огонь вблизи Симферополя: стихия охватила 150 гектаров за считанные часы

Сильный ветер раздувает пламя под Симферополем, пожарные борются с огнём на площади 150 гектаров. Что предпринимают спасатели?

Читать полностью » Площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 32 гектаров из-за сильного ветра 28.08.2025 в 23:41

Огненная стихия на курорте: беспилотник вызвал масштабный пожар в Геленджике

В Краснодарском крае продолжается борьба с крупным лесным пожаром на территории Геленджикского лесничества, площадь которого из-за усиления ветра увеличилась до 32 гектаров. По данным регионального министерства ГО и ЧС, возгорание возникло в ночь на 28 августа после падения сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.

Читать полностью » Аксёнов сообщил о стабилизации ситуации с бензином на заправках Крыма 27.08.2025 в 23:22

Бензин в Крыму играл в прятки: теперь АИ-95 снова на заправках

Сергей Аксёнов рассказал о проблемах с бензином АИ-95 в Крыму: причины дефицита и прогнозы его стабилизации.

Читать полностью » В Севастополе сработала ПВО: жители сообщают о взрывах и воздушной тревоге 27.08.2025 в 23:21

Ночная тревога: над Севастополем зафиксирована активность ПВО

В ночное время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а системы ПВО привелиены в готовность. По сообщениям местных жителей, около 23 часов со стороны Камышовой бухты раздались несколько громких взрывов. Аналогичные сообщения поступают из Саки, Евпатории и Новофёдоровк

Читать полностью » Более тысячи машин ожидают въезд на Крымский мост со стороны Керчи 27.08.2025 в 19:33

Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа. При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается. Там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют.

Читать полностью » В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет 27.08.2025 в 19:06

Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, увеличив скорость и сокращая зоны с ограничениями. Что это значит для местных и туристов?

Читать полностью » В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты 26.08.2025 в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

Крым завершает подготовку к учебному году, открывая 437 детских садов и 537 школ для 304 тысяч детей, с обновлениями и новыми объектами.

Читать полностью » В Крыму ожидаются резкие перепады температуры: от +9 ночью до +32 днём 26.08.2025 в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

Ночи на полуострове будут прохладными — до +9 °C, днём воздух прогреется до +27…+32 °C. Осадков до конца августа не ожидается.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Светлана Сафонова: первые три дня поиска решают судьбу пропавшего животного
Красота и здоровье

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Авто и мото

Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru