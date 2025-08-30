Сухо, но не безопасно: что скрывается за безоблачным прогнозом для Крыма

Погода в республике обещает оставаться сухой, и в ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Однако специалисты предупреждают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности, что делает внимательность особенно важной. Также, в ночное и утреннее время на территории региона местами может наблюдаться туман, что усложнит видимость.

Ветер в течение суток будет южным или юго-западным. Ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду, а днем увеличится до 7-12 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 15 м/с. Это может привести к некоторому неудобству при наружных работах или на открытых пространствах.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 15 до 20 градусов, а на побережье даже до 25 градусов. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах температура немного ниже, около 21-26 градусов.

Прогноз для крупных городов региона:

Симферополь. Переменная облачность без осадков. Ночью температура составит 17-19 градусов, днем — 30-32 градуса. Ветер южный, со скоростью 7-12 м/с.

Севастополь. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 19 до 21 градуса, а днем ожидается 28-30 градусов. Ветер также южный, со скоростью 5-10 м/с.

Алушта. Ночью облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +22°, днем +28°.

Евпатория. Ночью облачно, без осадков, днем облачно. Температура ночью составит +19°, днем — +30°.

Керчь. В ночное время облачно, без осадков, днем также облачно, без дождей. Ночью +19°, днем +30°.

Коктебель. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +23°, днем +28°.

Судак. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +21°, днем +28°.

Феодосия. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +21°, днем +28°.

Ялта. Ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность. Температура ночью +23°, днем +28°.

Эти прогнозы следует учитывать при планировании мероприятий на открытом воздухе, особенно в контексте повышенной пожарной опасности.