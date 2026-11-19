Научно обоснованный прогноз погоды, обладающий высокой степенью точности, возможен лишь на ближайшие две недели, отметил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что за пределами 15-дневного периода оправдываемость метеорологических данных существенно снижается.

Ранее сообщалось, что продолжительность зимнего периода в России сократилась в среднем на три-четыре недели. Это подтверждается анализом устойчивых переходов среднесуточной температуры через нулевую отметку.

На фоне глобальных трансформаций погода меняет привычные правила, делая границы между сезонами менее выраженными.

Ученый подчеркнул, что краткосрочные прогнозы на два-три дня демонстрируют хорошие результаты, однако и они могут давать сбои в моменты резких синоптических перемен. Трудности возникают, когда над территорией начинают конфликтовать циклоны и антициклоны, что приводит к многократной смене погодных условий в течение суток. В таких ситуациях даже современные технологии не гарантируют стопроцентного совпадения ожиданий с реальностью. Подобные погодные катаклизмы становятся вызовом для специалистов.

Особую сложность представляют сезонные прогнозы, необходимые для планирования в сельском хозяйстве или энергетике. Специалист обратил внимание на то, что любая долгосрочная модель развития событий носит сугубо вероятностный характер. Ошибки в таких расчетах могут привести к серьезным экономическим последствиям, например, к нехватке или избытку закупленного топлива для обогрева городов. При этом первые снегопады могут наступить внезапно, требуя оперативной реакции служб.

"Делается несколько вариантов развития ситуации, человек, который занимается прогнозом, выбирает тот, который ему кажется наиболее вероятным, наиболее реализуемым. Он опирается на научные сведения, критерии и на собственный опыт просто-напросто", — пояснил Киселев.

Эксперт также сравнил современные методы прогнозирования с практиками прошлого. Если раньше границы сезонов были более четкими, то сегодня "календарная" весна или лето часто не совпадают с фактическими климатическими условиями. Краткосрочные прогнозы сейчас строятся либо на сложных математических моделях, либо на анализе архивов данных за прошлые десятилетия. Однако в масштабах сезона старые методы работают плохо. Нередко климат преподносит сюрпризы, которые не укладываются в привычные схемы.

Затрагивая тему народных примет, Киселев отметил, что большинство из них не находит научного подтверждения. Популярность примет он объяснил особенностями человеческой психологии: люди склонны запоминать совпадения и игнорировать случаи, когда прогноз не сбылся. Исключение составляют лишь те наблюдения, которые подкреплены физическими законами. Например, низкий полет ласточек перед дождем объясняется утяжелением их оперения из-за влажности воздуха. Специалисты внимательно следят за тем, как атмосферные изменения влияют на поведение живой природы.

"Там, где можно каким-то образом подвести соответствующие предсказания и наблюдения, где это можно объяснить физически, там это работает. Это относительно небольшое число таких прогнозов", — рассказал специалист.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова

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