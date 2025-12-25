Суббота обманет спокойствием, воскресенье накроет непогодой: прогноз для Кубани

Жителей и гостей Краснодарского края в последние декабрьские выходные, 27 и 28 декабря, ожидает контрастная и переменчивая погода. Атмосферные процессы приведут к резкой смене температурного фона и характера осадков: относительно спокойная и морозная суббота сменится ненастным воскресеньем с дождями, мокрым снегом и усилением ветра. Ниже — подробный прогноз от Яндекс Погоды для Краснодара, Сочи и Анапы, который поможет заранее спланировать поездки и отдых,

Погода в Краснодаре: от легкого мороза к дождю и мокрому снегу

В субботу, 27 декабря, в Краснодаре ожидается облачная, но в целом спокойная погода. Утром температура опустится до -1 градуса, по ощущениям — до -6. Днем воздух прогреется до +1 градуса, однако из-за ветра будет казаться холоднее. Осадки маловероятны, ветер западный, 3-4 м/с, давление стабильное.

В воскресенье, 28 декабря, ситуация изменится. С утра возможен небольшой дождь при температуре около 0 градусов. Днем потеплеет до +4, но усилится ветер до 5-6 м/с, а осадки станут интенсивнее. К вечеру дождь перейдет в мокрый снег. Атмосферное давление начнет снижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Сочи: прохладная суббота и дождливое воскресенье

В Сочи суббота пройдет относительно спокойно. Днем ожидается около +5 градусов, слабый ветер и отсутствие существенных осадков. Ночью похолодает до +2. Температура морской воды сохранится на уровне +13 градусов.

В воскресенье погода резко ухудшится: пройдут продолжительные дожди, местами ливни. Ветер усилится до 8-10 м/с, давление понизится. Несмотря на формальные +6 градусов, по ощущениям будет значительно холоднее.

Анапа: ветер и осадки усилятся к воскресенью

В Анапе суббота будет прохладной и ветреной. Температура днем около +2 градусов, но из-за северо-западного ветра ощущаться будет как мороз. Давление высокое, осадков практически не ожидается.

В воскресенье придет потепление до +6 градусов, но вместе с ним — дожди и сильный юго-западный ветер до 12 м/с. Давление снизится, а погода станет некомфортной для прогулок у моря.

Общие погодные факторы

Магнитное поле в течение выходных останется спокойным, ультрафиолетовый индекс — низким. Температура воды в Черном море составит от +10 до +13 градусов. Наиболее благоприятным днем для прогулок станет суббота, тогда как воскресенье потребует теплой, непромокаемой одежды и повышенной осторожности.