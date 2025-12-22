Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Модные аксессуары для зимы
Модные аксессуары для зимы
© https://unsplash.com by Anita Austvika is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:28

Зимний сюрприз: погода в Краснодаре 22 декабря с туманом и возможным похолоданием

В горах Краснодарского края температура опустится до -7°C

В Краснодаре 22 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако в ночное время, утром и в первую половину дня будет наблюдаться туман. Ветер будет западный, со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +1 до -1°C, что указывает на возможное похолодание в ночные часы. Днем температура останется на уровне 3-5°C тепла, что, в целом, соответствует характерной для декабря погоде, пишет "Новая Кубань".

Не исключено, что туман в утренние и ночные часы может создать дополнительные неудобства для водителей, так как ограничит видимость на дорогах. Это также повышает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно в районах, где отсутствуют освещенные участки. Важно соблюдать осторожность и следить за состоянием дорог, особенно если вы планируете передвигаться в утренние или вечерние часы.

Краснодарский край

Прогноз погоды по всему Краснодарскому краю также предсказывает облачную погоду с прояснениями. В ночные часы осадков не ожидается, однако днем в ряде районов, включая горные территории, возможны дожди, а также мокрый снег и снег. Важно отметить, что в отдельных частях региона будет наблюдаться туман, что также окажет влияние на дорожную обстановку. В ночные и утренние часы также прогнозируются гололедные явления и изморозь, что может сделать дороги скользкими и опасными для движения.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -3°C, что создает условия для образования гололеда и замерзания осадков. Днем температура воздуха составит от 1 до 6°C, а в южных районах края — от 3 до 8°C. Однако в горах ночные температуры могут опускаться до -2...-7°C, а днем в горах температура будет варьироваться от -3 до +2°C. Это свидетельствует о том, что в горных районах сохраняется зимняя погода с возможностью выпадения снега и более низкими температурами.

Черноморское побережье

Ожидается облачная погода с прояснениями, но существенных осадков не предсказывается. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 6-11 м/с, что не принесет особых проблем для жителей и туристов на побережье. Температура воздуха в ночное время на побережье будет составлять от +2 до +7°C, что говорит о мягкой, но холодной погоде ночью. В дневное время температура будет варьироваться от +6 до +11°C, что остается в пределах нормы для этого времени года на побережье.

Черноморское побережье Краснодарского края — одно из самых популярных мест для отдыха зимой, в том числе для туристов, которые предпочитают более мягкий климат. В отличие от внутренних районов края, где температура будет немного ниже, побережье остаётся относительно теплым в зимний период. Однако, как и на остальной территории края, в это время года стоит ожидать облачности и повышенной влажности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аниматоры в Краснодарском крае получают более высокие зарплаты в 2025 году сегодня в 12:54
Деды Морозы и Снегурочки в Краснодаре стали богаче: на 25% больше — что это значит для рынка труда

В Краснодарском крае в ноябре 2025 года зарплаты аниматоров, включая Дедов Морозов и Снегурочек, увеличились на 25%. Что стоит за этим ростом?

Читать полностью » Краснодарский край ожидает высокий спрос на IT-специалистов в 2026 году сегодня в 12:40
Краснодарский край ждет бум IT-специалистов: какие навыки принесут карьерный успех в 2026 году

В Краснодарском крае в 2026 году ожидается рост спроса на IT-специалистов с навыками SQL, Linux и Python, что открывает возможности для высоких заработков.

Читать полностью » Энотуризм и агроэкскурсии активно развиваются в Крыму — Светлана Возная 20.12.2025 в 11:43
Один день — три впечатления: новый формат отдыха, который выбирают в Крыму

Гастрономия становится главным магнитом для гостей Крыма: от улиточных ферм до энотуров и новых ресторанных форматов.

Читать полностью » Крым сделает ставку на всесезонный туризм и качество сервиса — Сергей Ганзий 20.12.2025 в 11:38
Крым едет в регионы — не за туристами, а за вниманием: стартует большая презентация полуострова

Крым запускает масштабную кампанию по продвижению туризма в регионах России, делая ставку на сервис, людей и всесезонный отдых.

Читать полностью » Управление ФСБ в Крыму эффективно защищает регион от угроз — Сергей Аксёнов 20.12.2025 в 11:33
О них не говорят вслух, но они спасают жизни: в Крыму сорваны десятки диверсий

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о десятках предотвращённых диверсий и атак, отметив работу ФСБ и поздравив силовиков с профессиональным праздником.

Читать полностью » Спрос на среднее профобразование в Крыму вырос на 25% за год — Юлия Кононова 20.12.2025 в 11:28
Бюджетных мест стало больше — и это не случайно: Крым закрывает кадровые дыры через СПО

В Крыму резко вырос интерес к колледжам и техникумам: абитуриенты идут за профессией, зарплатой и гарантированным трудоустройством.

Читать полностью » В Севастополе начата проверка по факту невыплаты зарплаты работникам кафе — СК России 19.12.2025 в 13:44
Севастополь в центре скандала — невыплата зарплаты становится причиной уголовного расследования

В Севастополе началась проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общепита за более чем два месяца. Следователи устанавливают пострадавших и сроки нарушений.

Читать полностью » В Крыму увеличилось количество нападений волков и лис на людей — Валерий Иванов 19.12.2025 в 13:39
Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства, связанных с нападениями заражённых волков и лис, в том числе в жилых зонах. Власти принимают меры для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции
Дом
В интерьерах 2026 года заменят геометрию и принты на многослойные фактуры — Федор Васильев
Авто и мото
Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru
ЮФО
Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае
Туризм
Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты
Общество
Бездумная скупка дешевой одежды вредит экологии — модельер Ярмольник
Питомцы
Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар
Красота и здоровье
Простуда на ногах может вызвать интоксикацию сердца — врач Жемчугов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet