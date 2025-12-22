Зимний сюрприз: погода в Краснодаре 22 декабря с туманом и возможным похолоданием

В Краснодаре 22 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако в ночное время, утром и в первую половину дня будет наблюдаться туман. Ветер будет западный, со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +1 до -1°C, что указывает на возможное похолодание в ночные часы. Днем температура останется на уровне 3-5°C тепла, что, в целом, соответствует характерной для декабря погоде, пишет "Новая Кубань".

Не исключено, что туман в утренние и ночные часы может создать дополнительные неудобства для водителей, так как ограничит видимость на дорогах. Это также повышает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно в районах, где отсутствуют освещенные участки. Важно соблюдать осторожность и следить за состоянием дорог, особенно если вы планируете передвигаться в утренние или вечерние часы.

Краснодарский край

Прогноз погоды по всему Краснодарскому краю также предсказывает облачную погоду с прояснениями. В ночные часы осадков не ожидается, однако днем в ряде районов, включая горные территории, возможны дожди, а также мокрый снег и снег. Важно отметить, что в отдельных частях региона будет наблюдаться туман, что также окажет влияние на дорожную обстановку. В ночные и утренние часы также прогнозируются гололедные явления и изморозь, что может сделать дороги скользкими и опасными для движения.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -3°C, что создает условия для образования гололеда и замерзания осадков. Днем температура воздуха составит от 1 до 6°C, а в южных районах края — от 3 до 8°C. Однако в горах ночные температуры могут опускаться до -2...-7°C, а днем в горах температура будет варьироваться от -3 до +2°C. Это свидетельствует о том, что в горных районах сохраняется зимняя погода с возможностью выпадения снега и более низкими температурами.

Черноморское побережье

Ожидается облачная погода с прояснениями, но существенных осадков не предсказывается. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 6-11 м/с, что не принесет особых проблем для жителей и туристов на побережье. Температура воздуха в ночное время на побережье будет составлять от +2 до +7°C, что говорит о мягкой, но холодной погоде ночью. В дневное время температура будет варьироваться от +6 до +11°C, что остается в пределах нормы для этого времени года на побережье.

Черноморское побережье Краснодарского края — одно из самых популярных мест для отдыха зимой, в том числе для туристов, которые предпочитают более мягкий климат. В отличие от внутренних районов края, где температура будет немного ниже, побережье остаётся относительно теплым в зимний период. Однако, как и на остальной территории края, в это время года стоит ожидать облачности и повышенной влажности.