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Вид на фонтан в солнечном парке с розами
Вид на фонтан в солнечном парке с розами
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Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:23

Бабье лето оказалось под большим вопросом: сентябрьский всплеск тепла пока никто не гарантирует

Возвращение аномального зноя в центральные регионы страны до конца лета не ожидается, отметила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнула, что температурные показатели останутся выше климатической нормы, однако экстремальных значений, характерных для южных территорий, ждать не стоит.

В пятницу, двадцать первого августа в некоторых регионах России воздух может прогреться до тридцати пяти градусов. Еще жарче станет в субботу. В Воронежской, Белгородской и Курской областях в конце недели прогнозируется усиление жары до тридцати семи градусов.

По словам синоптика, разница в температурных режимах обусловлена влиянием антициклона на юге европейской части России, где сохраняется высокая инсоляция. В центральной части страны ситуация иная. Несмотря на то что аномальная жара постепенно отступает, до конца августа воздух в отдельные дни будет прогреваться до двадцати шести градусов.

"Изнурительной жары не ожидается. Преобладающая температура в центре России будет до конца августа в пределах двадцати пяти градусов тепла", — рассказала Позднякова.

Специалист также призвала скептически относиться к прогнозам о скорых сроках наступления бабьего лета. Эксперт пояснила, что подобные утверждения сейчас базируются исключительно на климатической статистике, а не на реальных синоптических моделях. Согласно многолетним наблюдениям, температура воздуха может повышаться в середине сентября, что традиционно связывали с началом лета по старому стилю.

Считается, что астрономическое лето должно завершиться прежде, чем можно будет зафиксировать финальный всплеск тепла. Позднякова подчеркнула, что официальный прогноз на сентябрь еще не утвержден, а вероятность исполнения долгосрочных климатических догадок составляет не более пятидесяти процентов. При этом резкие климатические аномалии могут сдвигать привычные сроки потепления на несколько дней.

"Нельзя говорить о "бабьем" лете до тех пор, пока лето основное не закончилось. Прежде чем наступит астрономическая осень тоже нельзя говорить. Последний всплеск тепла в конце астрономического лета возможно в этом году и будет", — пояснила специалист.
Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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