Ч`рное море встревожило Кубань: что принесёт циклон и как изменится погода в регионе

Из-за формирования циклона над Черным морем, погода в Краснодарском крае существенно ухудшилась. Циклон привнес дождливую и облачную погоду, что значительно сократило приток солнечного тепла к земной поверхности, сообщают синоптики.

Влияние циклона на Кубань

По данным центра погоды "Фобос", в Краснодарском крае сохраняется влияние периферии циклона, который находится над Черным морем. Это приводит к плотной облачности и кратковременным дождям, в горах дождь будет переходить в мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что ненастье с короткими перерывами продлится как минимум до конца рабочей недели.

"Сегодня территория Кубани будет ощущать влияние периферии циклона, формирующегося над акваторией Черного моря. Он закроет небо плотными облаками и вызовет кратковременные дожди, которые в горах будут переходить в мокрый снег", — сообщил ведущий синоптик "Фобоса" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Прогноз погоды

Температура в Краснодарском крае в эти дни будет колебаться в пределах +5…+7 градусов. Ветер восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, достигнув 761 мм рт. ст., что немного выше нормы. Во вторник, 9 декабря, в Краснодарском крае ожидаются небольшие дожди ночью, а днем — без осадков. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем — +6…+8.

На курортных территориях у Черного моря температура остаётся сравнительно теплой, до +15 градусов, и в ближайшие дни она может подняться ещё на пару градусов. Несмотря на это, в начале недели в регионе вновь начнутся дожди, и ветер останется порывистым, хотя его скорость постепенно снизится.