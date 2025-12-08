Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в плаще
Женщина в плаще
© https://unsplash.com by Beyzanur K. is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:58

Ч`рное море встревожило Кубань: что принесёт циклон и как изменится погода в регионе

Циклон над Черным морем ухудшил погоду в Краснодарском крае — Фобос

Из-за формирования циклона над Черным морем, погода в Краснодарском крае существенно ухудшилась. Циклон привнес дождливую и облачную погоду, что значительно сократило приток солнечного тепла к земной поверхности, сообщают синоптики.

Влияние циклона на Кубань

По данным центра погоды "Фобос", в Краснодарском крае сохраняется влияние периферии циклона, который находится над Черным морем. Это приводит к плотной облачности и кратковременным дождям, в горах дождь будет переходить в мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что ненастье с короткими перерывами продлится как минимум до конца рабочей недели.

"Сегодня территория Кубани будет ощущать влияние периферии циклона, формирующегося над акваторией Черного моря. Он закроет небо плотными облаками и вызовет кратковременные дожди, которые в горах будут переходить в мокрый снег", — сообщил ведущий синоптик "Фобоса" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Прогноз погоды

Температура в Краснодарском крае в эти дни будет колебаться в пределах +5…+7 градусов. Ветер восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, достигнув 761 мм рт. ст., что немного выше нормы. Во вторник, 9 декабря, в Краснодарском крае ожидаются небольшие дожди ночью, а днем — без осадков. Температура ночью составит +2…+4 градуса, днем — +6…+8.

На курортных территориях у Черного моря температура остаётся сравнительно теплой, до +15 градусов, и в ближайшие дни она может подняться ещё на пару градусов. Несмотря на это, в начале недели в регионе вновь начнутся дожди, и ветер останется порывистым, хотя его скорость постепенно снизится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне выбирают проверенные маршруты для новогодних каникул — АТОР 06.12.2025 в 16:43
Курорты России снова нарасхват: привычные маршруты вытесняют любые эксперименты перед праздниками

Куда россияне отправятся на новогодние каникулы и как изменились цены? Эксперты отмечают: спрос на проверенные маршруты внутри страны остаётся стабильно высоким.

Читать полностью » Региональные службы вывезли 185 тысяч тонн загрязнённого песка — Краснодарские известия 06.12.2025 в 16:38
Нефтяной след от танкеров не сдаётся: побережье очищают тоннами, но опасность может вернуться

Совещание по ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе показало: ситуация стабилизируется, но работы ещё продолжаются, а масштабы загрязнения оказались значительными.

Читать полностью » Ростов-на-Дону: открытие нового участка на 05.12.2025 в 19:42

Сегодня, 5 декабря 2025 года, Ростов-на-Дону переживает важное событие в транспортной сфере: открытие нового участка на "Северном радиусе".

Читать полностью » Юрий Слюсарь провёл прямой эфир с жителями Ростовской области — обсуждали важнейшие вопросы региона 05.12.2025 в 16:48

4 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл прямой эфир, который продолжался почти два часа.

Читать полностью » В Крыму завершат строительство 16 врачебных амбулаторий в 2025 году — Юрий Гоцанюк 05.12.2025 в 15:26
Строительство, которое изменит Крым: какие объекты будут завершены до конца 2025 года

В Крыму планируется завершить строительство ключевых социальных объектов до конца 2025 года. Какие проекты находятся в приоритете?

Читать полностью » Крым и Абхазия продолжают развивать сотрудничество с 2016 года — Аксёнов 05.12.2025 в 15:16
Крым и Абхазия — больше, чем просто партнёры: что скрывается за новым витком сотрудничества

В Республику Крым прибыла делегация Абхазии, чтобы обсудить расширение сотрудничества в различных сферах. Какие направления особенно интересуют стороны?

Читать полностью » В Краснодарском крае подорожали Livan X3 Pro и X6 Pro на 11% — автоэксперты 05.12.2025 в 14:40
Автомобили подорожали, но не все: что стоит купить в Краснодарском крае в ноябре 202

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае в ноябре осталась стабильной. Что подешевело, а что подорожало в автомобильном рынке региона?

Читать полностью » В Краснодарском крае число жалоб на блокировки карт выросло в 2,5 раза — Банк России 05.12.2025 в 14:30
Неожиданные блокировки карт в Краснодарском крае: кто и почему решает оставить вас без денег

В Краснодарском крае и Ростовской области растет количество жалоб на блокировку карт. Что стоит за этим ростом и как изменилось число жалоб на мошенничество?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Холодовая аллергия не является настоящей аллергией — врач Котова
Красота и здоровье
Чрезмерное питье может снизить уровень соли в организме — врач Мясников
Россия
На космодроме Восточный готовят ракету "Союз-2.1б" для запуска спутников — Роскосмос
Общество
За хищение 6 млн рублей директор "Мостостроя" приговорён к 5 годам тюрьмы — СК РФ
Россия
Швеция стала частью списка стран ЕС, где разрешены неонацистские акции — Захарова
Авто и мото
Пикапы заняли половину американского авторынка в 2025 году — Favorit Motors
Экономика
Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов
Питомцы
Кошке нужно 40 мл воды на кг веса в сутки — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet