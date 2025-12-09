Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид на окно
Вид на окно
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:48

Краснодар в плену черноморской депрессии: вот какая погода ожидает регион

Синоптическая ситуация в Краснодарском крае продолжает формироваться под воздействием северной периферии черноморской депрессии. Это означает, что в ближайшие дни жителей региона ожидает облачная погода с периодическими прояснениями и небольшими дождями. Температура воздуха останется близкой к климатической норме, а условия для осадков и температурных колебаний будут сохраняться в течение всей недели.

Прогноз на 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, в Краснодаре осадков не ожидается, и температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+8 °С. Несмотря на отсутствие дождей, погода останется облачной, что также будет влиять на уровень солнечного прогрева. Такой характер погоды характерен для северной периферии черноморской депрессии, когда облака, накрывающие регион, не дают значительного повышения температуры, но и не допускают резких колебаний. Ветер будет северо-восточный, с интенсивностью от 3 до 8 м/с, что создаст ощущение некоторой прохлады, особенно в утренние и вечерние часы. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 763 мм рт. ст., что также указывает на стабилизацию синоптической ситуации в регионе.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в течение дня в Краснодаре не следует ожидать сильных изменений в погодных условиях. Температура в пределах 6-8 градусов, как правило, создает комфортные условия для прогулок, однако следует учитывать облачность, которая будет сохраняться. Облачность и наличие незначительных дождей в течение дня также будут иметь влияние на атмосферные условия, создавая ощущение более низких температур, чем те, которые показывают термометры.

Прогноз на ближайшие дни

Согласно данным "Яндекс Погоды", в Краснодаре с 9 по 11 декабря температура воздуха останется достаточно умеренной — до +8 °С, однако в ближайшие дни возможны периодические дожди. Хотя осадки не будут интенсивными, они будут достаточно продолжительными, что создаст прохладную атмосферу, особенно в утренние и вечерние часы. Дождь может несколько усилиться, начиная с пятницы, 11 декабря, и продолжиться в субботу. Это будет означать, что температурные колебания также изменятся. В конце недели, в пятницу и субботу, температура понизится до +1 °С днем, и ночные температуры опустятся ниже нуля. Такое похолодание будет связано с поступлением более холодного воздуха с севера, что также увеличит вероятность снегопадов.

Такие перепады температуры, как ожидается, будут особенно ощутимы в ночные часы, когда столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Это явление не является необычным для Краснодарского края в зимний период, но оно может быть неожиданным для жителей региона, привыкших к более теплой и стабильной погоде в начале декабря. В течение этих дней следует ожидать, что осадки станут более интенсивными, что создаст дополнительные неудобства для тех, кто планирует активный отдых на свежем воздухе или поездки.

