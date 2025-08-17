Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:42

Приморье в объятиях погодных качелей: неделя сюрпризов от небесной канцелярии

Погода в Приморье: эксперты предупреждают о быстрой смене циклонов

Наступающая неделя в Приморье будет характеризоваться высокой динамикой погодных изменений. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай, предупредив о быстрой смене циклонов и антициклонов.

По словам Бориса Кубая, в течение недели ожидается быстрая смена циклонов и антициклонов, что приведет к нестабильной погоде с дождями и солнечными периодами.

В ночь на воскресенье над Приморьем пройдет волновой циклон, который принесет дожди разной интенсивности. Уже днем его сменит подвижный антициклон с ясной погодой. Таким образом, жители региона ощутят резкие перемены в погоде.

Погода в понедельник: возвращение циклона

Однако уже через сутки в регион вернется новый циклон, который принесет более сильные осадки, особенно в северных и центральных районах. Это означает, что жителям этих районов следует быть готовыми к усилению дождей.

К середине недели погода улучшится, и ожидаются более сухие и солнечные дни. Это даст возможность жителям региона насладиться благоприятной погодой.

Но уже к пятнице вновь ожидается атмосферный фронт, который принесет интенсивные дожди, особенно в северных районах края. Это означает, что выходные, скорее всего, начнутся с осадков.

Температурный фон: выше нормы

Температурный фон в течение недели останется выше климатической нормы. Это означает, что погода будет теплой для этого времени года.

Что касается тропических циклонов, то тайфун PODUL, как и ожидалось, движется вглубь Китая и вскоре рассеется. По данным специалистов, он не представляет опасности для Приморского края.

Новых тайфунов в приэкваториальной зоне пока не наблюдается. Это означает, что в ближайшее время в регионе не ожидается никаких тропических угроз.

Прогноз погоды: необходимость подготовки

В связи с высокой динамикой погодных изменений жителям Приморья рекомендуется следить за прогнозом погоды и быть готовыми к резким переменам. Необходимо иметь при себе зонты и непромокаемую одежду.

Жителям региона следует следить за прогнозом погоды, чтобы быть в курсе всех изменений и планировать свою деятельность в соответствии с погодными условиями.

Точные прогнозы погоды помогают людям планировать свою жизнь, работу и отдых, а также принимать необходимые меры предосторожности.

Интересные факты о погоде:

Самая высокая температура, зарегистрированная на Земле, составила 56,7 градусов Цельсия.
Самая низкая температура, зарегистрированная на Земле, составила -89,2 градуса Цельсия.
Скорость ветра в ураганах может достигать 300 км/ч.
В среднем, в год на Земле выпадает около 1000 мм осадков.

Предстоящая неделя в Приморье будет характеризоваться нестабильной погодой с быстрой сменой циклонов и антициклонов. Жителям региона следует быть готовыми к дождям, солнечным периодам и теплой погоде.

