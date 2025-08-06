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Дождь
Дождь
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Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:55

Упадок сил из-за дождя? 5 секретов, как их избежать при резких изменениях погоды

Резкая смена погоды: как это влияет на здоровье и что об этом говорят эксперты

Резкая перемена погоды может серьёзно сказаться на самочувствии определённых категорий граждан. Об этом рассказал известный кардиохирург Лео Бокерия в интервью Pravda.Ru. Он отметил, что здоровым людям погодные скачки практически не приносят вреда, однако для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ситуация может быть иной.

По словам специалиста, организм здорового человека способен без труда адаптироваться к изменениям климатических условий. Он подчеркнул, что такие перемены не представляют опасности, если человек не имеет серьёзных проблем со здоровьем.

При этом врач обратил внимание, что у пациентов с хроническими заболеваниями на фоне смены погоды действительно могут наблюдаться негативные реакции со стороны различных органов. Однако он уточнил, что прямая связь между резкими погодными изменениями и обострениями хронических недугов пока научно не подтверждена, хотя соответствующая теория существует.

Кардиохирург также добавил, что ухудшение самочувствия может быть связано не только с физиологическими, но и с психологическими причинами. Он пояснил, что человек, находящийся в стрессе или с пониженным настроением, может сильнее ощущать дискомфорт при плохой погоде — особенно если из-за неё не может заниматься привычными делами.

Бокерия отдельно подчеркнул: если сердце здоровое, то ни ветер, ни дождь, ни скачки температуры на него не повлияют. Он добавил, что в случае временного дискомфорта полезно просто сменить обстановку.

Тем не менее, врач признал: у чувствительных людей действительно может повышаться артериальное давление при смене атмосферного фронта. Особенно это характерно для тех, у кого есть склонность к гипертонии. Однако, как отметил эксперт, в современном мире многие уже умеют держать такие состояния под контролем — с помощью назначенных лекарств.

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