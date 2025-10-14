Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ласка в летнем окрасе
Ласка в летнем окрасе
© commons.wikimedia.org by Серж Залинян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:32

Маленький хищник с большой миссией: вот почему ласка — герой, а не вредитель

Ласка уничтожает грызунов и не представляет угрозы для человека

Когда кого-то называют "лаской", чаще всего подразумевают хитрость и скрытность. Но реальное животное, давшее этому слову жизнь, совсем не заслуживает такой репутации. На самом деле ласка — удивительно умное, ловкое и полезное млекопитающее, которое играет важную роль в природе.

Кто такая ласка

Научное название этого крошечного хищника — Мустела нивалис. Она встречается почти по всему северному полушарию: в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке, а в Новую Зеландию была завезена человеком. В Древней Греции ласки считались домашними животными, которые охраняли запасы от мышей.

Ласка — самый маленький представитель семейства куньих (куда входят хорьки, куницы, барсуки и выдры). Длина её тела — около 30 см, хвоста — до 13 см, а весит она не больше 130 граммов. Несмотря на миниатюрность, это настоящий охотник с гибким телом, длинной шеей и маленькими округлыми ушами. Верхняя часть шерсти у неё тёмно-коричневая, а живот — белый. Линия между цветами проходит чётко, как будто её нарисовали кистью.

Как живёт ласка

Эта малышка способна приспособиться к самым разным условиям. Она обитает в лесах, горах, на лугах и даже вблизи деревень. Главное, чтобы поблизости были пища и укрытие. Днём или ночью она выходит на охоту, а отдыхает в норах, под корнями деревьев или между камнями.

Ласка — одиночка. Она питается в основном мелкими грызунами, но не прочь полакомиться птицами, их яйцами, лягушками и даже рыбой. Если добыча крупнее, например кролик, ласка нападает стремительно и убивает одним укусом в шею. При опасности животное издаёт резкий свист и выделяет сильный мускусный запах — как и другие куньи.

"Небольшое тело и быстрый метаболизм заставляют ласку есть каждый день — иначе она просто погибнет от голода", — отмечают специалисты из природного парка Парнон и Мустос.

Прирождённый охотник

Длинное, гибкое тело помогает ласке пробираться туда, где другие хищники не проходят. Благодаря этому она может ловить мышей прямо в их норах. Её движения молниеносны, а слух и обоняние невероятно остры. Ласка — пример идеального баланса между скоростью, силой и стратегией.

Несмотря на это, ей не повезло с имиджем. Из-за того, что она может нападать на домашнюю птицу, люди долго считали её вредителем. Однако основная польза ласки очевидна — она контролирует численность грызунов, защищая урожай и запасы.

Охрана и угрозы

На европейском уровне ласка не относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения, но находится под охраной. Прямое уничтожение животных, автомобильные аварии и разрушение естественной среды обитания всё чаще становятся факторами риска.

Основные угрозы:
• отравление химикатами при охоте на грызунов;
• потеря укрытий из-за вырубки лесов;
• движение транспорта в сельской местности.

Тем не менее популяция остаётся стабильной, особенно там, где активно поддерживают естественные экосистемы.

Ласка на Крите

На острове Крит живёт особый подвид — Мустела нивалис галинтиас, или, как называют её местные жители, калоянну. Это эндемик, встречающийся только здесь. У критской ласки тёмно-коричневая или серо-жёлтая шерсть и светлое брюхо. Она живёт рядом с людьми, ловит грызунов и помогает фермерам сохранять запасы зерна.

"Калоянну — символ ловкости и смелости, — рассказывают исследователи проекта Discover Crete. — Это крошечный, но решительный хищник, способный охранять целые поля".

Почему ласка заслуживает уважения

  1. Она помогает экосистемам, регулируя численность вредных грызунов.

  2. Несмотря на размер, это один из самых эффективных охотников Европы.

  3. Ведёт скрытный, но важный образ жизни, сохраняя природный баланс.

  4. Её пластичность и интеллект делают её удивительно приспособленным животным.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать ласку вредителем.
    Последствие: уничтожение полезного хищника, рост популяции грызунов.
    Альтернатива: сохранять естественные местообитания и не использовать яды.

  • Ошибка: отлавливать ласок ради меха.
    Последствие: снижение численности и дисбаланс в природе.
    Альтернатива: поддерживать программы защиты мелких хищников.

А что если ласка поселилась рядом?

Бояться не стоит. Она не опасна для человека и избегает контакта. Если рядом с домом появились признаки её присутствия — значит, поблизости много мышей. Ласка просто выполняет свою природную миссию.

Плюсы и минусы соседства

Плюсы:

  • уничтожает вредителей;

  • не требует вмешательства человека;

  • не представляет угрозы домашним животным.

Минусы:

  • может заинтересоваться курятником, если нет пищи в природе.

FAQ

Опасна ли ласка для человека?
Нет, она избегает людей и нападает только при сильном испуге.

Можно ли держать ласку дома?
Когда-то это было распространено, но сейчас запрещено: дикие ласки плохо переносят неволю.

Чем она полезна в природе?
Регулирует численность грызунов, сохраняя баланс в экосистемах.

Сколько живёт ласка?
В дикой природе — 3-5 лет, в благоприятных условиях до 8.

Мифы и правда

  • Миф: ласка злая и коварная.
    Правда: она осторожна, но не агрессивна без причины.

  • Миф: может напасть на человека.
    Правда: слишком мала и пуглива, чтобы сделать это.

  • Миф: приносит несчастье.
    Правда: наоборот, в древности ласку считали хранительницей дома.

Три интересных факта

  • Ласка способна пробраться в отверстие размером с монету.

  • За день она может съесть количество пищи, равное половине своего веса.

  • В зимний период в северных регионах её мех полностью белеет, помогая сливаться со снегом.

Прежде чем называть кого-то "лаской", вспомните: это животное вовсе не символ хитрости, а пример выносливости, ума и пользы. Маленькое тело, большое сердце и идеальные охотничьи инстинкты — такова настоящая ласка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 70% случаев икота у животных сигнализирует о проблемах сегодня в 13:22
Икота у собак и кошек: 5 случаев, когда нужно срочно бежать к ветеринару

Кошка или собака начала икать — мило, но тревожно? Рассказываем, когда икота у питомца безвредна, а когда она может сигнализировать о болезни.

Читать полностью » Хомяки запоминают безопасные укрытия и маршруты сегодня в 13:19
Кошка и хомяк под одной крышей: инструкция по выживанию, которая работает даже с охотниками

Можно ли кошке и хомяку жить мирно под одной крышей? Разбираем пошаговый план зонирования, знакомства и ритуалов, чтобы избежать охоты и стресса.

Читать полностью » Сено должно составлять 80% рациона морской свинки сегодня в 12:10
Ваш питомец грызёт клетку? Это не каприз — вот что на самом деле происходит

Какой рацион нужен морской свинке, чтобы она оставалась активной и здоровой? Разбираем, чем можно и нельзя кормить этих очаровательных грызунов.

Читать полностью » Зимой одежда для прогулок с собакой должна быть не просто красивой, а функциональной сегодня в 12:07
Прогулка с собакой превращается в испытание? Эти 5 вещей спасут вас от холода

Зимние прогулки с собакой требуют особого подхода к одежде. Как выбрать экипировку, чтобы не мёрзнуть, не вспотеть и насладиться временем на свежем воздухе?

Читать полностью » Эксперты: главные причины нападений волков на собак — территория и защита потомства сегодня в 11:52
Цепь превращает собаку в приманку: главное правило, о котором забывают владельцы

Почему волки нападают на собак и как защитить своего питомца в лесу? Разбираем реальные причины конфликтов и правила поведения при встрече.

Читать полностью » Немецкая овчарка признана одной из самых умных пород собак по данным профессора Корена сегодня в 10:37
У этой собаки сила бойца и сердце ребёнка — почему немецкая овчарка уникальна

Немецкая овчарка — порода, в которой сочетаются интеллект, сила и чуткость. Узнайте, какие удивительные качества сделали её легендой среди собак.

Читать полностью » Учёные: уриновая кислота делает запах кошачьей мочи устойчивым к уборке сегодня в 9:23
Аромат, который побеждает даже хлорку: кошачая метка, с которой не справится вода

Устойчивый запах кошки в квартире — не приговор. Рассказываем, какие домашние и профессиональные способы действительно помогают вернуть свежесть дому.

Читать полностью » Ветеринары уточнили: морковь безопасна для собак при дозировке до трёх раз в неделю сегодня в 8:16
Один овощ заменяет десяток добавок: как морковь укрепляет зрение и шерсть питомца

Морковь — полезная закуска не только для людей, но и для собак. Как правильно её давать питомцу, чтобы укрепить здоровье и не навредить?

Читать полностью »

Новости
Еда
Куркума, имбирь и чеснок признаны наиболее полезными специями для мужчин — данные исследований
Наука
В Юго-Восточной Азии обнаружена устойчивость супербактерий к антибиотикам у новорождённых
Авто и мото
В Китае сократили срок оформления временных водительских прав для россиян до суток
Культура и шоу-бизнес
После проигрыша Дрейка в суде песня Кендрика Ламара "Not Like Us" вновь возглавила чарты
Спорт и фитнес
Учёные Калифорнийского университета предложили удвоить нормы физической активности ВОЗ
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: регулярная интимная жизнь снижает уровень кортизола и помогает справиться со стрессом
Технологии
Учёные выявили уязвимость Android Pixnapping, позволяющую считывать изображение с экрана
УрФО
Цены на вторичное жильё в Челябинске снизились на 5,5% — Яндекс Недвижимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet