Олег Белов Опубликована сегодня в 23:03

Сняли брекеты — но свободы не будет: почему ретейнер становится спутником на годы

Стоматолог Зейнаб Маки: ретейнер нужен, потому что зубы продолжают двигаться всю жизнь

После снятия брекетов или кап многие радуются свободе — до того момента, пока ортодонт не вручает ретейнер и не говорит: "Носить каждую ночь. Всегда". Кажется, будто это преувеличение. Но действительно ли нужно всю жизнь спать с пластинкой во рту? Разберёмся, почему врачи настаивают на этом, и есть ли вообще шанс когда-то с ней расстаться.

"Зубы продолжают естественно двигаться, поэтому ретейнер необходим, чтобы удерживать их на месте", — пояснила стоматолог Зейнаб Маки.

Почему зубы снова двигаются

После ортодонтического лечения зубы удерживаются в новом положении благодаря мягкому давлению, которое оказывают ткани десны и связки. Но эти структуры постоянно обновляются, а значит, зубы стремятся вернуться туда, где "жили" раньше. Этот процесс называют рецидивом.

Даже идеально проведённое лечение не фиксирует результат навсегда. Причин — множество:

• естественное старение тканей и костей челюсти;
• ночное скрежетание зубами (бруксизм);
• утрата зубов или пломб, меняющая прикус;
• гормональные колебания и изменение плотности костей;
• привычка спать на одной стороне лица.

Исследования показывают: без ретейнера большинство людей замечают смещение уже через несколько месяцев после отказа от него.

Как работает ретейнер

Ретейнер — это "охранник" вашей улыбки. Он создаёт мягкое давление, стабилизируя зубы и позволяя тканям десны окончательно адаптироваться к новому положению.

Существуют три основных типа:

Тип ретейнера Как выглядит Особенности
Съёмный пластиковый (пластинка) Прозрачная капа или дуга с проволокой Удобен, но требует дисциплины
Несъёмный (проволока на внутренней стороне зубов) Фиксируется к внутренним поверхностям передних зубов Не видно, но требует тщательной гигиены
Комбинированный Несъёмный внизу, съёмный сверху Оптимален при выраженных коррекциях

Главное — ношение. Материал и форма вторичны, если устройство используется регулярно.

А можно привыкнуть?

Да, но не сразу. Первые ночи может быть непривычно, иногда слюноотделение усиливается. Однако спустя пару недель большинство людей перестают его замечать.

И хорошая новость: ретейнер не нужно носить днём. Достаточно надевать его перед сном и снимать утром. Минимум усилий — максимум пользы.

"Это небольшая цена за красивую улыбку, в которую вы вложили столько времени и средств", — отметила Зейнаб Маки.

Что будет, если перестать носить

Всё зависит от индивидуальных особенностей. У кого-то зубы начинают смещаться уже через пару недель, у других — через несколько месяцев. Основной признак: ретейнер внезапно стал тугим.

Попробуйте надеть устройство. Если оно легко садится — всё в порядке. Если чувствуете давление, боль или не можете зафиксировать его до конца, значит, зубы сдвинулись. В этом случае обратитесь к стоматологу: возможно, потребуется изготовить новый ретейнер или провести повторную коррекцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перестать носить ретейнер на несколько месяцев.
    Последствие: зубы возвращаются в исходное положение.
    Альтернатива: надевать хотя бы несколько ночей в неделю, если сложно соблюдать ежедневный режим.

  • Ошибка: носить старый, растянутый или треснувший ретейнер.
    Последствие: неравномерное давление и смещение зубов.
    Альтернатива: сделать новый — даже небольшое изменение формы имеет значение.

  • Ошибка: чистить ретейнер зубной пастой.
    Последствие: микроповреждения, накопление бактерий и запах.
    Альтернатива: использовать специальные таблетки для чистки или раствор хлоргексидина.

Советы шаг за шагом

  1. Снимайте ретейнер утром, промывайте под тёплой водой.

  2. Очищайте его мягкой щёткой и нейтральным мылом.

  3. Храните в вентилируемом контейнере.

  4. Не заливайте кипятком — материал деформируется.

  5. Проверяйте состояние у стоматолога каждые 6-12 месяцев.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сохраняет идеальную форму зубов на годы Требует постоянного ношения
Прост в уходе Может ломаться или теряться
Незаметен и не мешает сну Иногда вызывает дискомфорт первые дни
Предотвращает дорогостоящее повторное лечение Требует регулярной замены каждые 2-3 года

А что если совсем надоело

Можно обсудить с врачом переход на несъёмный вариант — тонкую проволоку, приклеенную с внутренней стороны зубов. Её не нужно надевать и снимать, а ухаживать просто: использовать ёршики и зубную нить.

Если же хочется полного отказа, важно понимать риски. Даже при стабильном прикусе возрастные изменения могут постепенно "развести" зубы. Поэтому стоматологи сравнивают ретейнер с очками: если хотите видеть идеально — носите.

FAQ

Сколько времени нужно носить ретейнер после брекетов?
Пожизненно, хотя спустя несколько лет частоту можно снизить — например, надевать через ночь.

Можно ли заменить ретейнер капами от отбеливания?
Нет, капы для отбеливания не создают нужного давления и не удерживают зубы.

Как понять, что ретейнер больше не подходит?
Если он стал тугим, треснул или вызывает боль — пора сделать новый.

Что делать, если я потерял ретейнер?
Не ждать. Чем дольше без него, тем выше риск смещения зубов. Запишитесь к врачу в ближайшие дни.

Мифы и правда

  1. Миф: ретейнер нужен только первый год.
    Правда: ткани челюсти изменяются всю жизнь, поэтому ношение остаётся актуальным.

  2. Миф: если зубы не двигаются, можно перестать носить.
    Правда: движение происходит медленно, незаметно, но необратимо.

  3. Миф: ретейнер портит эмаль.
    Правда: современные материалы безопасны, если соблюдать гигиену.

Интересные факты

• Первые ретейнеры появились в 1920-х годах и были металлическими дугами.
• Сегодня стоматологи часто изготавливают ретейнеры на 3D-принтерах по цифровому слепку.
• По статистике, до 60% пациентов, отказавшихся от ретейнера, возвращаются к ортодонту в течение 10 лет.

