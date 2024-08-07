Стало известно, какие государства возглавили список крупнейших производителей оружия на мировой арене

Американская компания Lockheed Martin и китайская Aviation Industry Corporation of China (AVIC) стали крупнейшими производителями вооружений в 2023 году, согласно порталу Defense News. Суммарная выручка этих компаний от экономической деятельности, связанной с военно-промышленным комплексом (ВПК), превысила $100 млрд.

Lockheed Martin заработала более $64,5 млрд, что на 2% больше, чем в 2022 году, в то время как AVIC достигла почти $45 млрд, увеличив выручку на 45%.

В первой десятке рейтинга оказались шесть компаний из США, три из Китая и одна из Великобритании. Среди них — Boeing на шестом месте с $32,6 млрд и BAE Systems на седьмом месте с $27,5 млрд. Lockheed Martin также лидировала в 2022 году с выручкой $63,3 млрд.

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