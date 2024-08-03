Биохимик Рокко Касагранде выразил опасения по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) для создания биологического оружия. Он указал, что нейросети могут помочь террористам в идентификации и создании биологических агентов.

Эксперты провели 150 часов тестирования чат-бота Claude, задавая вопросы от имени биотеррористов о методах использования патогенов, включая их применение в ракетном вооружении. Результаты исследования показали, что ИИ может предоставить информацию о наиболее разрушительных патогенах и методах их распространения.

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