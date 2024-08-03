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Биохимик Касагранде: ИИ может помочь в создании биологического оружия
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Эксперты рассказали, что искусственный интеллект может помочь биотеррористам

Биохимик Касагранде: ИИ может помочь в создании биологического оружия

Биохимик Рокко Касагранде выразил опасения по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) для создания биологического оружия. Он указал, что нейросети могут помочь террористам в идентификации и создании биологических агентов.

Эксперты провели 150 часов тестирования чат-бота Claude, задавая вопросы от имени биотеррористов о методах использования патогенов, включая их применение в ракетном вооружении. Результаты исследования показали, что ИИ может предоставить информацию о наиболее разрушительных патогенах и методах их распространения.

Фото: commons.wikimedia.org/Marian Duven (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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