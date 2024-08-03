Биохимик Рокко Касагранде выразил опасения по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) для создания биологического оружия. Он указал, что нейросети могут помочь террористам в идентификации и создании биологических агентов.
Эксперты провели 150 часов тестирования чат-бота Claude, задавая вопросы от имени биотеррористов о методах использования патогенов, включая их применение в ракетном вооружении. Результаты исследования показали, что ИИ может предоставить информацию о наиболее разрушительных патогенах и методах их распространения.
Фото: commons.wikimedia.org/Marian Duven (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС
Армия Израиля ЦАХАЛ заявила в Telegram о поражении центра управления и производства оружия палестинского движения ХАМАС, который находился в бывшей школе на севере Газы.
Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС
В секторе Газа в результате удара армии ЦАХАЛ были убиты два члена политбюро ХАМАС и трое командиров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Об этом пишет Asharq al-Awsat со ссылкой на анонимные источники.
Жена Никиты Михалкова рассказала о свадьбе внучки
Супруга режиссёра Никиты Михалкова Наталья Михалкова высказалась о замужестве 21-летней внучки Натальи.
Актёр Иван Янковский показал жену и сына: "Красивые и счастливые"
Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский продолжает радовать публику милым семейным контентом.