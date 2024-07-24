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Lockheed Martin разрабатывает лазерное оружие
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Lockheed Martin разрабатывает лазерное оружие

Lockheed Martin активно работает над разработкой лазерного оружия, способного отражать воздушные угрозы на дистанции до 100 км. Майкл Уильямсон, старший вице-президент компании, подчеркнул важность такого оружия в контексте экономии на затратах по сравнению с традиционными ракетными системами ПВО, особенно против дронов.

На международном авиасалоне "Фарнборо-2024" в Лондоне он упомянул, что, хотя оружие ещё не создано, над ним ведется активная работа. Также было сообщено о первых успешных испытаниях демонстратора лазерного оружия от министерства обороны Великобритании, которые проводились на боевой бронированной машине Wolfhound, где лазер эффективно нейтрализовал цели на расстоянии более 1 км.

Фото: kirtland.af.mil/US Air Force (public domain)

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