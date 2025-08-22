Когда союз сильнее корта: спортивные тандемы, покорившие бизнес

Когда спорт и предпринимательский талант встречаются в одной семье, рождаются по-настоящему сильные союзы. Такие пары давно перестали существовать только в рамках большого спорта — сегодня они строят бренды, управляют инвестициями и зарабатывают миллионы вне стадионов и кортов. Собрали пять самых успешных спортивных тандемов, которые превратили любовь в масштабный совместный проект.

Дэвид и Виктория Бекхэм: иконы спорта и моды

Эта пара почти 25 лет удерживает статус золотой семейной марки.

Дэвид — экс-звезда мирового футбола, владелец клуба, медиабизнеса и целой линейки проектов. Один только его личный бренд приносит до $68 тысяч ежедневно.

Виктория построила модную империю: она руководит брендом одежды и выпускает собственную косметику. Её годовой доход, по оценкам, превышает $450 млн.

Серена Уильямс и Алексис Оганян: стартапы и теннис

Серена завершила карьеру в теннисе, выиграв $90 млн призовых, и создала фонд Serena Ventures, уже инвестировавший в более чем 80 проектов.

Её состояние сегодня — $340 млн.

Её муж, Алексис Оганян, сооснователь Reddit и влиятельный инвестор Кремниевой долины, оценивается в $150 млн. Вместе они — одна из самых технологичных пар в мире спорта.

Симона Байлз и Джонатан Оуэнс: энергия медиа

Самая титулованная гимнастка мира Симона Байлз зарабатывает сегодня не на медалях (их у неё 7 олимпийских), а на рекламных соглашениях — около $10 млн в год.

Её супруг, игрок NFL Джонатан Оуэнс, также активно сотрудничает с брендами.

Пара уже запустила общий подкаст, монетизировав ещё и свою личную историю.

Штеффи Граф и Андре Агасси: после корта — бизнес

Они оба завершили теннисную карьеру с многомиллионными заработками — и успешно перешли в бизнес.

Штеффи Граф руководит собственной маркетинговой компанией и сотрудничает с премиальными брендами, а

Андре Агасси активно инвестирует после завершения карьеры.

Общее состояние пары оценивается в полмиллиарда долларов.

Роджер Федерер и Мирка Вавринец: крепкий семейный тандем

Федерер — один из самых высокооплачиваемых спортсменов современности, а его рекламные контракты c Rolex, Uniqlo и Mercedes-Benz обеспечили ему более $1 млрд капитала.

Мирка долгие годы была его менеджером и частью всех переговоров. Сегодня она ушла из дел, но, по словам Роджера, именно её работа сделала всю карьеру возможной.

Эти истории показывают: спорт и бизнес могут работать в тандеме не хуже, чем партнёры на корте или поле. Общие цели, взаимное доверие и готовность развиваться — вот настоящий секрет "миллионного" союза.