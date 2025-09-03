Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брэндон Ховард
© commons.wikimedia.org by Brandon Howard is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:26

Артист из США бросает вызов сцене: его трек для "Интервидения" — манифест для всего мира

Американский певец Брэндон Ховард представит песню We are champions на конкурсе "Интервидение"

Американский певец Брэндон Ховард готовится выйти на сцену международного конкурса "Интервидение" в России с песней под названием We are champions. Для артиста это не просто очередное выступление, а символический старт новой страницы его карьеры. Он сам написал музыку и выступил соавтором текста, работая вместе с Этаном Кертисом, Джонни Кейсером и Робертом Заррилли. По замыслу команды, композиция должна объединять людей, заряжать энергией и уверенностью.

Символизм композиции

Музыка и слова песни задумывались как гимн для больших арен, фестивалей и массовых событий. Ховард подчеркнул, что его цель — передать слушателям ощущение силы и единства.

"Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения", — отметил певец Брэндон Ховард.

В его представлении трек станет не только конкурсным номером, но и универсальным манифестом для поклонников по всему миру.

Возвращение "Интервидения"

Сам конкурс "Интервидение" имеет долгую историю. Впервые он появился ещё в советское время, когда его рассматривали как альтернативу "Евровидению". Однако со временем проект был забыт и перестал существовать. В последние годы его решили возродить, сделав главным местом проведения Россию.

Новый формат должен подчеркнуть культурное многообразие участников и показать, что музыка способна объединять страны, даже находящиеся на разных континентах. Организаторы уверены, что площадка станет знаковой для артистов, которые хотят заявить о себе на мировой сцене.

География участников

Интерес к "Интервидению" оказался масштабным. На данный момент подтвердили своё участие представители сразу нескольких регионов и культур: от Беларуси и России до Кубы, Китая, Египта и Южной Африки.

Список стран впечатляет: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР и США.

