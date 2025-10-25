Половина водителей губит свои машины WD-40: вот что происходит под капотом

WD-40 — универсальное средство, которое есть, пожалуй, у каждого автомобилиста. Им обрабатывают закисшие болты, убирают скрипы и даже пытаются восстановить блеск шин. Но, как напомнил владелец автосервиса, чрезмерная "универсальность" этого состава нередко превращает его в источник проблем. Там, где нужна аккуратность, WD-40 может стать причиной серьёзных поломок.

"WD-40 — отличная вещь, если использовать её по назначению. Но ею нельзя заменять всё подряд, иначе последствия не заставят себя ждать", — отметил владелец автосервиса Алексей Гринёв.

Что такое WD-40 и почему его любят автомобилисты

WD-40 — это аэрозольный состав на основе углеводородов и лёгких масел. Он отлично проникает в труднодоступные места, вытесняет влагу, ослабляет ржавые соединения и предотвращает коррозию.

Благодаря этим свойствам средство получило народную славу "жидкого чуда", способного решить любую проблему — от скрипа дверей до очистки двигателя.

Однако производитель никогда не заявлял, что WD-40 — смазка, чистящее средство или полироль. Её главная функция — вытеснение влаги (Water Displacement) и кратковременная защита от коррозии. Всё остальное — мифы и ошибочные применения.

Основные ошибки при использовании WD-40

1. Обработка покрышек

Некоторые автомобилисты используют WD-40 вместо специальных чернителей, чтобы придать шинам блеск. На первый взгляд, эффект впечатляющий: поверхность становится тёмной и глянцевой.

Но за красотой скрывается беда — химический состав WD-40 разъедает резину. Уже через несколько недель появляются микротрещины, шины теряют эластичность, а давление в них начинает постепенно падать.

"Резина после обработки WD-40 стареет быстрее. Это не полироль, а растворитель", — подчеркнул Гринёв.

Безопасная альтернатива: использовать специализированные чернители на водной или силиконовой основе. Они не повреждают резину и защищают от ультрафиолета.

2. Смазка дверных уплотнителей

Зимой многие водители, боясь примерзания резинок, обрабатывают уплотнители WD-40. Да, средство действительно предотвращает замерзание, но делает это ценой разрушения материала.

Маслянистый состав вытягивает пластификаторы, и через сезон уплотнители становятся жёсткими и начинают трескаться.

Что делать правильно:

Использовать силиконовую смазку или глицерин, которые не вступают в реакцию с резиной и сохраняют её мягкость даже при сильных морозах.

3. Применение на дверных петлях

WD-40 часто используют для устранения скрипов дверей. В первые дни эффект действительно есть — петли становятся тихими. Но позже смазка испаряется, оставляя тонкую масляную плёнку, которая собирает грязь и пыль. В результате петли начинают скрипеть ещё сильнее, а иногда портится даже лакокрасочное покрытие рядом с ними.

Альтернатива:

Для металлических шарниров — солидол или литол .

Для современных автомобилей — силиконовая или тефлоновая смазка.

Они не испаряются и обеспечивают долгосрочную защиту от трения.

4. Очистка аккумуляторных клемм

Некоторые водители используют WD-40 для борьбы с окислением на клеммах аккумулятора. На первый взгляд это логично — состав удаляет налёт. Но проблема в том, что он создаёт непроводящую масляную плёнку, ухудшая контакт. В результате стартер крутит медленнее, а зимой двигатель может вовсе не завестись.

Решение:

Для клемм применяют специальные очистители и защитные аэрозоли с токопроводящими свойствами. После чистки соединения нужно обработать тонким слоем технической вазелиновой смазки.

5. Борьба с ржавчиной и покраска

Да, WD-40 помогает "размягчить" коррозию и временно приостановить ржавление. Но если после обработки вы собираетесь грунтовать или красить металл, результат будет плачевным.

Средство оставляет жирный слой, на который не ложится краска. Поверхность потом нужно дополнительно обезжиривать и шлифовать.

Что делать:

Использовать специализированные преобразователи ржавчины или антикоррозионные праймеры, а WD-40 — только для откручивания старых болтов и гаек.

6. Очистка кузова от грязи

Некоторые энтузиасты используют WD-40 как "чистящее средство" для удаления битума, смолы и следов насекомых. Оно действительно растворяет загрязнения, но одновременно повреждает лакокрасочное покрытие, особенно на старых автомобилях.

При регулярном применении краска тускнеет, а защитный слой стирается до металла.

Безопасная альтернатива:

Автохимия для удаления битумных пятен, смол и загрязнений на основе изопропилового спирта или цитрусовых растворителей. Они безопасны для ЛКП и пластика.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка использования Последствие Чем заменить Нанесение на покрышки Трещины и утечка воздуха Чернитель шин Смазка дверных уплотнителей Разрушение резины Силиконовая смазка Обработка петель Повреждение ЛКП и грязь Солидол, литол Очистка клемм аккумулятора Потеря проводимости Очиститель контактов Очистка кузова Разъедание краски Средство для битума Удаление ржавчины перед покраской Отслаивание краски Преобразователь ржавчины

Советы шаг за шагом: как правильно использовать WD-40

Применяйте средство строго по назначению. WD-40 предназначено для ослабления резьбовых соединений и защиты металла от влаги. Не используйте на резине и пластике. Эти материалы подвержены химическому разложению. Перед покраской или ремонтом обезжирьте поверхность спиртом или уайт-спиритом. Не применяйте в электронике без надобности. Есть специальные аэрозоли для контактов. Храните баллон в тепле. При минусовой температуре давление падает, и средство плохо распыляется.

Мифы и правда

Миф Правда WD-40 подходит для любых задач Средство универсальное, но не для всех поверхностей Смазка безопасна для резины Разрушает уплотнители и шины WD-40 улучшает электропроводность Наоборот, создаёт масляную изоляцию Можно использовать как полироль Повреждает ЛКП Защищает от коррозии надолго Эффект кратковременный — максимум на пару недель

Три интересных факта о WD-40

Название расшифровывается как Water Displacement, 40th formula - "вытеснение влаги, 40-я формула". Первые 39 попыток оказались неудачными. Средство изначально создавалось для защиты металлических деталей ракеты Atlas от коррозии. Оригинальный рецепт WD-40 до сих пор держится в секрете — он известен лишь нескольким сотрудникам компании.

Исторический контекст

Появившись в 1953 году, WD-40 быстро вышло за рамки промышленности и стало бытовым универсалом. В СССР его использовали для защиты от влаги радиодеталей и оружия. Однако на автотранспорте средство часто применяли не по назначению — как чистящее, полирующее и даже косметическое.

Сегодня автосервисы регулярно сталкиваются с последствиями такого "творчества": пересушенные уплотнители, выцветшая краска и короткие замыкания на клеммах аккумуляторов. Современная автохимия предлагает десятки специализированных средств — безопасных и эффективных.