Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:13

Как правильно использовать WD-40, чтобы не сломать машину своими руками

WD-40 повреждает резиновые уплотнители и электрические контакты в автомобилях — исследование

Представьте: вы тянетесь за универсальной смазкой WD-40, чтобы решить очередную проблему в машине. Казалось бы, идеальный помощник для любого водителя. Но что, если этот "помощник" на самом деле медленно убивает ваш автомобиль? Специалисты из автосервиса рассказали, где лучше не применять WD-40, чтобы не навредить технике. Давайте разберёмся, как избежать распространённых ошибок и сохранить машину в порядке.

Ошибки с резьбовыми соединениями и коррозией

Все знают, что WD-40 отлично справляется с закисшими резьбовыми соединениями. Из-за этого многие водители используют её для борьбы со ржавчиной. Однако смазка лишь частично убирает коррозию — для этого лучше подойдут специализированные средства. После обработки WD-40 нельзя сразу грунтовать и красить поверхность: требуется дополнительная подготовка, часто с литолом.

Некоторые автолюбители применяют WD-40 вместо специальных чернителей для шин, чтобы придать колёсам блеск. Но вместо пользы выходит вред: смазка создаёт масляную плёнку, которая разъедает резину, вызывая микротрещины и повреждения. В итоге шины быстрее теряют воздух и сцепление с дорогой.

Уплотнения дверей в холодную погоду

Когда наступают морозы, многие обрабатывают резиновые уплотнители дверей WD-40, чтобы предотвратить примерзание. Это действительно помогает на короткое время, но со временем смазка повреждает резину. Лучше выбрать силиконовую смазку или специальные составы, которые не вредят уплотнителям.

WD-40 часто используют для очистки клемм аккумулятора от окисления. Она убирает налёт, но оставляет плёнку, которая ухудшает проводимость тока. Это может привести к проблемам с запуском двигателя — лучше применять средства, не нарушающие контакт.

Скрипы в дверных петлях

Если двери скрипят, WD-40 кажется быстрым решением. Сначала она действительно помогает, но потом начинает разрушать лакокрасочное покрытие, требуя дорогого ремонта. Для скрипов и провисания дверей подойдёт солидол или силиконовая смазка, плюс регулировка петель.

WD-40 иногда пытаются использовать для удаления грязи с лакокрасочного покрытия. Да, грязь уйдёт, но смазка разъест ЛКП вплоть до металла. Это приведёт к необходимости серьёзного восстановления — лучше выбирать специализированные средства для мойки.

В итоге, WD-40 — отличный инструмент в правильных руках, но его неправильное применение может дорого обойтись. Следуйте советам экспертов, чтобы ваш автомобиль служил дольше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России корпоративный каршеринг показал рост на 53% в первом полугодии 2025 года вчера в 16:27

"Машина по подписке" для компаний: как новый тренд ломает старые привычки

Бизнес всё чаще отказывается от собственного транспорта в пользу аренды. Разбираемся, какие отрасли выбирают каршеринг и какие авто становятся лидерами.

Читать полностью » Депутат Даванков предложил стимулировать москвичей скидкой на проезд при пересадке с парковки на метро вчера в 15:22

Сэкономить на дороге: как автомобилистам из Москве предлагают платить меньше за метро

В Москве обсуждают предложение поощрять автомобилистов, оставляющих машины на перехватывающих парковках. Каким может быть новый стимул?

Читать полностью » Volkswagen рассчитывает сэкономить до 4 млрд евро благодаря интеграции ИИ вчера в 14:59

Миллиард евро против отставания: Volkswagen вступает в гонку ИИ

Volkswagen вложит €1 млрд в ИИ к 2030 году. Компания рассчитывает сократить цикл разработки машин до 3 лет, повысить эффективность и сэкономить €4 млрд к 2035 году.

Читать полностью » BMW, Mercedes-Benz и Stellantis назвали планы ЕС по отказу от ДВС к 2035 году нереалистичными вчера в 14:18

Европа снова отступает: планы похоронить бензин к 2035-му трещат по швам

Европейские автогиганты открыто выступили против жёстких сроков отказа от ДВС. Смогут ли власти и бизнес найти компромисс в ближайшие годы?

Читать полностью » Недостаточное или избыточное давление приводит к быстрому износу шин — эксперты вчера в 13:10

Покрышки лысеют на глазах: одна ошибка превращает новые шины в мусор

Если протектор стирается слишком быстро, дело не только в качестве резины. Узнайте, какие скрытые факторы ускоряют износ шин и как этого избежать.

Читать полностью » Основные причины потери мощности двигателя даже на новых автомобилях — мнение экспертов вчера в 12:07

Три элемента, которые чаще всего лишают двигатель тяги

Даже новый автомобиль может внезапно потерять тягу. Разбираем основные причины падения мощности двигателя и как избежать этих проблем.

Читать полностью » Дополнительная шумоизоляция автомобиля увеличивает расход топлива и вес — мнение экспертов вчера в 11:03

Машина стала тише, но тяжелее: шумоизоляция как скрытый пассажир

Тишина в салоне звучит заманчиво, но дополнительная шумоизоляция может обернуться коррозией, провисшими дверями и дорогим ремонтом.

Читать полностью » Автомеханики рассказали, зачем производители закладывают погрешность спидометра вчера в 10:51

Спидометр всегда врёт, но именно это делает его надёжным

Почему спидометр всегда показывает чуть больше, чем GPS, и зачем автопроизводители специально закладывают погрешность в измерение скорости?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Чернышова назвала эффективные способы избавиться от икоты
Красота и здоровье

Исследования показали: здоровье в пожилом возрасте зависит от образа жизни, а не от цифры в паспорте
Наука

Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах
Красота и здоровье

Учёные: цельное молоко связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Авто и мото

МВД разъясняет правила ношения жилета для водителей транспорта
Туризм

Цены на авиабилеты из Москвы в Дубай на Новый год 2025 достигли 160 тыс. руб.
Садоводство

Осенняя подготовка клумбы к зиме: обрезка, мульчирование и укрытие растений
Спорт и фитнес

Инструктор групповых программ объяснила, как прокачать ноги без приседаний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet