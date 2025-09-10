Как правильно использовать WD-40, чтобы не сломать машину своими руками

Представьте: вы тянетесь за универсальной смазкой WD-40, чтобы решить очередную проблему в машине. Казалось бы, идеальный помощник для любого водителя. Но что, если этот "помощник" на самом деле медленно убивает ваш автомобиль? Специалисты из автосервиса рассказали, где лучше не применять WD-40, чтобы не навредить технике. Давайте разберёмся, как избежать распространённых ошибок и сохранить машину в порядке.

Ошибки с резьбовыми соединениями и коррозией

Все знают, что WD-40 отлично справляется с закисшими резьбовыми соединениями. Из-за этого многие водители используют её для борьбы со ржавчиной. Однако смазка лишь частично убирает коррозию — для этого лучше подойдут специализированные средства. После обработки WD-40 нельзя сразу грунтовать и красить поверхность: требуется дополнительная подготовка, часто с литолом.

Некоторые автолюбители применяют WD-40 вместо специальных чернителей для шин, чтобы придать колёсам блеск. Но вместо пользы выходит вред: смазка создаёт масляную плёнку, которая разъедает резину, вызывая микротрещины и повреждения. В итоге шины быстрее теряют воздух и сцепление с дорогой.

Уплотнения дверей в холодную погоду

Когда наступают морозы, многие обрабатывают резиновые уплотнители дверей WD-40, чтобы предотвратить примерзание. Это действительно помогает на короткое время, но со временем смазка повреждает резину. Лучше выбрать силиконовую смазку или специальные составы, которые не вредят уплотнителям.

WD-40 часто используют для очистки клемм аккумулятора от окисления. Она убирает налёт, но оставляет плёнку, которая ухудшает проводимость тока. Это может привести к проблемам с запуском двигателя — лучше применять средства, не нарушающие контакт.

Скрипы в дверных петлях

Если двери скрипят, WD-40 кажется быстрым решением. Сначала она действительно помогает, но потом начинает разрушать лакокрасочное покрытие, требуя дорогого ремонта. Для скрипов и провисания дверей подойдёт солидол или силиконовая смазка, плюс регулировка петель.

WD-40 иногда пытаются использовать для удаления грязи с лакокрасочного покрытия. Да, грязь уйдёт, но смазка разъест ЛКП вплоть до металла. Это приведёт к необходимости серьёзного восстановления — лучше выбирать специализированные средства для мойки.

В итоге, WD-40 — отличный инструмент в правильных руках, но его неправильное применение может дорого обойтись. Следуйте советам экспертов, чтобы ваш автомобиль служил дольше.