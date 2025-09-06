То, что спасает ржавый болт, губит кузов: тёмная сторона WD-40

Многие автолюбители привыкли считать WD-40 универсальным средством, способным справиться с любой проблемой. Однако механики и владельцы сервисов напоминают: чрезмерное увлечение этой смазкой может обернуться серьёзными неприятностями для машины.

Почему WD-40 так популярна

Эта жидкость давно стала частью "джентльменского набора" автомобилиста. Её используют для ослабления закисших резьбовых соединений, устранения скрипа, борьбы с коррозией. Действительно, WD-40 помогает справиться с ржавчиной и налётом, облегчает демонтаж деталей и временно решает мелкие проблемы. Но именно слово "временно" здесь ключевое — эффект часто оказывается краткосрочным, а последствия могут обойтись дороже ремонта.

Ошибки при применении

Некоторые водители настолько доверяют WD-40, что начинают использовать её там, где нужно выбирать специализированные составы. Так, часто можно встретить применение на автомобильных шинах вместо специальных чернителей. На первый взгляд резина выглядит более блестящей, но на деле покрывается микротрещинами и теряет эластичность. В результате появляются утечки воздуха и ухудшается сцепление с дорогой.

Другой популярный вариант — обработка резиновых уплотнителей дверей. Зимой автомобилисты пытаются предотвратить примерзание резинок, но в итоге получают повреждённые уплотнители. В отличие от WD-40, силиконовая смазка защищает резину, не разрушая её структуру, и подходит для регулярного применения.

Чем грозит использование на кузове

Некоторые уверены, что WD-40 помогает очищать кузов от грязи. На деле состав действительно снимает налёт, но вместе с ним постепенно разрушает лакокрасочное покрытие. В запущенных случаях жидкость разъедает слой грунта и открывает доступ к голому металлу. Это чревато коррозией и дорогостоящим ремонтом.

Не стоит также забывать про двери. Скрипящие петли обрабатывают WD-40, радуясь мгновенному результату. Однако со временем средство оставляет следы, пагубно влияющие на краску. Для смазки дверных механизмов лучше использовать солидол или специальные составы, а при необходимости проводить регулировку петель.

Электрика и аккумуляторные клеммы

Некоторые автомобилисты пытаются "вылечить" клеммы аккумулятора, сбрызнув их WD-40. Жидкость действительно убирает окисление, но создаёт масляную плёнку. Она нарушает контакт и ухудшает проводимость, что может привести к проблемам с запуском двигателя. Здесь подойдут специальные очистители контактов, которые не оставляют после себя опасных следов.

Альтернативы и правильный выбор

Вместо универсальной смазки специалисты рекомендуют пользоваться теми средствами, которые предназначены для конкретной задачи:

силиконовая смазка — для резиновых деталей и уплотнителей;

литол или солидол — для дверных петель и других подвижных соединений;

очистители контактов — для электрики;

специализированные средства против ржавчины и грязи.

Такой подход не только продлевает срок службы автомобиля, но и избавляет владельца от непредвиденных расходов на ремонт.