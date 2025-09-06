Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
WD-40
WD-40
© commons.wikimedia.org by Eva K. is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:09

То, что спасает ржавый болт, губит кузов: тёмная сторона WD-40

Механики назвали детали машины, которые нельзя обрабатывать WD-40

Многие автолюбители привыкли считать WD-40 универсальным средством, способным справиться с любой проблемой. Однако механики и владельцы сервисов напоминают: чрезмерное увлечение этой смазкой может обернуться серьёзными неприятностями для машины.

Почему WD-40 так популярна

Эта жидкость давно стала частью "джентльменского набора" автомобилиста. Её используют для ослабления закисших резьбовых соединений, устранения скрипа, борьбы с коррозией. Действительно, WD-40 помогает справиться с ржавчиной и налётом, облегчает демонтаж деталей и временно решает мелкие проблемы. Но именно слово "временно" здесь ключевое — эффект часто оказывается краткосрочным, а последствия могут обойтись дороже ремонта.

Ошибки при применении

Некоторые водители настолько доверяют WD-40, что начинают использовать её там, где нужно выбирать специализированные составы. Так, часто можно встретить применение на автомобильных шинах вместо специальных чернителей. На первый взгляд резина выглядит более блестящей, но на деле покрывается микротрещинами и теряет эластичность. В результате появляются утечки воздуха и ухудшается сцепление с дорогой.

Другой популярный вариант — обработка резиновых уплотнителей дверей. Зимой автомобилисты пытаются предотвратить примерзание резинок, но в итоге получают повреждённые уплотнители. В отличие от WD-40, силиконовая смазка защищает резину, не разрушая её структуру, и подходит для регулярного применения.

Чем грозит использование на кузове

Некоторые уверены, что WD-40 помогает очищать кузов от грязи. На деле состав действительно снимает налёт, но вместе с ним постепенно разрушает лакокрасочное покрытие. В запущенных случаях жидкость разъедает слой грунта и открывает доступ к голому металлу. Это чревато коррозией и дорогостоящим ремонтом.

Не стоит также забывать про двери. Скрипящие петли обрабатывают WD-40, радуясь мгновенному результату. Однако со временем средство оставляет следы, пагубно влияющие на краску. Для смазки дверных механизмов лучше использовать солидол или специальные составы, а при необходимости проводить регулировку петель.

Электрика и аккумуляторные клеммы

Некоторые автомобилисты пытаются "вылечить" клеммы аккумулятора, сбрызнув их WD-40. Жидкость действительно убирает окисление, но создаёт масляную плёнку. Она нарушает контакт и ухудшает проводимость, что может привести к проблемам с запуском двигателя. Здесь подойдут специальные очистители контактов, которые не оставляют после себя опасных следов.

Альтернативы и правильный выбор

Вместо универсальной смазки специалисты рекомендуют пользоваться теми средствами, которые предназначены для конкретной задачи:

  • силиконовая смазка — для резиновых деталей и уплотнителей;
  • литол или солидол — для дверных петель и других подвижных соединений;
  • очистители контактов — для электрики;
  • специализированные средства против ржавчины и грязи.

Такой подход не только продлевает срок службы автомобиля, но и избавляет владельца от непредвиденных расходов на ремонт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto сегодня в 12:24

Трейд-ин и скидки: как сэкономить на покупке белорусского авто

Belgee объявила о снижении цен: седан S50 и кроссоверы X50 и X70 стали доступнее, в том числе с дополнительными скидками по программе трейд-ин.

Читать полностью » МВД предложило задерживать автомобили иностранцев до уплаты штрафов за нарушение ПДД сегодня в 12:14

Новые правила для иностранных авто: не успеешь заплатить — останешься без машины

МВД хочет обязать владельцев авто с иностранными номерами платить штрафы за сутки. Иначе машину будут эвакуировать на спецстоянку до погашения долга.

Читать полностью » Эксперт Тимашов рассказал о главных причинах возгораний автомобилей сегодня в 12:04

Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел

Автоэксперт объяснил, почему загораются машины: износ проводки, утечка топлива, сухая трава под катализатором или даже гнездо птиц под капотом.

Читать полностью » Эксперт Кондрашов рассказал о местах, где чаще всего угоняют автомобили сегодня в 11:59

ТОП-3 места, где риск угона максимален: стоит быть особенно осторожным

Эксперт рассказал, где угоняют машины чаще всего: во дворах загородных домов со взломом ворот, на парковках ТЦ и в жилых районах ночью.

Читать полностью » Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года снизились на 25% сегодня в 11:53

Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

Минпромторг сообщил о падении рынка новых авто в России: за 8 месяцев 2025 года продажи снизились на 25%, сильнее всего просели грузовики и автобусы.

Читать полностью » В России подешевели сегодня в 11:48

Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

Tank снизил цены на внедорожник 300: все комплектации подешевели на 200 тыс. рублей. Теперь стоимость модели в России стартует от 4,15 млн.

Читать полностью » Миронов направил обращение о замене старых автомобильных номеров на новые с флагом России сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Сергей Миронов предложил заменить все действующие автомобильные номера на единый образец с флагом России, предусмотрев бесплатный обмен для владельцев.

Читать полностью » Автостат: Lada Granta сохранила лидерство на рынке России, продажи упали на 31% сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Лидером продаж в августе 2025 года снова стала Lada Granta — 12,9 тыс. машин. В тройке также Haval Jolion и Lada Vesta, но у всех спад спроса.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Туризм

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands
СФО

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил
Спорт и фитнес

Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей
Питомцы

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы
УрФО

Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet