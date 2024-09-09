Почему не стоит сливать воду от макарон: биолог назвала 3 способа, как её можно использовать

Биолог Лялина: воду от макарон можно использовать в косметических целях

Воду, оставшуюся от варки макарон, сливать не стоит — её можно использовать для лечебных и косметических целей, рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, макароны из твёрдых сортов пшеницы при варке отдают воде крахмал — такая жидкость способна снижать уровень "плохого" холестерина, успокаивать желудок при воспалении и даже укреплять иммунитет. Также вода с крахмалом полезна при отёках и похмелье.

Вода после макарон пригодится и для процедур красоты, добавила Лялина. Так, ванночки для ног помогут снять отеки и усталость. Также вода с крахмалом может заменить кондиционер для волос и придать им красивый блеск.

При этом разводить в воде промышленный крахмал биолог не советует — в нём слишком высокое содержание диоксида серы.

Макаро́ны (итал. maccheroni) - макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.

Фото: Freepik/valeria_aksakova.