Как легко удалить жир на кухне без агрессивной "химии": называны три простых способа

Пятна жира на кухне — привычное дело. Даже у самых аккуратных хозяек они то и дело появляются на полу, кухонных шкафах, бытовой технике, кафельной плитке и других поверхностях. Удалить их можно с помощью специальных чистящих средств, но не всем нравится идея использовать агрессивную бытовую химию там, где готовится пища. Однако это не повод оставлять кухню в неопрятном виде: удалить жир легко помогут простые домашние средств — сода, растительное масло, яблочный уксус и горчичный порошок.
Растительное масло и сода
Парадоксально, но самый эффективный способ борьбы с жиром на кухне — другой жир.
Смешайте растительное масло и соду в пропорции 1:2. Средство должно иметь консистенцию сметаны. Нанесите кашицу на жирные пятна и оставьте на 15-30 минут. После этого осторожно протрите загрязнение губкой. При необходимости повторите процедуру.
Такое средство можно использовать даже на деревянных фасадах, не боясь их повредить. Кроме того, масло с содой придаст поверхностям блеск и замаскирует мелкие царапины.
Яблочный уксус
Яблочный уксус тоже отлично справляется с жиром на кухне. Можно использовать и обычный, но у яблочного приятный аромат.
Разведите уксус в воде в пропорции 1:1 и обработайте загрязнение. Выждите 20-30 минут и смойте остатки жира губкой.
Горчичный порошок
Пылящаяся в сшкафу коробка с горчичным порошком кажется бесполезной вещью? Это вовсе не так. Копеечное средство отлично очищает кухонные поверхности, включая кафель, шкафы, раковину и бытовую технику.
Можно развести порошок водой или просто присыпать им смоченное место загрязнения. Подождите 10-15 минут и удалите порошок сухой тряпкой.
Имейте в виду: горчичный порошок не годится для чистки деревянных шкафов!
Фото: Freepik.
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