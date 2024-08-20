Как легко удалить жир на кухне без агрессивной "химии": называны три простых способа

С жиром на кухне справятся сода и растительное масло

Пятна жира на кухне — привычное дело. Даже у самых аккуратных хозяек они то и дело появляются на полу, кухонных шкафах, бытовой технике, кафельной плитке и других поверхностях. Удалить их можно с помощью специальных чистящих средств, но не всем нравится идея использовать агрессивную бытовую химию там, где готовится пища. Однако это не повод оставлять кухню в неопрятном виде: удалить жир легко помогут простые домашние средств — сода, растительное масло, яблочный уксус и горчичный порошок.

Растительное масло и сода

Парадоксально, но самый эффективный способ борьбы с жиром на кухне — другой жир.

Смешайте растительное масло и соду в пропорции 1:2. Средство должно иметь консистенцию сметаны. Нанесите кашицу на жирные пятна и оставьте на 15-30 минут. После этого осторожно протрите загрязнение губкой. При необходимости повторите процедуру.

Такое средство можно использовать даже на деревянных фасадах, не боясь их повредить. Кроме того, масло с содой придаст поверхностям блеск и замаскирует мелкие царапины.

Яблочный уксус

Яблочный уксус тоже отлично справляется с жиром на кухне. Можно использовать и обычный, но у яблочного приятный аромат.

Разведите уксус в воде в пропорции 1:1 и обработайте загрязнение. Выждите 20-30 минут и смойте остатки жира губкой.﻿

Горчичный порошок

Пылящаяся в сшкафу коробка с горчичным порошком кажется бесполезной вещью? Это вовсе не так. Копеечное средство отлично очищает кухонные поверхности, включая кафель, шкафы, раковину и бытовую технику.

Можно развести порошок водой или просто присыпать им смоченное место загрязнения. Подождите 10-15 минут и удалите порошок сухой тряпкой.

Имейте в виду: горчичный порошок не годится для чистки деревянных шкафов!

Фото: Freepik.