Засоренный радиатор — причина перегрева двигателя? Эксперт раскрывает неожиданные факты

Засоренные радиаторы автомобиля могут значительно ухудшить работу системы охлаждения двигателя, что в конечном итоге может привести к перегреву. Об этом рассказал руководитель отдела обучения компании "Автоприбор" Артем Березин специализирующейся на производстве автокомпонентов, в интервью для "Газета.Ru".

Березин отметил, что в некоторых автомобилях может быть до пяти радиаторов, которые располагаются один за другим, образуя так называемый теплопакет.

Расстояние между этими радиаторами обычно не превышает 10 мм, поэтому, если первый радиатор забивается пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это негативно влияет на эффективность работы и теплопередачу остальных радиаторов.

Одним из основных признаков засоренного радиатора, по словам эксперта, является частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду. Чтобы очистить радиаторы, их нужно демонтировать и промыть по отдельности, что является дорогостоящей процедурой.

Березин советует совмещать эту работу с заменой антифриза, когда система охлаждения также проходит очистку.

Для экономии можно использовать неинвазивную мойку радиаторов, которую предлагают некоторые автосервисы, что существенно дешевле демонтажа. Также эксперт рекомендует установить защитную сетку на решетку радиатора или бампер для предотвращения загрязнений.

Фото: commons. wikimedia.org/yns plt (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).