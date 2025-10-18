Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобиль Waymo
Автомобиль Waymo
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:25

Google запускает эксперимент, который изменит города навсегда: Waymo идёт в Европу

Waymo запустит сервис автономных такси в Лондоне — первый проект компании в Европе

Лондон официально стал первым европейским городом, где заработает сервис автономных такси от Waymo — дочерней компании Google. Этот шаг может стать началом новой эры городского транспорта, в которой искусственный интеллект и беспилотные технологии изменят привычные маршруты жителей мегаполисов.

Waymo уже успешно работает в нескольких американских городах, включая Сан-Франциско, Финикс и Лос-Анджелес. Теперь компания готовится к европейскому дебюту, выбрав Лондон как площадку для масштабного пилотного проекта.

"Мы верим, что автономные автомобили сделают дороги безопаснее и транспорт доступнее для всех", — заявил генеральный директор Waymo Текедра Мавакана.

По словам Маваканы, на начальном этапе по улицам британской столицы будут курсировать автомобили с водителями безопасности. Их задача — контролировать работу системы и гарантировать безопасность пассажиров. К 2026 году Waymo рассчитывает перейти к полностью автономным поездкам без участия человека.

Почему именно Лондон

Лондон выбран не случайно. Город активно развивает транспорт будущего, включая электробусы, каршеринг и сети зарядных станций. Кроме того, Великобритания входит в число стран, где уже проработана правовая база для тестирования беспилотных технологий.

Министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что сотрудничество с Waymo поможет укрепить позиции страны в секторе инновационных перевозок:

"Мы приветствуем инвестиции и ожидаем, что проект создаст новые рабочие места и станет стимулом для роста рынка автономного транспорта", — заявила министр транспорта Хайди Александер.

По оценкам экспертов, участие Лондона в таком проекте принесёт городу не только инвестиции, но и ценную инфраструктуру: модернизированные дороги, новые станции обслуживания электромобилей и цифровые платформы для управления потоками.

Технологии Waymo и их особенности

Беспилотные автомобили Waymo используют комплекс сенсоров, камер, лидаров и радаров, обеспечивающих 360-градусный обзор. Система машинного обучения анализирует данные в реальном времени, определяя объекты, расстояния и поведение других участников движения.

Главная особенность технологии — способность адаптироваться к сложным городским условиям. Лондон с его узкими улицами, левосторонним движением и переменчивой погодой станет серьёзным испытанием для искусственного интеллекта Waymo.

Компания утверждает, что её алгоритмы прошли обучение на десятках миллионов километров, пройденных как в реальных условиях, так и в симуляторах. Это позволяет автомобилям не только распознавать привычные ситуации, но и корректно реагировать на нестандартные сценарии — например, объезд припаркованного грузовика или неожиданное появление пешехода.

Сравнение с другими проектами

Компания Страна Этап внедрения Особенности
Waymo США / Великобритания Пилот с переходом на автономию к 2026 Использует лидары, ИИ и Google Maps
Cruise США Полностью автономные поездки в Сан-Франциско Поддержка General Motors
Baidu Apollo Go Китай Роботакси в Пекине и Шэньчжэне Акцент на интеграции с госинфраструктурой
Mobileye Израиль / Европа Тесты в Мюнхене и Париже Ставка на партнёрства с автопроизводителями

Waymo делает акцент на качестве данных и надёжности сенсоров. Компания интегрирует собственные карты высокого разрешения и регулярно обновляет их через Google Maps, что обеспечивает точность маршрутов и предсказуемость поведения автомобиля.

Как пользоваться сервисом: пошагово

  1. Скачать мобильное приложение Waymo One (пока в тестовом режиме).

  2. Зарегистрироваться и подтвердить личность.

  3. Выбрать маршрут и указать точку посадки.

  4. Дождаться прибытия автомобиля и пройти быструю инструкцию по безопасности.

  5. По завершении поездки оценить сервис и оставить отзыв.

На старте стоимость поездок будет ниже, чем у традиционного такси. Waymo рассчитывает, что доступная цена поможет быстрее привлечь пользователей и собрать статистику для оптимизации маршрутов.

Ошибки и решения

  • Ошибка: слишком быстрая интеграция без общественного обсуждения.
    Последствие: недоверие горожан к беспилотным технологиям.
    Альтернатива: открытые демонстрации, общественные тест-дни, партнёрство с городскими властями.

  • Ошибка: игнорирование особенностей инфраструктуры.
    Последствие: сбои в движении, пробки.
    Альтернатива: использование локальных данных и адаптация под уличную разметку Великобритании.

  • Ошибка: недостаток станций зарядки.
    Последствие: простоев больше, чем у обычного такси.
    Альтернатива: сотрудничество с сетями зарядных станций BP Pulse и Shell Recharge.

А что если…

А если роботакси начнут вытеснять обычные службы такси? Эксперты считают, что переход будет постепенным. Водители смогут переквалифицироваться — например, в операторов безопасности, техников по обслуживанию электромобилей или диспетчеров данных. По сути, появится новая отрасль с другими компетенциями.

Плюсы и минусы беспилотных такси

Плюсы Минусы
Повышенная безопасность за счёт устранения человеческого фактора Высокая стоимость внедрения
Круглосуточная доступность Юридические риски и страхование
Экологичность — только электромобили Необходимость инфраструктуры
Предсказуемость и точность маршрута Скепсис пользователей

Часто задаваемые вопросы

Как будет обеспечиваться безопасность?
На первых этапах в каждом автомобиле будет водитель-наблюдатель. Кроме того, система Waymo контролируется дистанционно через центр мониторинга.

Сколько будет стоить поездка?
Стоимость будет варьироваться в зависимости от маршрута, но ожидается, что цены окажутся на 20-30% ниже, чем у обычных такси.

Когда сервис заработает полностью?
Полноценный запуск запланирован на 2026 год после завершения тестового периода.

Мифы и правда

  • Миф: роботакси могут сбиться с курса в плохую погоду.
    Правда: лидары и радары работают в любых условиях, включая дождь и туман.

  • Миф: автономные автомобили не видят пешеходов.
    Правда: камеры фиксируют движение даже на периферии, а система анализирует траекторию человека.

  • Миф: такие машины нельзя застраховать.
    Правда: страховые компании уже разрабатывают отдельные продукты для автономного транспорта.

Исторический контекст

Waymo возникла как проект Google в 2009 году. За годы тестов компания прошла путь от прототипов на базе Toyota Prius до современных электрокаров Jaguar I-Pace. За 15 лет Waymo проехала свыше 30 миллионов километров без серьёзных аварий, став символом надёжности в индустрии автономного транспорта.

Интересные факты

  1. Каждый автомобиль Waymo оснащён более чем 20 камерами и 4 лидарами.

  2. Алгоритмы компании анализируют поведение других машин за доли секунды.

  3. Система обучается на виртуальных симуляциях, эквивалентных миллиардам километров в год.

