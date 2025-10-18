Google запускает эксперимент, который изменит города навсегда: Waymo идёт в Европу
Лондон официально стал первым европейским городом, где заработает сервис автономных такси от Waymo — дочерней компании Google. Этот шаг может стать началом новой эры городского транспорта, в которой искусственный интеллект и беспилотные технологии изменят привычные маршруты жителей мегаполисов.
Waymo уже успешно работает в нескольких американских городах, включая Сан-Франциско, Финикс и Лос-Анджелес. Теперь компания готовится к европейскому дебюту, выбрав Лондон как площадку для масштабного пилотного проекта.
"Мы верим, что автономные автомобили сделают дороги безопаснее и транспорт доступнее для всех", — заявил генеральный директор Waymo Текедра Мавакана.
По словам Маваканы, на начальном этапе по улицам британской столицы будут курсировать автомобили с водителями безопасности. Их задача — контролировать работу системы и гарантировать безопасность пассажиров. К 2026 году Waymo рассчитывает перейти к полностью автономным поездкам без участия человека.
Почему именно Лондон
Лондон выбран не случайно. Город активно развивает транспорт будущего, включая электробусы, каршеринг и сети зарядных станций. Кроме того, Великобритания входит в число стран, где уже проработана правовая база для тестирования беспилотных технологий.
Министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что сотрудничество с Waymo поможет укрепить позиции страны в секторе инновационных перевозок:
"Мы приветствуем инвестиции и ожидаем, что проект создаст новые рабочие места и станет стимулом для роста рынка автономного транспорта", — заявила министр транспорта Хайди Александер.
По оценкам экспертов, участие Лондона в таком проекте принесёт городу не только инвестиции, но и ценную инфраструктуру: модернизированные дороги, новые станции обслуживания электромобилей и цифровые платформы для управления потоками.
Технологии Waymo и их особенности
Беспилотные автомобили Waymo используют комплекс сенсоров, камер, лидаров и радаров, обеспечивающих 360-градусный обзор. Система машинного обучения анализирует данные в реальном времени, определяя объекты, расстояния и поведение других участников движения.
Главная особенность технологии — способность адаптироваться к сложным городским условиям. Лондон с его узкими улицами, левосторонним движением и переменчивой погодой станет серьёзным испытанием для искусственного интеллекта Waymo.
Компания утверждает, что её алгоритмы прошли обучение на десятках миллионов километров, пройденных как в реальных условиях, так и в симуляторах. Это позволяет автомобилям не только распознавать привычные ситуации, но и корректно реагировать на нестандартные сценарии — например, объезд припаркованного грузовика или неожиданное появление пешехода.
Сравнение с другими проектами
|Компания
|Страна
|Этап внедрения
|Особенности
|Waymo
|США / Великобритания
|Пилот с переходом на автономию к 2026
|Использует лидары, ИИ и Google Maps
|Cruise
|США
|Полностью автономные поездки в Сан-Франциско
|Поддержка General Motors
|Baidu Apollo Go
|Китай
|Роботакси в Пекине и Шэньчжэне
|Акцент на интеграции с госинфраструктурой
|Mobileye
|Израиль / Европа
|Тесты в Мюнхене и Париже
|Ставка на партнёрства с автопроизводителями
Waymo делает акцент на качестве данных и надёжности сенсоров. Компания интегрирует собственные карты высокого разрешения и регулярно обновляет их через Google Maps, что обеспечивает точность маршрутов и предсказуемость поведения автомобиля.
Как пользоваться сервисом: пошагово
-
Скачать мобильное приложение Waymo One (пока в тестовом режиме).
-
Зарегистрироваться и подтвердить личность.
-
Выбрать маршрут и указать точку посадки.
-
Дождаться прибытия автомобиля и пройти быструю инструкцию по безопасности.
-
По завершении поездки оценить сервис и оставить отзыв.
На старте стоимость поездок будет ниже, чем у традиционного такси. Waymo рассчитывает, что доступная цена поможет быстрее привлечь пользователей и собрать статистику для оптимизации маршрутов.
Ошибки и решения
-
Ошибка: слишком быстрая интеграция без общественного обсуждения.
Последствие: недоверие горожан к беспилотным технологиям.
Альтернатива: открытые демонстрации, общественные тест-дни, партнёрство с городскими властями.
-
Ошибка: игнорирование особенностей инфраструктуры.
Последствие: сбои в движении, пробки.
Альтернатива: использование локальных данных и адаптация под уличную разметку Великобритании.
-
Ошибка: недостаток станций зарядки.
Последствие: простоев больше, чем у обычного такси.
Альтернатива: сотрудничество с сетями зарядных станций BP Pulse и Shell Recharge.
А что если…
А если роботакси начнут вытеснять обычные службы такси? Эксперты считают, что переход будет постепенным. Водители смогут переквалифицироваться — например, в операторов безопасности, техников по обслуживанию электромобилей или диспетчеров данных. По сути, появится новая отрасль с другими компетенциями.
Плюсы и минусы беспилотных такси
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная безопасность за счёт устранения человеческого фактора
|Высокая стоимость внедрения
|Круглосуточная доступность
|Юридические риски и страхование
|Экологичность — только электромобили
|Необходимость инфраструктуры
|Предсказуемость и точность маршрута
|Скепсис пользователей
Часто задаваемые вопросы
Как будет обеспечиваться безопасность?
На первых этапах в каждом автомобиле будет водитель-наблюдатель. Кроме того, система Waymo контролируется дистанционно через центр мониторинга.
Сколько будет стоить поездка?
Стоимость будет варьироваться в зависимости от маршрута, но ожидается, что цены окажутся на 20-30% ниже, чем у обычных такси.
Когда сервис заработает полностью?
Полноценный запуск запланирован на 2026 год после завершения тестового периода.
Мифы и правда
-
Миф: роботакси могут сбиться с курса в плохую погоду.
Правда: лидары и радары работают в любых условиях, включая дождь и туман.
-
Миф: автономные автомобили не видят пешеходов.
Правда: камеры фиксируют движение даже на периферии, а система анализирует траекторию человека.
-
Миф: такие машины нельзя застраховать.
Правда: страховые компании уже разрабатывают отдельные продукты для автономного транспорта.
Исторический контекст
Waymo возникла как проект Google в 2009 году. За годы тестов компания прошла путь от прототипов на базе Toyota Prius до современных электрокаров Jaguar I-Pace. За 15 лет Waymo проехала свыше 30 миллионов километров без серьёзных аварий, став символом надёжности в индустрии автономного транспорта.
Интересные факты
-
Каждый автомобиль Waymo оснащён более чем 20 камерами и 4 лидарами.
-
Алгоритмы компании анализируют поведение других машин за доли секунды.
-
Система обучается на виртуальных симуляциях, эквивалентных миллиардам километров в год.
