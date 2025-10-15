Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
TAXI
TAXI
© commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Роботакси с британским акцентом: Лондон встает в очередь за новым транспортом будущего

Waymo запустит коммерческий сервис роботакси в Лондоне в 2026 году

Компания Waymo, принадлежащая холдингу Alphabet, объявила о намерении запустить коммерческие услуги роботакси в Лондоне в 2026 году. Это станет вторым международным проектом компании после Токио и важным шагом в развитии глобальной сети автономных перевозок.

Лондон как следующий рубеж для Waymo

Решение о выходе на рынок Великобритании не стало неожиданностью. В последние недели внимание аналитиков привлекли публикации Waymo о новых вакансиях в Лондоне. Теперь компания официально подтвердила свои планы.

Waymo уже имеет прочные связи с британской экосистемой технологий. Ещё в 2019 году компания приобрела Latent Logic - стартап из Оксфорда, выросший из факультета компьютерных наук Оксфордского университета. Специалисты Latent Logic разработали технологию имитационного машинного обучения, которая позволяет моделировать более реалистичное поведение участников дорожного движения при тестировании беспилотников.

"Наши технологии должны не просто двигать автомобили, а помогать им понимать реальное поведение людей на дороге", — отметил представитель компании Итан Тейхер.

После покупки стартапа Waymo открыла инженерный центр в Оксфорде, который продолжит играть ключевую роль в европейской стратегии компании.

Испытания на улицах британской столицы

По данным официального блога Waymo, первые полностью электрические Jaguar I-Pace, оснащённые системой автономного вождения компании, появятся на улицах Лондона в ближайшие недели. На начальном этапе за рулём будут находиться водители безопасности.

После этого Waymo перейдёт к тестированию полностью автономных машин, а затем откроет доступ к роботакси для пассажиров. Подобная поэтапная модель уже успешно реализована в Финиксе и Сан-Франциско.

Пока Waymo не раскрывает точных сроков запуска сервиса без водителей, а также масштаб тестового автопарка. Всё будет зависеть от завершения процесса сертификации, который проводит правительство Великобритании.

Партнёрство с Moove и локальная интеграция

Waymo продолжает развивать модель совместного управления автопарком с локальными партнёрами. В Лондоне эту роль, по предварительным данным, выполнит компания Moove, уже сотрудничающая с Waymo в США.

Moove будет отвечать за эксплуатацию машин — зарядку, техническое обслуживание, чистку и логистику. Waymo при этом сохранит контроль над технологической частью, включая системы навигации, автономного вождения и поддержки пассажиров.

Похожая схема используется в Остине и Атланте, где Waymo сотрудничает с Uber. Последний управляет инфраструктурой и предоставляет пользователям доступ к роботакси через своё приложение, в то время как Waymo обеспечивает безопасность и работу ИИ-систем.

География присутствия Waymo

За последние два года Waymo значительно расширила географию тестирования и коммерческой деятельности.
Сегодня беспилотные автомобили компании работают в следующих городах:
Финикс - основной полигон и первый коммерческий рынок;
Сан-Франциско - действующий роботакси-сервис для широкой публики;
Остин и Атланта - новые площадки с партнёрством Uber;
Лос-Анджелес - фаза активного тестирования;
Майами, Нэшвилл и Вашингтон - города, где запуски планируются в 2025–2026 годах.

Сравнение этапов стратегии Waymo

Этап Суть Пример реализации
1. Тестирование с водителем безопасности Проверка технологий на дорогах общего пользования Лондон (начало испытаний)
2. Испытания без водителя Отработка автономных алгоритмов Сан-Франциско
3. Коммерческий запуск Роботакси для всех пользователей Финикс
4. Международное расширение Выход на новые рынки Токио, Лондон

Как подготовится Лондон

Власти Великобритании активно развивают законодательную базу для внедрения беспилотных транспортных средств. В 2024 году британский парламент одобрил закон, разрешающий ограниченное использование автономных автомобилей при соблюдении стандартов безопасности.

Для Waymo это означает возможность выхода на рынок при минимальных бюрократических барьерах, но с обязательной сертификацией всех систем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: преждевременный запуск без сертификации.
    Последствие: отзыв лицензии и остановка программы.
    Альтернатива: постепенный ввод тестовых маршрутов под контролем регулятора.

  • Ошибка: недооценка особенностей лондонского трафика.
    Последствие: снижение точности навигации и рост инцидентов.
    Альтернатива: использование локальных симуляций и данных от Moove.

  • Ошибка: ограничение доступа к сервису через собственное приложение.
    Последствие: потеря части рынка на фоне конкурентов Uber и Bolt.
    Альтернатива: интеграция с существующими платформами бронирования.

А что если запуск задержится?

Если правительство Великобритании не успеет завершить сертификацию, коммерческий запуск могут перенести на вторую половину 2026 года. В таком случае Waymo продолжит тестирование и соберёт дополнительные данные для улучшения моделей поведения в плотном городском потоке.

Плюсы и минусы выхода Waymo в Лондон

Плюсы Минусы
Расширение международного присутствия Регуляторные риски и длительная сертификация
Повышение доверия к технологиям автономного вождения Сложность адаптации к лондонской инфраструктуре
Партнёрство с Moove снижает операционные расходы Конкуренция с местными разработчиками (Wayve, Oxbotica)
Опыт из США помогает ускорить внедрение Высокая стоимость обслуживания автопарка в мегаполисе

FAQ

Когда начнутся испытания Waymo в Лондоне?
В ближайшие недели — с водителями безопасности за рулём.

Когда откроется доступ к роботакси для пассажиров?
После успешного завершения испытаний и сертификации, ориентировочно в 2026 году.

Какие автомобили будут использоваться?
Полностью электрические Jaguar I-Pace с системой автономного управления Waymo.

Будет ли доступ к сервису через Uber?
Пока не подтверждено, но компания рассматривает аналогичные партнёрские схемы.

В каких ещё странах работает Waymo?
Помимо США, Waymo готовит выход в Японию (Токио) и Великобританию (Лондон).

Мифы и правда

  • Миф: Waymo полностью заменит водителей в Лондоне.
    Правда: первые месяцы сервис будет работать с операторами безопасности.

  • Миф: автомобили Waymo принадлежат Uber.
    Правда: Uber лишь управляет парком, но технологии принадлежат Waymo.

  • Миф: проект создаёт угрозу для традиционных такси.
    Правда: Waymo планирует интеграцию, а не вытеснение рынка.

Интересные факты

• В Лондоне насчитывается более 3,5 млн зарегистрированных автомобилей, и внедрение роботакси может снизить трафик до 10%.
• В Оксфорде, где находится инженерный центр Waymo, разрабатываются алгоритмы машинного обучения для сложных дорожных сценариев.
• Jaguar I-Pace — первая серийная модель, с которой Waymo сотрудничает в Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Партнёрство Nokia и HPE ускорит внедрение Open RAN и подготовку сетей к 6G вчера в 17:17
Секретные технологии Juniper всплыли у Nokia: что это значит для 6G

Nokia заключила соглашение с HPE о лицензировании технологий Juniper для ИИ-автоматизации мобильных сетей. Партнёрство усилит позиции компании на пути от 5G к 6G.

Читать полностью » Гарвардский экономист Джейсон Фурман: 92% роста ВВП США обеспечили инвестиции в ИИ-инфраструктуру вчера в 15:16
Экономика США держится на чипах: ИИ-инфраструктура стала новым двигателем роста

Гарвардский экономист Джейсон Фурман показал: почти весь рост ВВП США в 2025 году обеспечили инвестиции в вычислительные мощности и софт. Почему ИИ стал главным двигателем экономики?

Читать полностью » iPhone Air в России продаётся дешевле официальной цены в США — данные iPhones.ru вчера в 14:49
iPhone Air дешевле, чем в США: как россияне покупают флагман по невероятной цене

В России iPhone Air продают дешевле, чем в США. Рынок перенасыщен, и падение цен создаёт уникальные возможности для покупателей.

Читать полностью » Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini вчера в 13:16
Цвета говорят больше, чем кажется: изображения от ИИ выдают себя при одном фильтре

Пользователи Reddit обнаружили скрытые водяные знаки в изображениях, созданных Gemini. Они становятся видимыми при повышении насыщенности — вероятно, это следы технологии SynthID.

Читать полностью » Wiley: число исследователей, использующих ИИ, выросло до 62%, но доверие к нему упало вчера в 12:16
ИИ в науке стал умнее, а доверия к нему — меньше: что пошло не так

Исследователи всё активнее используют искусственный интеллект, но доверяют ему всё меньше. Отчёт Wiley за 2025 год показал рост тревожности и падение веры в возможности ИИ.

Читать полностью » SpaceX успешно провела 11-й испытательный полёт Starship V2 — подтверждено приводнение вчера в 11:17
Starship долетел, вспыхнул — и всё равно это успех: как SpaceX снова двигает космос вперёд

SpaceX успешно провела 11-й полёт Starship V2, проверив тепловой щит и новую схему посадки ускорителя. Миссия прошла успешно, несмотря на взрыв при приводнении.

Читать полностью » Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV — ребрендинг к премьере фильма вчера в 10:17
Apple запутала всех: теперь "Apple TV" — это и приставка, и сериал, и магазин фильмов

Apple TV+ сменил имя на Apple TV. Компания объединила стриминг, приложение и устройство под одним брендом. Что это значит для пользователей и контента?

Читать полностью » Bloomberg Law: OpenAI обвиняют в использовании пиратских книг при обучении ChatGPT вчера в 9:16
Писали, что умны — а теперь могут дорого заплатить: OpenAI обвиняют в пиратстве

OpenAI обвиняют в обучении ChatGPT на пиратских книгах. Если утечка подтвердится, компании может грозить многомиллиардный иск и судебный прецедент для всей индустрии ИИ.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Короткие нажатия на тормоз помогают удерживать безопасную дистанцию между авто
Спорт и фитнес
ВОЗ назвала оптимальные виды физической активности — ходьба, плавание и велосипед
Культура и шоу-бизнес
Джим Керри ведёт переговоры о съёмках в фильме "Джетсоны" — Entertainment Weekly
Садоводство
Русский эстрагон отличается большей зимостойкостью, но имеет менее выраженный аромат
Еда
Технология горячего копчения мяса дома показала оптимальные параметры температуры 90-120°C
Еда
Салат с консервированным тунцом отлично подойдёт для семейного ужина и для праздничного стола
Садоводство
Осенняя обработка сада биофунгицидами и мочевиной защищает растения от зимних болезней — Марина Рыкалина
Дом
Дизайнеры объяснили, почему стоит отказаться от межкомнатных дверей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet