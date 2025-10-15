Роботакси с британским акцентом: Лондон встает в очередь за новым транспортом будущего

Компания Waymo, принадлежащая холдингу Alphabet, объявила о намерении запустить коммерческие услуги роботакси в Лондоне в 2026 году. Это станет вторым международным проектом компании после Токио и важным шагом в развитии глобальной сети автономных перевозок.

Лондон как следующий рубеж для Waymo

Решение о выходе на рынок Великобритании не стало неожиданностью. В последние недели внимание аналитиков привлекли публикации Waymo о новых вакансиях в Лондоне. Теперь компания официально подтвердила свои планы.

Waymo уже имеет прочные связи с британской экосистемой технологий. Ещё в 2019 году компания приобрела Latent Logic - стартап из Оксфорда, выросший из факультета компьютерных наук Оксфордского университета. Специалисты Latent Logic разработали технологию имитационного машинного обучения, которая позволяет моделировать более реалистичное поведение участников дорожного движения при тестировании беспилотников.

"Наши технологии должны не просто двигать автомобили, а помогать им понимать реальное поведение людей на дороге", — отметил представитель компании Итан Тейхер.

После покупки стартапа Waymo открыла инженерный центр в Оксфорде, который продолжит играть ключевую роль в европейской стратегии компании.

Испытания на улицах британской столицы

По данным официального блога Waymo, первые полностью электрические Jaguar I-Pace, оснащённые системой автономного вождения компании, появятся на улицах Лондона в ближайшие недели. На начальном этапе за рулём будут находиться водители безопасности.

После этого Waymo перейдёт к тестированию полностью автономных машин, а затем откроет доступ к роботакси для пассажиров. Подобная поэтапная модель уже успешно реализована в Финиксе и Сан-Франциско.

Пока Waymo не раскрывает точных сроков запуска сервиса без водителей, а также масштаб тестового автопарка. Всё будет зависеть от завершения процесса сертификации, который проводит правительство Великобритании.

Партнёрство с Moove и локальная интеграция

Waymo продолжает развивать модель совместного управления автопарком с локальными партнёрами. В Лондоне эту роль, по предварительным данным, выполнит компания Moove, уже сотрудничающая с Waymo в США.

Moove будет отвечать за эксплуатацию машин — зарядку, техническое обслуживание, чистку и логистику. Waymo при этом сохранит контроль над технологической частью, включая системы навигации, автономного вождения и поддержки пассажиров.

Похожая схема используется в Остине и Атланте, где Waymo сотрудничает с Uber. Последний управляет инфраструктурой и предоставляет пользователям доступ к роботакси через своё приложение, в то время как Waymo обеспечивает безопасность и работу ИИ-систем.

География присутствия Waymo

За последние два года Waymo значительно расширила географию тестирования и коммерческой деятельности.

Сегодня беспилотные автомобили компании работают в следующих городах:

• Финикс - основной полигон и первый коммерческий рынок;

• Сан-Франциско - действующий роботакси-сервис для широкой публики;

• Остин и Атланта - новые площадки с партнёрством Uber;

• Лос-Анджелес - фаза активного тестирования;

• Майами, Нэшвилл и Вашингтон - города, где запуски планируются в 2025–2026 годах.

Сравнение этапов стратегии Waymo

Этап Суть Пример реализации 1. Тестирование с водителем безопасности Проверка технологий на дорогах общего пользования Лондон (начало испытаний) 2. Испытания без водителя Отработка автономных алгоритмов Сан-Франциско 3. Коммерческий запуск Роботакси для всех пользователей Финикс 4. Международное расширение Выход на новые рынки Токио, Лондон

Как подготовится Лондон

Власти Великобритании активно развивают законодательную базу для внедрения беспилотных транспортных средств. В 2024 году британский парламент одобрил закон, разрешающий ограниченное использование автономных автомобилей при соблюдении стандартов безопасности.

Для Waymo это означает возможность выхода на рынок при минимальных бюрократических барьерах, но с обязательной сертификацией всех систем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: преждевременный запуск без сертификации.

Последствие: отзыв лицензии и остановка программы.

Альтернатива: постепенный ввод тестовых маршрутов под контролем регулятора.

Ошибка: недооценка особенностей лондонского трафика.

Последствие: снижение точности навигации и рост инцидентов.

Альтернатива: использование локальных симуляций и данных от Moove.

Ошибка: ограничение доступа к сервису через собственное приложение.

Последствие: потеря части рынка на фоне конкурентов Uber и Bolt.

Альтернатива: интеграция с существующими платформами бронирования.

А что если запуск задержится?

Если правительство Великобритании не успеет завершить сертификацию, коммерческий запуск могут перенести на вторую половину 2026 года. В таком случае Waymo продолжит тестирование и соберёт дополнительные данные для улучшения моделей поведения в плотном городском потоке.

Плюсы и минусы выхода Waymo в Лондон

Плюсы Минусы Расширение международного присутствия Регуляторные риски и длительная сертификация Повышение доверия к технологиям автономного вождения Сложность адаптации к лондонской инфраструктуре Партнёрство с Moove снижает операционные расходы Конкуренция с местными разработчиками (Wayve, Oxbotica) Опыт из США помогает ускорить внедрение Высокая стоимость обслуживания автопарка в мегаполисе

FAQ

Когда начнутся испытания Waymo в Лондоне?

В ближайшие недели — с водителями безопасности за рулём.

Когда откроется доступ к роботакси для пассажиров?

После успешного завершения испытаний и сертификации, ориентировочно в 2026 году.

Какие автомобили будут использоваться?

Полностью электрические Jaguar I-Pace с системой автономного управления Waymo.

Будет ли доступ к сервису через Uber?

Пока не подтверждено, но компания рассматривает аналогичные партнёрские схемы.

В каких ещё странах работает Waymo?

Помимо США, Waymo готовит выход в Японию (Токио) и Великобританию (Лондон).

Мифы и правда

Миф: Waymo полностью заменит водителей в Лондоне.

Правда: первые месяцы сервис будет работать с операторами безопасности.

Миф: автомобили Waymo принадлежат Uber.

Правда: Uber лишь управляет парком, но технологии принадлежат Waymo.

Миф: проект создаёт угрозу для традиционных такси.

Правда: Waymo планирует интеграцию, а не вытеснение рынка.

Интересные факты

• В Лондоне насчитывается более 3,5 млн зарегистрированных автомобилей, и внедрение роботакси может снизить трафик до 10%.

• В Оксфорде, где находится инженерный центр Waymo, разрабатываются алгоритмы машинного обучения для сложных дорожных сценариев.

• Jaguar I-Pace — первая серийная модель, с которой Waymo сотрудничает в Европе.