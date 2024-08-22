Как отучить кошку лазить по столам и шкафам: назван простой и эффективный способ

Запах апельсина, грейпфрута, мандирина, лимона и других цитрусовых нравится людям, но является совершенно неприемлемым для кошек. Зная это, обычные фрукты можно использовать для воспитания животного: например, отучить его лазить по столам, шкафам и другим поверхностям.

Почему кошки не любят запах цитрусовых

Причина в том, что у кошачьих очень тонкое обоняние, а аромат цитрусовых для них слишком резок и раздражает их чувствительную слизистую.

Если питомец не реагирует на запах лимона или мандарина, это повод забеспокомиться, всё ли в порядке с обонянием кошки. Возможно, стоит показать питомца ветеринару.

Как отпугнуть кошку с помощью лимона

Отвадить кошку от обеденного стола или другой поверхности очень просто: положите там свежие корки любых цитрусовых или натрите поверхность долькой фрукта. Не забывайте периодически их менять, так как запах со временем выветривается.

Так же можно отучить кошку драть диваны и ковры. Если положить рядом корки, например, лимона, памело или апельсина, то животное начнёт избегать "дурно" пахнущего места.

Помните: цитрусовые — это аллерген. Есл кошка начала сильно чихать, чесаться или кашлять от фруктового запаха, то отвезите её к ветеринару и уберите раздражитель подальше.

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

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