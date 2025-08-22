Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кукурузное поле
Кукурузное поле
© Freepik by wirestock
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:22

Ускоренная селекция кукурузы: как это может повысить доходы аграриев

Российские ученые разработали новый протокол для ускоренной селекции кукурузы

Представьте себе, что за один год можно получить до пяти поколений восковидной кукурузы! Это не фантастика, а реальность, которую создали российские ученые. Протокол ускоренной селекции, разработанный ФГБНУ ВНИИСБ и ООО НПО "Семеноводство Кубани", обещает революцию в агрономии, особенно в производстве крахмала.

Инновационный метод

Секрет успеха заключается в сочетании нескольких передовых технологий: спидбридинга, контролируемой гибридизации и эмбриокультуры. Это позволяет значительно сократить время на получение новых линий и гибридов. Каковы преимущества? Увеличение темпа смены поколений без потери качества селекционного материала.

Основные параметры протокола:

  • длительность одного поколения: 70 суток от посева до изолирования незрелых гибридных зародышей.
  • эмбриокультура: сокращает период созревания на 20 суток.
  • генетические исследования: использование панели микросателлитных маркеров ускоряет восстановление родительских линий, что в свою очередь повышает качество гибридов.

Итоги и перспективы

Экспериментальные результаты, полученные в лабораториях спидбридинга компании "КлимБиоТех", подтверждают, что новый протокол делает процесс селекции восковидной кукурузы более предсказуемым и масштабируемым. Это особенно важно для производства амилопектинового крахмала с высокой добавленной стоимостью.

Читайте также

Ученые разработали метод получения удобрений из мочи с использованием солнечной энергии сегодня в 20:57

Солнечная энергия и моча: как простое превращается в ценное удобрение

Узнайте, как инженеры Стэнфорда создали установку, превращающую мочу в удобрения с помощью солнечной энергии, решая глобальные проблемы экологии и сельского хозяйства.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю систему водоснабжения в Мугтепе сегодня в 20:17

Угроза утраты культурного наследия: как строительные работы ставят под сомнение будущее Мугтепы

Археологи в Таджикистане обнаружили древнюю водопроводную систему на городище Мугтепа, открывая новые горизонты в изучении исторического наследия региона.

Читать полностью » NASA анализирует последствия лунных оползней для безопасности космонавтов сегодня в 19:51

Лунные оползни: ключ к раскрытию тайн, которые могут ускорить колонизацию Луны

Узнайте, как исследования образцов Луны, собранных "Аполлоном-17", помогают раскрыть тайны светлой мантии и подготавливают нас к возвращению на Луну в рамках программы "Артемида".

Читать полностью » Недостаток физической активности негативно сказывается на успеваемости школьников: мнения экспертов сегодня в 19:08

Как спорт может улучшить успеваемость: удивительные результаты исследования

Удивительные результаты исследования показывают, как физическая активность влияет на когнитивные способности школьников. Узнайте, какие виды спорта наиболее эффективны!

Читать полностью » Ученые обнаружили новую стрекозу Cordualadensa acorni возрастом 75 миллионов лет в Канаде сегодня в 18:47

Стрекоза из прошлого: как одна находка возвращает нас в эпоху динозавров

В Альберте обнаружен новый вид стрекозы, Cordualadensa acorni, который заполняет 30-миллионный пробел в эволюции насекомых. Узнайте, что это значит для палеонтологии!

Читать полностью » Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов сегодня в 18:01

Испытание на грани: как астронавты теряют ощущение своего тела в космосе

Ученые выяснили, как невесомость влияет на наше восприятие тела. Исследование открывает новые горизонты в понимании когнитивных способностей в космосе.

Читать полностью » Астрономы открыли новую луну Урана с помощью телескопа James Webb сегодня в 17:54

Новая луна Урана: что это открытие значит для будущих исследований

Ученые обнаружили новую луну Урана с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба. Это открытие расширяет наше понимание системы спутников планеты и её уникальных характеристик.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что хвосты динозавров играли ключевую роль в их поведении сегодня в 17:44

Удивительные факты о хвостах динозавров: от защиты до общения — что мы не знали

Узнайте, как новое исследование меняет наше представление о движении динозавров, особенно жираффатитана, и какие тайны скрывают их хвосты.

Читать полностью »

