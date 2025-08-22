Ускоренная селекция кукурузы: как это может повысить доходы аграриев
Представьте себе, что за один год можно получить до пяти поколений восковидной кукурузы! Это не фантастика, а реальность, которую создали российские ученые. Протокол ускоренной селекции, разработанный ФГБНУ ВНИИСБ и ООО НПО "Семеноводство Кубани", обещает революцию в агрономии, особенно в производстве крахмала.
Инновационный метод
Секрет успеха заключается в сочетании нескольких передовых технологий: спидбридинга, контролируемой гибридизации и эмбриокультуры. Это позволяет значительно сократить время на получение новых линий и гибридов. Каковы преимущества? Увеличение темпа смены поколений без потери качества селекционного материала.
Основные параметры протокола:
- длительность одного поколения: 70 суток от посева до изолирования незрелых гибридных зародышей.
- эмбриокультура: сокращает период созревания на 20 суток.
- генетические исследования: использование панели микросателлитных маркеров ускоряет восстановление родительских линий, что в свою очередь повышает качество гибридов.
Итоги и перспективы
Экспериментальные результаты, полученные в лабораториях спидбридинга компании "КлимБиоТех", подтверждают, что новый протокол делает процесс селекции восковидной кукурузы более предсказуемым и масштабируемым. Это особенно важно для производства амилопектинового крахмала с высокой добавленной стоимостью.
