Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Восковая бегония
Восковая бегония
© commons.wikimedia.org by Rosina Peixoto is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:24

Не прихотливее базилика: как вырастить вечную бегонию прямо на подоконнике

Семена восковой бегонии нужно сеять поверхностно — им требуется свет для прорастания

Если вы мечтаете о растении, которое радует глаз круглый год, не требует изнурительного ухода и при этом способно цвести даже в квартире, обратите внимание на восковую бегонию. Её можно вырастить прямо из семян, и это не сложнее, чем прорастить базилик на подоконнике. Эта культура универсальна: одинаково хорошо чувствует себя на подоконнике, балконе и в саду, легко переносит смену условий и сохраняет яркость листвы даже в тени.

Что делает восковую бегонию особенной

Восковая бегония (Begonia semperflorens) относится к семейству бегониевых, в котором насчитывается более двух тысяч видов. Её латинское имя переводится как "всегда цветущая" — и это действительно правда. Компактные кустики высотой до 30 см образуют плотную зелёную или бронзовую листву и усыпаны белыми, розовыми или красными цветами, которые не опадают почти весь год.

Интересная особенность растения — наличие и мужских, и женских цветков на одном кусте. Женские можно узнать по небольшой семенной коробочке под лепестками. Благодаря этой особенности восковая бегония легко размножается не только семенами, но и черенками.

Как выбрать и посеять семена

Перед посадкой стоит узнать, что семена восковой бегонии очень мелкие — они напоминают пыль. Поэтому большинство производителей выпускают их в гранулах: так их проще распределить по поверхности. Выбирайте качественный посевной материал известных брендов (например, "Гавриш" или "Аэлита") и не забывайте проверить срок годности.

  1. Подготовьте лёгкий субстрат для цветочных культур или используйте универсальную смесь с добавлением перлита.
  2. Сейте семена поверхностно, не заделывая в землю. Свет им необходим для прорастания.
  3. Температура в помещении должна быть от 20 до 24 °C.
  4. Накройте контейнер плёнкой или прозрачной крышкой, чтобы поддерживать влажность.
  5. Первые ростки появятся через 15-20 дней. Когда сеянцы окрепнут, снимите укрытие и обеспечьте им мягкое освещение.

Советы шаг за шагом

Чтобы бегония радовала обильным цветением, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя почвы — растение не любит переувлажнения.
  2. Раз в две недели подкармливайте удобрением для цветущих растений (например, "Агровита" или "Флора").
  3. Если кустики вытягиваются, прищипывайте верхушки — это стимулирует ветвление.
  4. Следите, чтобы на листья не попадала холодная вода: это может вызвать пятна.
  5. Летом можно вынести горшок на улицу, но размещайте его под рассеянным светом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком обильный полив.
    Последствие: Загнивание корней и появление плесени.
    Альтернатива: Использовать горшок с дренажными отверстиями и слой керамзита.
  • Ошибка: Прямое солнце в полдень.
    Последствие: Ожоги на листьях, увядание.
    Альтернатива: Переставить растение на восточное окно или затенить.
  • Ошибка: Отсутствие подкормки.
    Последствие: Замедленный рост, бледная листва.
    Альтернатива: Подкармливать жидкими удобрениями с калием и фосфором.

А что если выращивать бегонию на улице?

В теплое время года восковая бегония отлично чувствует себя в саду — на клумбах, в контейнерах и кашпо. Она не боится ветра и умеренных дождей, но не переносит ночных заморозков. С конца весны до начала осени кустики можно держать под открытым небом, а затем перенести обратно в дом. При правильном уходе они адаптируются к новым условиям без стресса.

Если хочется размножить любимый сорт, воспользуйтесь черенкованием: срежьте побег длиной 5-7 см и укорените его в перлите или во влажном торфе. Так вы получите полноценное растение быстрее, чем из семян.

Плюсы и минусы восковой бегонии

Плюсы

Минусы

Простая в уходе, подходит новичкам

Не выносит переувлажнения

Цветёт почти круглый год

Требовательна к температуре ниже +18 °C

Компактна, не занимает много места

Не любит резких перепадов света

Подходит для комнат, балконов и садов

Может пострадать от сквозняков

Мифы и правда

  • Миф: Восковая бегония не цветёт в тени.
    Правда: Она прекрасно развивается даже при рассеянном свете и не требует яркого солнца.
  • Миф: Это исключительно комнатное растение.
    Правда: Бегония хорошо растёт и на улице, особенно в подвесных кашпо и бордюрах.
  • Миф: Её сложно вырастить из семян.
    Правда: При правильной температуре и освещении прорастание не вызывает трудностей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать подходящий сорт восковой бегонии?
Ориентируйтесь на размеры растения: компактные сорта (например, "Олимпия" или "Сенатор") лучше подходят для подоконников, а более крупные — для балконов и террас.

Как часто нужно пересаживать бегонию?
Обычно раз в два года, весной. Выбирайте горшок на 2-3 см шире предыдущего и не забудьте про дренаж.

Можно ли размножать бегонию зимой?
Да, но желательно использовать дополнительное освещение фитолампами, чтобы укоренение прошло успешно.

Почему у бегонии желтеют листья?
Чаще всего это реакция на переувлажнение или сквозняк. Проверьте, не стоит ли горшок у окна с холодным воздухом.

Три интересных факта

  1. Восковую бегонию часто используют ландшафтные дизайнеры для создания ковровых клумб — благодаря плотной листве она образует идеальный узор.
  2. Это одно из немногих растений, которое может цвести при искусственном освещении.
  3. В народных приметах бегония считается символом уюта и эмоционального равновесия: её часто ставят в спальнях и гостиных.

Исторический контекст

Род бегоний был открыт в XVII веке французским ботаником Шарлем Плюмье, который назвал растение в честь своего покровителя — Мишеля Бегона, губернатора Сан-Доминго. С тех пор бегония распространилась по всему миру и стала символом утончённой декоративности. Современные гибриды восковой бегонии создавались для того, чтобы сохранить её природную красоту, но сделать уход максимально простым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат хорошо растёт на подоконнике при умеренном освещении и регулярном поливе сегодня в 4:24
Эта зелень растёт быстрее, чем вы успеете вспомнить про полив: простые правила для идеального салата

Узнайте, как вырастить салат в саду или прямо на подоконнике: от посева семян до сбора свежих листьев для полезных блюд круглый год.

Читать полностью » Садоводы советуют укреплять шпалерные деревья до морозов — метод Марты Стюарт повышает устойчивость ветвей сегодня в 4:20
Узкая крона — сильный ветер: приём, который удержит граб стоя

Узнайте, как защитить свои шпалерные деревья от зимних ветров, используя простой метод Марты Стюарт с проволокой и бамбуком. Подготовьте свой сад к холодам.

Читать полностью » Теплица без обогревателя сохраняет тепло при использовании воды, компоста и камней сегодня в 3:24
Кирпичи спасают огурцы, а бутылки работают как батареи: гениальные лайфхаки для осенней теплицы

Узнайте 11 простых и доступных способов обогреть теплицу без электричества — от солнечного тепла и компоста до природных аккумуляторов.

Читать полностью » Эксперты советуют не проводить обрезку до полного опадания листвы — побеги могут вымерзнуть сегодня в 3:12
Один неверный срез — и дерево не переживёт зиму: чего нельзя делать с секатором

Осенняя обрезка сада: как не навредить растениям? Узнайте о главных ошибках при обрезке деревьев и кустарников осенью и подготовке к зиме. Советы для здорового сада.

Читать полностью » Мыши и крысы в теплице вредят растениям, оборудованию и почве — агроэкологи университета сегодня в 2:24
Теплица превратилась в отель для мышей: как выгнать грызунов, не навредив растениям

Мыши и крысы в теплице — настоящая беда для урожая. Узнайте, как защитить растения и избавиться от грызунов без вреда для почвы и домашних животных.

Читать полностью » BBC Gardener’s World рекомендовало срезать увядшие многолетники и замульчировать почву до ноября сегодня в 2:05
Опоздаете с уборкой — весной получите гниль и сорняки: как этого избежать

Узнайте, как правильно подготовить сад к зиме! 5 шагов, обрезка многолетников, мульчирование почвы и защита растений от морозов. Здоровый сад весной

Читать полностью » Кунжут адаптируется к умеренному климату России при использовании рассадного способа — Матвеева сегодня в 1:24
Булочки ждут свой кунжут: растение, которое удивит даже опытных дачников

Кунжут — не только вкусная добавка, но и удивительное растение, которое можно вырастить даже в средней полосе. Рассказываем, как добиться урожая своими руками.

Читать полностью » Осенью цикламен, хризантема и астра становятся основными цветущими растениями для дома сегодня в 1:00
Когда за окном дождь, а у вас цветёт весна: три растения, которые творят чудеса

Преобразите свой дом с помощью осенних цветов! Узнайте, как правильно ухаживать за цикламеном, хризантемой и астрой, чтобы они цвели всю зиму и радовали яркими красками.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Учёные напомнили, что динамическая разминка снижает риск травм при зимнем беге
Красота и здоровье
Врач Клара Сычугова предупредила о вреде сидячего образа жизни для сердца и позвоночника
Спорт и фитнес
Предотвращение замерзания воды при зимнем беге: советы тренеров
Наука
В горах Перу обнаружен храм инков, усиливавший звук во время ритуалов – Стелла Нэйр
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм назвала 2004 год самым тяжёлым периодом их брака
Технологии
Microsoft заблокировала Quick Preview для документов, загруженных из интернета
Красота и здоровье
Учёные подтвердили, что завтрак до восьми тридцати утра укрепляет здоровье
Еда
Салат Леди с курицей рекомендуется делать с йогуртовой заправкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet