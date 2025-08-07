Как волновые тренировки помогают наращивать силу: метод Шварценеггера, который изменит ваш подход к тренировкам

Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер раскрыл свой метод наращивания силы, который помогает достичь максимальных результатов в тренажерном зале. Он посоветовал использовать так называемые волновые тренировки.

Что такое волновые тренировки?

Метод основывается на чередовании двух базовых упражнений, таких как становая тяга и жим лежа. Для выполнения упражнений выбирается вес, который обычно позволяет сделать 7-8 повторений. При этом схема повторений выглядит так: 5, 3, 4, 2.

В чем суть метода?

Главная цель волновых тренировок — это увеличение суммарной нагрузки, при этом важно сохранять контроль над усталостью и не терять правильную технику. Шварценеггер отметил, что этот подход способствует росту мышечной массы и силы, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы за счет высокой интенсивности тренировки. Он рекомендует выполнять два-три волновых кластера за тренировку.