Слёзы не всегда о чувствах: что скрывает организм за этим симптомом
Слезотечение может показаться безобидной реакцией организма, но иногда за этим симптомом скрываются серьёзные проблемы. О причинах рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева в беседе с "Известиями".
Инородные тела и механическое повреждение
Часто причиной становятся мелкие частицы — ресница, песчинка или пыль. Попадая в глаз, они могут поцарапать конъюнктиву или роговицу. Через такие микроповреждения легко проникает инфекция. Важно не тереть глаза, особенно грязными руками, чтобы не усугубить раздражение.
Конъюнктивит: аллергия или холод
Садулаева отметила, что одной из частых причин слезотечения является конъюнктивит.
- Аллергический возникает как реакция на раздражающие вещества. Организм вырабатывает гистамин, что вызывает покраснение, отёк и зуд.
- Холодовой появляется в период резких перепадов температур. Он сопровождается сильным слезотечением и даже болью в глазах — по сути, это аллергия на мороз.
Воспалительные заболевания
"Слезотечение также могут вызывать некоторые офтальмологические воспалительные заболевания. Так, при блефарите — хроническом воспалении краев век, часто вызванным бактериальной инфекцией, нарушением работы мейбомиевых желез, себореей или демодекозом — раздражение края века провоцирует рефлекторное слезоотделение", — сказала офтальмолог.
К другим заболеваниям относится кератит — воспаление роговицы. Оно нередко развивается из-за инфекции, травмы или неправильного использования контактных линз.
Нарушения работы слезных каналов
Не всегда проблема связана с глазами напрямую. Иногда слезотечение вызвано непроходимостью слезных каналов. У новорождённых часто встречается дакриостеноз — сужение или блокировка слезно-носового канала. Если не лечить, может развиться дакриоцистит — воспаление слезного мешка с инфекцией.
Когда стоит срочно обращаться к врачу
Если глаза слезятся без видимой причины, а вместе с этим появляется боль, покраснение или ухудшение зрения, Садулаева советует немедленно обратиться к специалисту. Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и сохранить зрение.
