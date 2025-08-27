Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка плачет
Девушка плачет
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:10

Слёзы не всегда о чувствах: что скрывает организм за этим симптомом

Офтальмолог Садулаева рассказала о серьёзных причинах слезотечения

Слезотечение может показаться безобидной реакцией организма, но иногда за этим симптомом скрываются серьёзные проблемы. О причинах рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева в беседе с "Известиями".

Инородные тела и механическое повреждение

Часто причиной становятся мелкие частицы — ресница, песчинка или пыль. Попадая в глаз, они могут поцарапать конъюнктиву или роговицу. Через такие микроповреждения легко проникает инфекция. Важно не тереть глаза, особенно грязными руками, чтобы не усугубить раздражение.

Конъюнктивит: аллергия или холод

Садулаева отметила, что одной из частых причин слезотечения является конъюнктивит.

  • Аллергический возникает как реакция на раздражающие вещества. Организм вырабатывает гистамин, что вызывает покраснение, отёк и зуд.
  • Холодовой появляется в период резких перепадов температур. Он сопровождается сильным слезотечением и даже болью в глазах — по сути, это аллергия на мороз.

Воспалительные заболевания

"Слезотечение также могут вызывать некоторые офтальмологические воспалительные заболевания. Так, при блефарите — хроническом воспалении краев век, часто вызванным бактериальной инфекцией, нарушением работы мейбомиевых желез, себореей или демодекозом — раздражение края века провоцирует рефлекторное слезоотделение", — сказала офтальмолог.

К другим заболеваниям относится кератит — воспаление роговицы. Оно нередко развивается из-за инфекции, травмы или неправильного использования контактных линз.

Нарушения работы слезных каналов

Не всегда проблема связана с глазами напрямую. Иногда слезотечение вызвано непроходимостью слезных каналов. У новорождённых часто встречается дакриостеноз — сужение или блокировка слезно-носового канала. Если не лечить, может развиться дакриоцистит — воспаление слезного мешка с инфекцией.

Когда стоит срочно обращаться к врачу

Если глаза слезятся без видимой причины, а вместе с этим появляется боль, покраснение или ухудшение зрения, Садулаева советует немедленно обратиться к специалисту. Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и сохранить зрение.

