Раскрыты тяжкие последствия неосторожного обращения со счётчиком воды: разоритесь

В случае повреждения контрольной пломбы на счётчике воды он признаётся неисправным и его показания не учитываются, предупредила юрист Ирина Сивакова.
В соответствии с п. 81 правил, утверждённых постановлением правительства РФ от 06.05.2011, в этом случае плата начисляется по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 10.
Согласно разъяснениям Минстроя РФ, срыв пломбы не признаётся несанкционированным вмешательством, если жилец своевременно уведомил о нём ресурсоснабжающую организацию — соответственно, повышающий коэффициент не применяется.
Таким образом, при случайном повреждении пломбы на счётчике следует сразу сообщить об этом управляющей компании — во избежание переплат и с целью скорейшего повторного опломбирования, заключила юрист.
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