Раскрыты тяжкие последствия неосторожного обращения со счётчиком воды: разоритесь

Из-за повреждения пломбы на счётчике вода может подорожать в 10 раз, предупредила юрист

В случае повреждения контрольной пломбы на счётчике воды он признаётся неисправным и его показания не учитываются, предупредила юрист Ирина Сивакова.

В соответствии с п. 81 правил, утверждённых постановлением правительства РФ от 06.05.2011, в этом случае плата начисляется по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 10.

Согласно разъяснениям Минстроя РФ, срыв пломбы не признаётся несанкционированным вмешательством, если жилец своевременно уведомил о нём ресурсоснабжающую организацию — соответственно, повышающий коэффициент не применяется.

Таким образом, при случайном повреждении пломбы на счётчике следует сразу сообщить об этом управляющей компании — во избежание переплат и с целью скорейшего повторного опломбирования, заключила юрист.