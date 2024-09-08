Сорбет из арбуза: нежный, сочный, его можно есть сколько угодно без вреда для фигуры

Арбузный сорбет: лёгкий и освежающий десерт всего из двух ингредиентов

Арбузный сорбет - идеальный десерт в сезон бахчевых. Его легко приготовить, и он состоит всего из двух ингредиентов: арбуза и небольшого количества сахара.

Для приготовления сорбета вымойте и обсушите арбуз, разрежьте его на четверти и удалите корки. Нарежьте мякоть арбуза на небольшие кубики и удалите косточки. Разложите кубики арбуза в один слой на противне или в контейнере и поместите в морозильную камеру на 3-4 часа или до полного замораживания.

Затем поместите замороженные кубики арбуза в блендер, добавьте сахар (количество зависит от сладости арбуза и ваших предпочтений) и взбейте на высокой скорости до получения однородной массы. При необходимости добавьте немного воды или арбузного сока для облегчения процесса смешивания.

Переложите сорбет в контейнер, разровняйте поверхность и поместите обратно в морозильную камеру на 1-2 часа для приобретения более плотной текстуры. Подавайте сорбет, украсив свежими мятными листьями или ломтиками арбуза.

Если вам хочется добавить кислинку десерту, добавьте к арбузу чуть-чуть лимонного сока при взбивании блендером.

Фото: www.flickr.com/ City Foodsters (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)