Сорбет из арбуза: нежный, сочный, его можно есть сколько угодно без вреда для фигуры

Арбузный сорбет - идеальный десерт в сезон бахчевых. Его легко приготовить, и он состоит всего из двух ингредиентов: арбуза и небольшого количества сахара.
Для приготовления сорбета вымойте и обсушите арбуз, разрежьте его на четверти и удалите корки. Нарежьте мякоть арбуза на небольшие кубики и удалите косточки. Разложите кубики арбуза в один слой на противне или в контейнере и поместите в морозильную камеру на 3-4 часа или до полного замораживания.
Затем поместите замороженные кубики арбуза в блендер, добавьте сахар (количество зависит от сладости арбуза и ваших предпочтений) и взбейте на высокой скорости до получения однородной массы. При необходимости добавьте немного воды или арбузного сока для облегчения процесса смешивания.
Переложите сорбет в контейнер, разровняйте поверхность и поместите обратно в морозильную камеру на 1-2 часа для приобретения более плотной текстуры. Подавайте сорбет, украсив свежими мятными листьями или ломтиками арбуза.
Если вам хочется добавить кислинку десерту, добавьте к арбузу чуть-чуть лимонного сока при взбивании блендером.
Фото: www.flickr.com/ City Foodsters (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Маск: корабль Starship полетит на Марс через пару лет
Космический корабль Starship компании SpaceX полетит на Марс в непилотируемом формате через пару лет, анонсировал амбициозный проект миллиардер Илон Маск.
Узбекский МИД сообщает о возвращении 14 несовершеннолетних из РФ
На самолете из Санкт-Петербурга в Ташкент прилетели 14 детей — граждан республики, оставшихся без присмотра родителей, заявили в информационном агентство "Дунё" со ссылкой на внешнедипломатическое ведомство Узбекистана.
Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за угрозы депортации в РФ
Певица Монеточка* объяснила, что ей пришлось отменить концерт в Казахстане, так как в России на неё завели уголовное дело.
Комик Гарик Харламов намекнул на беременность жены
Юморист Гарик Харламов дал повод для слухов о беременности жены, актрисы Катерины Ковальчук.