Нитраты в арбузе: скрытая угроза летнего лакомства

Конец лета — настоящий сезон арбузов, и устоять перед сочным куском иногда просто невозможно. Но, как предупреждает врач-терапевт и гастроэнтеролог Ольга Исаева, именно в этот период возрастает число пищевых отравлений — и бахчевые играют в этом не последнюю роль.

Чем полезен арбуз

Арбуз — не только вкусное лакомство, но и источник:

витаминов A, C и группы B;

калия и магния;

ликопина — антиоксиданта, защищающего сердце и клетки.

Он помогает снизить риск обезвоживания и способствует мягкому очищению организма.

Почему арбуз может навредить

Существует два главных риска:

1. Нитраты

При интенсивном выращивании в мякоти накапливаются химические вещества, которые могут вызвать серьёзное отравление.

2. Разрезанный или повреждённый плод

На срезе активно размножаются бактерии — особенно если арбуз лежал на жаре. Такой продукт может привести к рвоте, диарее, боли в животе и головокружению всего через пару часов.

Что делать при отравлении

пить большое количество воды;

принять регидратационные растворы;

использовать сорбенты;

при усилении симптомов — обратиться к врачу.

Как выбрать безопасный арбуз

Соблюдайте простые правила:

покупайте только в сертифицированных местах, а не у дороги;

кожура должна быть плотной, без трещин и вмятин;

не берите разрезанный плод или арбуз с повреждениями;

постучите: глухой звук = незрелый;

дома обязательно вымойте корку (желательно с мылом);

не ешьте мякоть, если цвет неестественный, рыхлый, с желтизной, или есть неприятный запах.

Лучше выбросить сомнительный арбуз, чем рисковать здоровьем.