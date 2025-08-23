Нитраты в арбузе: скрытая угроза летнего лакомства
Конец лета — настоящий сезон арбузов, и устоять перед сочным куском иногда просто невозможно. Но, как предупреждает врач-терапевт и гастроэнтеролог Ольга Исаева, именно в этот период возрастает число пищевых отравлений — и бахчевые играют в этом не последнюю роль.
Чем полезен арбуз
Арбуз — не только вкусное лакомство, но и источник:
- витаминов A, C и группы B;
- калия и магния;
- ликопина — антиоксиданта, защищающего сердце и клетки.
Он помогает снизить риск обезвоживания и способствует мягкому очищению организма.
Почему арбуз может навредить
Существует два главных риска:
1. Нитраты
При интенсивном выращивании в мякоти накапливаются химические вещества, которые могут вызвать серьёзное отравление.
2. Разрезанный или повреждённый плод
На срезе активно размножаются бактерии — особенно если арбуз лежал на жаре. Такой продукт может привести к рвоте, диарее, боли в животе и головокружению всего через пару часов.
Что делать при отравлении
- пить большое количество воды;
- принять регидратационные растворы;
- использовать сорбенты;
- при усилении симптомов — обратиться к врачу.
Как выбрать безопасный арбуз
Соблюдайте простые правила:
- покупайте только в сертифицированных местах, а не у дороги;
- кожура должна быть плотной, без трещин и вмятин;
- не берите разрезанный плод или арбуз с повреждениями;
- постучите: глухой звук = незрелый;
- дома обязательно вымойте корку (желательно с мылом);
- не ешьте мякоть, если цвет неестественный, рыхлый, с желтизной, или есть неприятный запах.
Лучше выбросить сомнительный арбуз, чем рисковать здоровьем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru