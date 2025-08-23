Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:34

Нитраты в арбузе: скрытая угроза летнего лакомства

Гастроэнтеролог Ольга Исаева предупредила об опасности отравления арбузами в конце лета

Конец лета — настоящий сезон арбузов, и устоять перед сочным куском иногда просто невозможно. Но, как предупреждает врач-терапевт и гастроэнтеролог Ольга Исаева, именно в этот период возрастает число пищевых отравлений — и бахчевые играют в этом не последнюю роль.

Чем полезен арбуз

Арбуз — не только вкусное лакомство, но и источник:

  • витаминов A, C и группы B;
  • калия и магния;
  • ликопина — антиоксиданта, защищающего сердце и клетки.

Он помогает снизить риск обезвоживания и способствует мягкому очищению организма.

Почему арбуз может навредить

Существует два главных риска:

1. Нитраты
При интенсивном выращивании в мякоти накапливаются химические вещества, которые могут вызвать серьёзное отравление.

2. Разрезанный или повреждённый плод
На срезе активно размножаются бактерии — особенно если арбуз лежал на жаре. Такой продукт может привести к рвоте, диарее, боли в животе и головокружению всего через пару часов.

Что делать при отравлении

  • пить большое количество воды;
  • принять регидратационные растворы;
  • использовать сорбенты;
  • при усилении симптомов — обратиться к врачу.

Как выбрать безопасный арбуз

Соблюдайте простые правила:

  • покупайте только в сертифицированных местах, а не у дороги;
  • кожура должна быть плотной, без трещин и вмятин;
  • не берите разрезанный плод или арбуз с повреждениями;
  • постучите: глухой звук = незрелый;
  • дома обязательно вымойте корку (желательно с мылом);
  • не ешьте мякоть, если цвет неестественный, рыхлый, с желтизной, или есть неприятный запах.

Лучше выбросить сомнительный арбуз, чем рисковать здоровьем.

