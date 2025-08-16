Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арбузы
© commons.wikimedia.org by فارس البلغم is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:14

Любите арбузы? Эта популярная диета может разрушить ваши почки и вернуть лишний вес

Гастроэнтеролог Зятенкова предупредила об опасности арбузной монодиеты

Арбуз — вкусный, сочный и полезный, но превращать его в единственный продукт своего рациона опасно для здоровья.

Чем опасна арбузная монодиета

Гастроэнтеролог Елена Зятенкова предупреждает: такой способ питания может привести к перегрузке почек, скачкам уровня сахара в крови, развитию инсулинорезистентности и дефициту важных питательных веществ. Помимо этого, арбузная диета часто вызывает проблемы с пищеварением — вздутие, диарею и нарушения микрофлоры кишечника.

Почему это не работает для похудения

"Арбуз сочный, вкусный и полезный. Однако арбузная монодиета — это вредно и бесполезно. Лучший способ похудеть — дефицит калорий, но не голодание", — подчёркивает Зятенкова.

По её словам, употребление только арбузов запускает эффект йо-йо: организм, потеряв питательные вещества, начинает компенсировать их, откладывая ещё больше жира. В итоге вес возвращается быстро и с "довеском".

