Арбузный лимонад: освежающий напиток, который делается буквально в два счёта

Арбузный лимонад — идеальный напиток для тёплых летних или осенних дней. Он освежает, утоляет жажду и содержит множество полезных витаминов и микроэлементов. Этот лимонад готовится из мякоти арбуза, лимонного сока, сахара и газированной воды.
Ингредиенты:
- арбуз — 1 кг,
- лимоны — 2 штуки (из них нужно выжать сок),
- сахар — 50 г,
- лёд,
- мята, ломтики лимона и арбуза — для украшения.
Для приготовления арбузного лимонада следуйте этим шагам:
- Положите мякоть арбуза в блендер и измельчите до состояния пюре.
- Добавьте лимонный сок и сахар (при необходимости).
- Влейте газированную воду и ещё раз взбейте.
- Разлейте лимонад по бокалам и добавьте лёд.
Украсьте напиток дольками лимона или арбуза и наслаждайтесь освежающим вкусом!
Фото: commons.wikimedia.org/ Miansari66 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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