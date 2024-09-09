Арбузный лимонад: освежающий напиток, который делается буквально в два счёта

Арбузный лимонад: его можно разбавить обычной или газированной водой

Украсьте напиток дольками лимона или арбуза и наслаждайтесь освежающим вкусом!

Для приготовления арбузного лимонада следуйте этим шагам :

Арбузный лимонад — идеальный напиток для тёплых летних или осенних дней. Он освежает, утоляет жажду и содержит множество полезных витаминов и микроэлементов. Этот лимонад готовится из мякоти арбуза, лимонного сока, сахара и газированной воды.

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