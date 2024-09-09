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Арбузный лимонад: его можно разбавить обычной или газированной водой
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  • Опубликована сегодня в 5:17

Арбузный лимонад: освежающий напиток, который делается буквально в два счёта

Арбузный лимонад: его можно разбавить обычной или газированной водой

Арбузный лимонад — идеальный напиток для тёплых летних или осенних дней. Он освежает, утоляет жажду и содержит множество полезных витаминов и микроэлементов. Этот лимонад готовится из мякоти арбуза, лимонного сока, сахара и газированной воды.

Ингредиенты:

  • арбуз — 1 кг,
  • лимоны — 2 штуки (из них нужно выжать сок),
  • сахар — 50 г,
  • лёд,
  • мята, ломтики лимона и арбуза — для украшения.

Для приготовления арбузного лимонада следуйте этим шагам:

  1. Положите мякоть арбуза в блендер и измельчите до состояния пюре.
  2. Добавьте лимонный сок и сахар (при необходимости).
  3. Влейте газированную воду и ещё раз взбейте.
  4. Разлейте лимонад по бокалам и добавьте лёд.

Украсьте напиток дольками лимона или арбуза и наслаждайтесь освежающим вкусом!

Фото: commons.wikimedia.org/ Miansari66 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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