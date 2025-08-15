Сочные, но не для всех: гастроэнтеролог предупредила об опасности арбузов

Сочные и сладкие арбузы — не только идеальный способ утолить жажду в жару, но и настоящий кладезь полезных веществ. Однако гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупреждает: при некоторых болезнях их стоит есть осторожно.

Чем полезен арбуз

Арбузы содержат витамин С, витамины группы B, фолиевую кислоту, бета-каротин и магний. Эти вещества помогают укреплять иммунитет, поддерживать сердце и сосуды, улучшать работу мозга.

Лёгкий мочегонный эффект способствует выведению лишней жидкости и токсинов, снижает риск образования солевых отложений и положительно влияет на состояние кожи.

Когда стоит ограничить порцию

Врач рекомендует есть не более 150-200 граммов арбуза в день при гиперкалиемии, чтобы не спровоцировать нарушения сердечного ритма.

С осторожностью его нужно употреблять и при заболеваниях печени — гепатите, циррозе и других, — из-за высокого содержания фруктозы.

А людям с диабетом и ожирением арбуз способен вызвать резкий скачок сахара в крови.

Важные правила выбора

Евгения Мельникова напомнила: