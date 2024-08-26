Не только на десерт: готовим гаспачо из арбуза, помидоров и сладкого перца

Гаспачо из арбуза: интригующее сочетание с помидорами, сладким перцем и ялтинским луком

Гаспачо из арбуза — освежающий летний суп, который сочетает в себе сладость арбуза, пряность паприки и свежесть овощей. Этот лёгкий и вкусный суп станет идеальным блюдом для жаркого дня.

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