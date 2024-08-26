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Гаспачо из арбуза: интригующее сочетание с помидорами, сладким перцем и ялтинским луком
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  • Опубликована сегодня в 7:17

Не только на десерт: готовим гаспачо из арбуза, помидоров и сладкого перца

Гаспачо из арбуза: интригующее сочетание с помидорами, сладким перцем и ялтинским луком

Гаспачо из арбуза — освежающий летний суп, который сочетает в себе сладость арбуза, пряность паприки и свежесть овощей. Этот лёгкий и вкусный суп станет идеальным блюдом для жаркого дня.

Ингредиенты:

  • 400 г мякоти арбуза,
  • 5-6 спелых помидоров,
  • 1 красный сладкий перец,
  • половина красной луковицы,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 60-70 мл оливкового масла,
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса,
  • 1 чайная ложка венгерской сладкой паприки,
  • 0,5 чайной ложки копчёной паприки,
  • свежемолотый чёрный перец,
  • соль.

Приготовление:

  1. Лук и чеснок очистить, тонко нарезать и положить в блендер. Полить уксусом.
  2. На помидорах сделать крестообразные надрезы, обдать кипятком, затем ледяной водой. Снять кожицу, разрезать на 6-8 частей, удалить семена и жидкость, мякоть положить в блендер.
  3. Удалить косточки из арбуза, мякоть порубить и также положить в блендер. Добавить нарезанный произвольно сладкий перец. Посолить, поперчить и взбить содержимое блендера до гладкости.
  4. Продолжая взбивать, влить оливковое масло и всыпать всю паприку.
  5. Поставить гаспачо в холодильник прямо в стакане блендера или перелить в кувшин. Охладить 3-4 часа. Подавать холодным.

Фото: commons.wikimedia.org/ Brücke-Osteuropa (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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