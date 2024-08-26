Не только на десерт: готовим гаспачо из арбуза, помидоров и сладкого перца

Гаспачо из арбуза — освежающий летний суп, который сочетает в себе сладость арбуза, пряность паприки и свежесть овощей. Этот лёгкий и вкусный суп станет идеальным блюдом для жаркого дня.
Ингредиенты:
- 400 г мякоти арбуза,
- 5-6 спелых помидоров,
- 1 красный сладкий перец,
- половина красной луковицы,
- 2 зубчика чеснока,
- 60-70 мл оливкового масла,
- 1 столовая ложка красного винного уксуса,
- 1 чайная ложка венгерской сладкой паприки,
- 0,5 чайной ложки копчёной паприки,
- свежемолотый чёрный перец,
- соль.
Приготовление:
- Лук и чеснок очистить, тонко нарезать и положить в блендер. Полить уксусом.
- На помидорах сделать крестообразные надрезы, обдать кипятком, затем ледяной водой. Снять кожицу, разрезать на 6-8 частей, удалить семена и жидкость, мякоть положить в блендер.
- Удалить косточки из арбуза, мякоть порубить и также положить в блендер. Добавить нарезанный произвольно сладкий перец. Посолить, поперчить и взбить содержимое блендера до гладкости.
- Продолжая взбивать, влить оливковое масло и всыпать всю паприку.
- Поставить гаспачо в холодильник прямо в стакане блендера или перелить в кувшин. Охладить 3-4 часа. Подавать холодным.
Фото: commons.wikimedia.org/ Brücke-Osteuropa (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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