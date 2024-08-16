Диетолог объяснила, в чем заключается опасность монодиет

Диетолог Ирина Писарева пояснила, что монодиеты, включая арбузную, могут навредить здоровью. Она объяснила, что питание только одним продуктом приводит к дефициту необходимых организму витаминов и микронутриентов, сообщает Вечерняя Москва.

В случае арбуза основной проблемой является высокое содержание сахара, что не подходит для всех, особенно людей с проблемами обмена веществ. Арбузы стоит рассматривать как десерт, который лучше употреблять через полтора-два часа после основного приема пищи.

Также Писарева предостерегла, что арбузы могут нагружать выделительную систему, что особенно опасно для людей с заболеваниями почек. Диетолог выступает против любых монодиет, включая арбузные.

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