Шесть правил, которые спасут вас от отравления арбузом и дыней

Арбузы и дыни традиционно ассоциируются с летом и пользой для здоровья, однако при неправильном выборе и хранении эти плоды могут представлять серьёзную опасность. Главный риск связан с кишечными инфекциями, которые развиваются из-за быстрой порчи сладкой мякоти.

Почему арбузы и дыни опасны при хранении

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, крупный размер плодов часто приводит к тому, что их не съедают сразу. Многие оставляют арбуз или дыню надрезанными, а иногда и вовсе покупают их в таком виде. Это создаёт благоприятные условия для размножения бактерий, особенно если плод хранится при комнатной температуре.

Кроме того, бахчевые способны накапливать токсины и тяжёлые металлы из почвы. Поэтому покупать их лучше в официальных торговых точках, где соблюдаются санитарные правила: плоды должны храниться на поддонах и под навесами, а не валяться на земле.

Как правильно выбрать плод

Врач советует обращать внимание на внешний вид:

• у арбуза кожура должна быть ровной и без мягких участков;

• жёлтое пятно на боку естественно, но оно должно быть небольшим и матовым;

• звонкий звук при постукивании указывает на спелость;

• у дыни кожура должна быть целой и равномерно окрашенной;

• аромат должен быть лёгким и приятным, а не резким;

• липкая поверхность — признак того, что плод начал портиться.

Правила обработки и хранения

Перед разрезанием арбуз или дыню необходимо тщательно вымыть. На кожуре скапливается грязь и бактерии, которые легко попадают внутрь. Подойдут тёплая вода, специальные средства для фруктов или даже обычное мыло (с последующим обильным ополаскиванием).

Разрезанные плоды хранят только в холодильнике и не дольше 12 часов. Если оставить дыню или арбуз на столе, бактерии начинают активно размножаться уже через несколько часов.

Когда обращаться к врачу

Если после употребления арбуза или дыни появляются боль в животе, тошнота, рвота или диарея, важно сразу обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается детей, для которых обезвоживание может быть опасным.

Таким образом, даже самые привычные летние фрукты требуют внимательности. Соблюдение простых правил выбора, мытья и хранения позволит избежать неприятных последствий и насладиться их вкусом без риска для здоровья.