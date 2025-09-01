Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Еда,
Еда,
© unsplash.com by Fernanda Nuso is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:05

Шесть правил, которые спасут вас от отравления арбузом и дыней

Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности арбузов и дынь при неправильном хранении

Арбузы и дыни традиционно ассоциируются с летом и пользой для здоровья, однако при неправильном выборе и хранении эти плоды могут представлять серьёзную опасность. Главный риск связан с кишечными инфекциями, которые развиваются из-за быстрой порчи сладкой мякоти.

Почему арбузы и дыни опасны при хранении

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, крупный размер плодов часто приводит к тому, что их не съедают сразу. Многие оставляют арбуз или дыню надрезанными, а иногда и вовсе покупают их в таком виде. Это создаёт благоприятные условия для размножения бактерий, особенно если плод хранится при комнатной температуре.

Кроме того, бахчевые способны накапливать токсины и тяжёлые металлы из почвы. Поэтому покупать их лучше в официальных торговых точках, где соблюдаются санитарные правила: плоды должны храниться на поддонах и под навесами, а не валяться на земле.

Как правильно выбрать плод

Врач советует обращать внимание на внешний вид:
• у арбуза кожура должна быть ровной и без мягких участков;
• жёлтое пятно на боку естественно, но оно должно быть небольшим и матовым;
• звонкий звук при постукивании указывает на спелость;
• у дыни кожура должна быть целой и равномерно окрашенной;
• аромат должен быть лёгким и приятным, а не резким;
• липкая поверхность — признак того, что плод начал портиться.

Правила обработки и хранения

Перед разрезанием арбуз или дыню необходимо тщательно вымыть. На кожуре скапливается грязь и бактерии, которые легко попадают внутрь. Подойдут тёплая вода, специальные средства для фруктов или даже обычное мыло (с последующим обильным ополаскиванием).

Разрезанные плоды хранят только в холодильнике и не дольше 12 часов. Если оставить дыню или арбуз на столе, бактерии начинают активно размножаться уже через несколько часов.

Когда обращаться к врачу

Если после употребления арбуза или дыни появляются боль в животе, тошнота, рвота или диарея, важно сразу обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается детей, для которых обезвоживание может быть опасным.

Таким образом, даже самые привычные летние фрукты требуют внимательности. Соблюдение простых правил выбора, мытья и хранения позволит избежать неприятных последствий и насладиться их вкусом без риска для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду до, во время и после пробежки вчера в 22:51

Тренировка превращается в испытание: одна ошибка с водой может обернуться бедой

Можно ли пить во время пробежки или это мешает тренировке? Эксперт объяснила, почему отказ от воды опасен и как правильно восполнять жидкость.

Читать полностью » Newsweek: терапевт назвала бесполезные анализы и добавки при менопаузе вчера в 22:16

Чем больше тестов — тем больше путаницы: как женщин заставляют тратить тысячи на анализы, которые не нужны

Почему дорогие гормональные тесты при менопаузе могут быть бесполезны и как женщины рискуют попасться на уловки производителей сомнительных препаратов

Читать полностью » Мода 2025: винтажные футболки сочетают с юбками, джинсами и оверсайз-образами вчера в 21:47

Грубая футболка и кружевная юбка: когда противоположности делают стиль взрывным

Винтажные футболки – это не просто принт на ткани, а стильная основа для множества ярких образов. Узнайте как их сочетать с юбками, джинсами и стать иконой стиля.

Читать полностью » Эксперты: час уборки пылесосом сжигает до 300 калорий — как 30 минут велотренажёра вчера в 20:52

Обычная швабра "сжигает" больше, чем велотренажёр: в чём секрет

Узнайте, как повседневные задачи способны заменить спортзал и сжигать до 500 килокалорий за час! Эффективные советы ждут вас!

Читать полностью » Учёные: мобильные приложения для медитации снижают тревожность и улучшают эмоциональный баланс вчера в 19:51

Медитация без коврика и свечей: цифровая версия работает не хуже классической

Медитационные приложения изменили понятие о психическом здоровье. Узнайте, как они помогают справляться со стрессом и в чем их недостатки.

Читать полностью » Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году вчера в 18:44

Бохо против минимализма: как одна юбка соединяет несочетаемое

Юбки в стиле бохо возвращаются! Узнайте, как сочетать их с современными элементами одежды и создать уникальный образ, вдохновленный свободой 70-х!

Читать полностью » Избыток подсолнечного масла после 50 лет повышает риск воспалений и сердечных болезней вчера в 18:35

Золотая жидкость с чёрной тенью: почему подсолнечное масло становится врагом здоровья

Подсолнечное масло кажется привычным и безопасным продуктом. Но после 50 его частое употребление может сыграть злую шутку с вашим организмом.

Читать полностью » Леггинсы fuseau вошли в повседневный и деловой гардероб в 2025 году вчера в 17:41

Леггинсы fuseau снова в моде: секрет, который превращает спорт в элегантность

Леггинсы fuseau заняли свое место в повседневной моде. Откройте для себя 5 стильных образов, которые позволят вам выглядеть элегантно и комфортно в любое время.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Итан Хоук объяснил, почему отказался от роли в "Титанике"
Спорт и фитнес

Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку
Еда

Как приготовить черничный песочный пирог с сметанной заливкой
Питомцы

Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще
Дом

Россияне в среднем закладывают 11% стоимости квартиры на ремонт
Спорт и фитнес

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США
Садоводство

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут
Авто и мото

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet