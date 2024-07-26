Арбузы обладают уникальными полезными свойствами, о которых мало кто знает, включая содержание аминокислоты аргинина, важной для роста детей. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что детский организм не способен самостоятельно вырабатывать аргинин, который поступает сначала с грудным молоком, а затем с прикормом, включая арбузный сок, сообщает News.Ru.
Помимо этого, арбузы влияют на улучшение метаболизма на клеточном уровне, способствуют усвоению кальция и улучшают состояние кожи за счет содержания аминокислот лизина и треонина. Также изолейцин в арбузах регулирует клеточный метаболизм и предотвращает диабетический кетоацидоз у людей, часто употребляющих жиры и углеводы.
Фото: commons.wikimedia.org/Elena Chochkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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