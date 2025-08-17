Арбузное приключение: узнайте, как выбрать самый сладкий и безопасный плод

Во всем мире отмечается День арбуза, и у любителей этой сладкой ягоды появляется еще один повод порадовать себя вкусным лакомством.

Хотя традиционно сезон арбузов начинается в конце августа, многие хотят насладиться этой сочной ягодой уже сейчас. По словам продавцов, покупать арбузы безопасно можно практически круглый год, что делает арбуз доступным в любое время. "

Ранние арбузы с марта месяца, даже с января идут из Ирана. Потом поэтапно — Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Сейчас время для Дагестана, Волгограда, дальше Астрахань", — рассказывает продавец Парвиз Сулейманов, раскрывая географию поставок.

В начале августа астраханские агрономы начали сбор первого урожая. Фермеры признаются, что погода в этом году внесла свои коррективы. Василий Обмочиев, агроном, отметил, что урожай небогатый. В этом году растения весной получили стресс из-за погодных условий: днем было тепло, до плюс 35 градусов, а ночью температура опускалась до плюс 15 градусов. Это сказалось на урожай, что стоит учитывать при выборе.

Цена и внешний вид: как выбрать идеальный арбуз

Несмотря на погодные трудности, цены на арбузы остаются относительно доступными для потребителей. Килограмм арбуза обойдется в среднем в 70 рублей. При выборе арбуза важно обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть гладким, без видимых повреждений, что является важным критерием для выбора.

У спелого арбуза полосы на кожуре должны быть очень контрастными, что указывает на его зрелость. Важно также наличие желтого пятна — это след от лежания арбуза на земле, которое свидетельствует о том, что ягода созрела на грядке.

И еще один, "музыкальный” момент: арбуз будет слаще, если звук при постукивании более звонкий, что можно проверить при выборе.

Лабораторный контроль: проверка на безопасность

Перед тем, как арбузы попадают на прилавки, они проходят тщательный лабораторный анализ. Ирина Венедиктова, химик-эксперт медицинской организации, отмечает: "Арбузы, кроме нитратов, мы еще проверяем на токсичные элементы и пестициды. В нашу лабораторию поступают пробы в закодированном виде, так что мы не знаем, откуда они поступили", что обеспечивает безопасность для потребителей.

Эксперты предупреждают, что покупать арбузы на развалах вдоль дорог опасно. Ягоды могут впитывать соли тяжелых металлов из выхлопных газов, что может привести к отравлению. Арбузы должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, что может привести к пищевому отравлению.

Даже если вы выбрали самый безопасный и спелый арбуз, диетологи рекомендуют не съедать его за раз. Переедание арбуза может привести к скачку сахара в крови, что является важным фактором для поддержания здоровья.

Интересные факты об арбузах:

Арбузы на 92% состоят из воды.

В мире насчитывается более 1200 сортов арбузов.

Самый тяжелый арбуз в мире весил более 159 кг.

Арбузы богаты антиоксидантами, в частности ликопином.

Выбор спелого и безопасного арбуза — это искусство, требующее знания основных правил. Следуя советам экспертов, вы сможете насладиться вкусной и полезной ягодой, не подвергая себя риску. Помните о правилах хранения и употребления, чтобы получить максимальную пользу и удовольствие от этого летнего лакомства.