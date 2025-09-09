3 неожиданных применения арбузных корок на даче — слизни и тля больше не проблема

Опытные дачники не спешат выбрасывать арбузные корки. Для них это вовсе не мусор, а ценное средство, которое может пригодиться и в борьбе с вредителями, и в уходе за почвой.

Арбузные корки против насекомых

Вечером по участку раскладывают кусочки арбузных корок. Сладкий аромат мгновенно привлекает насекомых: многие вредители реагируют именно на запах брожения и сахара. За ночь остатки плодов облепляют тля, слизни и другие нежеланные гости огорода.

Утром садоводу остаётся только собрать приманки вместе с "уловом" и выбросить их. Такой метод не требует химии, помогает сократить численность вредителей и безопасен для растений.

Важно помнить: корки нужно разбрасывать именно вечером, чтобы вредители успели собраться за ночь. Днём они менее активны, и эффективность приёма снижается.

Арбузные корки для компоста

Есть и другой способ использования — компостирование. Корки арбуза быстро разлагаются, обогащают кучу органикой и делают компост более питательным. Добавленные в яму вместе с другой ботвой и листвой, они ускоряют процесс брожения и помогают получить ценное удобрение.

Таким образом, арбузные остатки можно смело считать универсальным помощником на даче. Они помогают в борьбе с вредителями и одновременно улучшают качество будущего урожая через компост.

Три интересных факта