Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз
Арбуз
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:01

Красный, но опасный: как понять, что арбуз напичкан нитратами

Врач Столярова объяснила, как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях

Избыточное количество нитратов в арбузе может вызвать у человека острую интоксикацию. Врач-инфекционист Ольга Столярова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, какими способами можно проверить ягоду на безопасность.

Домашние методы

  • Йод: если капнуть каплю раствора на мякоть, и она посинеет — это может указывать на превышение уровня нитратов.

  • Внешние признаки: насторожить должны слишком яркий красный цвет, жёсткие прожилки желтоватого оттенка и горьковатый вкус.

Приборы и тесты

По нормам СанПиН допустимое содержание нитратов в арбузах — до 60 мг/кг. Более точную проверку обеспечивают специальные средства:

  • нитратомер - портативный электронный прибор с щупом, который помещается в мякоть арбуза;

  • тест-полоски - на них капают сок, а затем сравнивают изменение цвета с таблицей из набора.

Итог

  • Простые методы (йод, внешний осмотр) помогают заподозрить превышение нитратов.

  • Для точной проверки лучше использовать специальные приборы и тесты.

  • Соблюдение норм СанПиН гарантирует безопасность продукта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Frontiers: молочные продукты перед сном могут вызывать кошмары сегодня в 20:11

Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения

Учёные выяснили, что молоко и сыр перед сном могут провоцировать кошмары. Эксперты объяснили, почему так происходит и чем их лучше заменить вечером.

Читать полностью » Кексы с изюмом, приготовленные в силиконовых формах, получаются мягкими и ароматными сегодня в 14:27

Домашние кексы с изюмом: что скрывает простой рецепт на кефире

Нежные кексы с изюмом в формочках за 45 минут — аромат и вкус, которые удивят. Простой рецепт для душистого чая или кофе, без лишних хлопот!

Читать полностью » Кекс без масла сохраняет вкус и структуру благодаря использованию растительных жиров сегодня в 13:51

Кекс без масла: почему он выходит пышнее, чем с ним, и никто об этом не говорит

Узнайте, как приготовить пышный и ароматный кекс без сливочного масла — простой рецепт с доступными ингредиентами и лайфхаками для идеальной выпечки.

Читать полностью » Запекание свинины с картофелем в духовке сохраняет насыщенный вкус и аромат сегодня в 13:36

Свинина в духовке: контраст между серыми буднями и золотистой корочкой, которая всех удивит

Представьте сочную свинину с овощами в духовке — просто и вкусно! Рецепт для ужина: мясо, картофель, запекание без хлопот. Что получится?

Читать полностью » Повара готовят гнезда с фаршем в духовке с грибами сегодня в 12:48

Гнезда с фаршем без усилий: почему все выбирают этот быстрый способ сэкономить время

Гнезда с фаршем и грибами в духовке — простое и сытное блюдо для любого случая. Узнайте, как приготовить сочную начинку с творожным сыром и сделать мясо нежным и ароматным!

Читать полностью » Шеф-повар рекомендует салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой для повседневного меню сегодня в 12:33

Вкус, который обманет ожидания: почему этот салат стал хитом на столах

Простой и вкусный салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой — идеальное блюдо для любого застолья. Узнайте, как быстро приготовить сытный и свежий салат из доступных продуктов!

Читать полностью » Кулинарный эксперт: креветки варятся в панцире из замороженного сырья для раскрытия аромата сегодня в 11:46

От льда к роскоши: варка королевских креветок, где замороженное бьёт свежее по вкусу

Узнайте, как сварить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы они были нежными и ароматными. Простой рецепт с секретами для идеальной закуски или ингредиента блюд.

Читать полностью » Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций сегодня в 11:30

Легкая заготовка на зиму: армянский рецепт, который экономит время и силы

Узнайте, как овощи становятся настоящим кулинарным шедевром на зиму! Имам Баялды по-армянски: аромат, простота и вкус. Ключевые слова: овощи, зимние заготовки, армянская кухня.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15%
Спорт и фитнес

Спортивный врач Дмитрий Павленко рассказал о пользе и противопоказаниях бадминтона
Наука и технологии

Археологи обнаружили древние орудия Homo antecessor в ледниковом слое Британии
Еда

Биолог Михаил Гончаров: главная опасность вчерашнего чая
Еда

Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце
Авто и мото

Nissan подтвердил появление механической коробки передач в Z Nismo
Туризм

Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения
Красота и здоровье

Диетолог Коробкина: голодные и детокс-диеты приводят к аритмиям и нарушению обмена веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet