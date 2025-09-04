Красный, но опасный: как понять, что арбуз напичкан нитратами
Избыточное количество нитратов в арбузе может вызвать у человека острую интоксикацию. Врач-инфекционист Ольга Столярова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, какими способами можно проверить ягоду на безопасность.
Домашние методы
-
Йод: если капнуть каплю раствора на мякоть, и она посинеет — это может указывать на превышение уровня нитратов.
-
Внешние признаки: насторожить должны слишком яркий красный цвет, жёсткие прожилки желтоватого оттенка и горьковатый вкус.
Приборы и тесты
По нормам СанПиН допустимое содержание нитратов в арбузах — до 60 мг/кг. Более точную проверку обеспечивают специальные средства:
-
нитратомер - портативный электронный прибор с щупом, который помещается в мякоть арбуза;
-
тест-полоски - на них капают сок, а затем сравнивают изменение цвета с таблицей из набора.
Итог
-
Простые методы (йод, внешний осмотр) помогают заподозрить превышение нитратов.
-
Для точной проверки лучше использовать специальные приборы и тесты.
-
Соблюдение норм СанПиН гарантирует безопасность продукта.
