Красный, но опасный: как понять, что арбуз напичкан нитратами

Избыточное количество нитратов в арбузе может вызвать у человека острую интоксикацию. Врач-инфекционист Ольга Столярова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, какими способами можно проверить ягоду на безопасность.

Домашние методы

Йод : если капнуть каплю раствора на мякоть, и она посинеет — это может указывать на превышение уровня нитратов.

Внешние признаки: насторожить должны слишком яркий красный цвет, жёсткие прожилки желтоватого оттенка и горьковатый вкус.

Приборы и тесты

По нормам СанПиН допустимое содержание нитратов в арбузах — до 60 мг/кг. Более точную проверку обеспечивают специальные средства:

нитратомер - портативный электронный прибор с щупом, который помещается в мякоть арбуза;

тест-полоски - на них капают сок, а затем сравнивают изменение цвета с таблицей из набора.

Итог