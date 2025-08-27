"Арбузная виагра": миф или реальность — вот что говорят эксперты
Арбуз — не только освежающий символ лета, но и настоящий источник пользы для организма. Этот фрукт, известный человечеству уже более 4 тысяч лет и родом из Африки, содержит уникальные вещества, которые способны положительно влиять не только на общее состояние здоровья, но и на мужскую интимную сферу.
Чем полезен арбуз
По словам специалистов, арбуз состоит более чем на 90% из воды, что делает его идеальным продуктом для поддержания водного баланса. Достаточная гидратация обеспечивает правильную работу органов, хорошее самочувствие и даже когнитивные функции.
Кроме того, арбуз:
- способствует контролю веса за счёт низкой калорийности и высокого содержания клетчатки и жидкости;
- содержит калий, магний и витамины С и А, что помогает работе мышц и снижает болезненность после тренировок;
- богат антиоксидантами — каротиноидами, ликопином и кукурбитацином Е, которые защищают клетки от повреждений;
- благодаря аминокислоте цитруллину может улучшать физическую выносливость и поддерживать сердечно-сосудистую систему;
- помогает в профилактике сердечных заболеваний, снижая давление и улучшая кровоток.
Как арбуз влияет на интимную жизнь
Одним из интереснейших свойств фрукта является его возможная роль в поддержке мужского здоровья.
- Поддержка при эректильной дисфункции. Эксперты отмечают, что содержащийся в арбузе цитруллин способствует расслаблению сосудов и улучшению кровотока. Это происходит благодаря превращению цитруллина в аргинин, а затем в оксид азота, который расширяет сосуды. Исследования показывают: мужчины с лёгкой формой ЭД часто имеют пониженный уровень цитруллина, и его восполнение может улучшать интимную функцию. Однако учёные подчёркивают, что арбуз не является "натуральной Виагрой" и не заменяет медикаментозное лечение.
- Фертильность. Антиоксидант ликопин уменьшает окислительный стресс, который негативно влияет на ДНК и может снижать мужскую репродуктивную функцию. Считается, что регулярное потребление ликопина положительно сказывается на качестве спермы.
- Здоровье простаты. Исследования показывают, что мужчины, употребляющие больше продуктов с ликопином, имеют более низкий риск заболеваний предстательной железы, включая рак. Полторы чашки арбуза (около 230 г) содержат до 13 мг этого антиоксиданта.
- Выработка тестостерона. Арбуз содержит цинк, который необходим для гормонального баланса, в том числе для синтеза тестостерона.
Как включить арбуз в рацион
Добавить арбуз в меню проще простого — достаточно есть его свежим кусочками или готовить фруктовые ассорти с ягодами и дыней. В тёплое время года этот продукт легко найти на рынках, но в крупных супермаркетах он бывает и круглый год.
Любителям экспериментов специалисты советуют обратить внимание на кожуру арбуза: именно в ней содержится наибольшее количество цитруллина. Горьковатую часть можно добавлять в смузи, а не есть в чистом виде.
Арбуз не способен заменить лекарственные препараты при эректильной дисфункции, но его регулярное употребление благотворно сказывается на организме в целом. Этот фрукт помогает поддерживать сердце, мышцы, иммунитет, водный баланс, а также может сыграть вспомогательную роль в сохранении мужского здоровья и интимной активности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru