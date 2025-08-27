"Арбузная виагра": миф или реальность — вот что говорят эксперты

Арбуз — не только освежающий символ лета, но и настоящий источник пользы для организма. Этот фрукт, известный человечеству уже более 4 тысяч лет и родом из Африки, содержит уникальные вещества, которые способны положительно влиять не только на общее состояние здоровья, но и на мужскую интимную сферу.

Чем полезен арбуз

По словам специалистов, арбуз состоит более чем на 90% из воды, что делает его идеальным продуктом для поддержания водного баланса. Достаточная гидратация обеспечивает правильную работу органов, хорошее самочувствие и даже когнитивные функции.

Кроме того, арбуз:

способствует контролю веса за счёт низкой калорийности и высокого содержания клетчатки и жидкости;

содержит калий, магний и витамины С и А, что помогает работе мышц и снижает болезненность после тренировок;

богат антиоксидантами — каротиноидами, ликопином и кукурбитацином Е, которые защищают клетки от повреждений;

благодаря аминокислоте цитруллину может улучшать физическую выносливость и поддерживать сердечно-сосудистую систему;

помогает в профилактике сердечных заболеваний, снижая давление и улучшая кровоток.

Как арбуз влияет на интимную жизнь

Одним из интереснейших свойств фрукта является его возможная роль в поддержке мужского здоровья.

Поддержка при эректильной дисфункции. Эксперты отмечают, что содержащийся в арбузе цитруллин способствует расслаблению сосудов и улучшению кровотока. Это происходит благодаря превращению цитруллина в аргинин, а затем в оксид азота, который расширяет сосуды. Исследования показывают: мужчины с лёгкой формой ЭД часто имеют пониженный уровень цитруллина, и его восполнение может улучшать интимную функцию. Однако учёные подчёркивают, что арбуз не является "натуральной Виагрой" и не заменяет медикаментозное лечение.

Фертильность. Антиоксидант ликопин уменьшает окислительный стресс, который негативно влияет на ДНК и может снижать мужскую репродуктивную функцию. Считается, что регулярное потребление ликопина положительно сказывается на качестве спермы.

Здоровье простаты. Исследования показывают, что мужчины, употребляющие больше продуктов с ликопином, имеют более низкий риск заболеваний предстательной железы, включая рак. Полторы чашки арбуза (около 230 г) содержат до 13 мг этого антиоксиданта.

Выработка тестостерона. Арбуз содержит цинк, который необходим для гормонального баланса, в том числе для синтеза тестостерона.

Как включить арбуз в рацион

Добавить арбуз в меню проще простого — достаточно есть его свежим кусочками или готовить фруктовые ассорти с ягодами и дыней. В тёплое время года этот продукт легко найти на рынках, но в крупных супермаркетах он бывает и круглый год.

Любителям экспериментов специалисты советуют обратить внимание на кожуру арбуза: именно в ней содержится наибольшее количество цитруллина. Горьковатую часть можно добавлять в смузи, а не есть в чистом виде.

Арбуз не способен заменить лекарственные препараты при эректильной дисфункции, но его регулярное употребление благотворно сказывается на организме в целом. Этот фрукт помогает поддерживать сердце, мышцы, иммунитет, водный баланс, а также может сыграть вспомогательную роль в сохранении мужского здоровья и интимной активности.